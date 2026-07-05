Tula Rodríguez se quiebra al confesar que no le gusta celebrar su ‘cumpleaños’

Tula Rodríguez se quebró al confesar que no le gusta celebrar su cumpleaños y explicó, con una sinceridad poco común, que la fecha le pesa más de lo que la gente imagina.

La conductora cumplió 49 años y, aunque en varias oportunidades se le vio festejando, admitió que muchas veces lo hizo por compromiso, por presión del entorno o por no “defraudar” expectativas ajenas.

“No me gusta mi cumpleaños. La gente me saluda y me pregunta dónde voy a estar, qué voy a hacer y si voy a hacer fiesta. Yo agradezco desde el fondo de mi corazón, pero no me gusta mi cumpleaños”, contó, al explicar que el problema no es el cariño del público, sino la obligación social de convertir ese día en un evento.

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En su testimonio, Rodríguez reconoció que incluso llegó a “actuar” alegría cuando le organizaban sorpresas. “No me gusta que los mariachis vengan y, si en algún momento los has visto, me he sonreído y he dicho que estoy feliz, pero he fingido”, dijo. En esa misma línea, anticipó la crítica que suele aparecer cuando una persona no responde como se espera ante una celebración: “No me digan: ‘Qué malagracia eres’, pero sí, soy malagracia”.

Lo que volvió más emocional su confesión fue la mención a su hija: explicó que este año, más que nunca, no tenía ganas de festejar porque está alejada de ella. La ausencia la atravesó en una frase directa y sin filtro, que condensó el sentido de su molestia y su tristeza. “No está mi hija, no está nadie, ¿qué m*** voy a celebrar?”, expresó, en un momento en el que admitió que la presión por “hacer algo” incluso le da ganas de llorar.

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Tula Rodríguez confiesa que no le gusta celebrar su ‘cumpleaños’: “No está mi hija, ¿qué voy a celebrar?”

“Me siento mal de defraudar”: la presión por celebrar

La confesión de Tula no se quedó en un “no me gusta” superficial. Su relato apuntó al mecanismo que, según ella, la obliga a enfrentar la fecha con incomodidad: el guion social que rodea los cumpleaños. La gente espera una fiesta, un gesto, una publicación, una reunión. Y cuando esa expectativa no se cumple, aparece la culpa.

“Es más, sufro porque la gente espera que haga una celebración. Me da ganas de llorar. Me siento mal defraudar lo que la gente quiere que haga”, contó. En ese tramo, su testimonio mostró una tensión que muchas personas viven en privado: agradecer el cariño, pero no querer convertirlo en un evento.

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También dijo que, aun cuando haya personas cerca, el sentimiento no cambia. “Siento que me falta la gente... no, aún estando ellos presentes, no me gusta”, señaló, dejando claro que su incomodidad no se resuelve solo con compañía.

En esa línea, cuestionó la frase típica de “hay que celebrar la vida”. “Dicen que hay que celebrar la vida, pero yo no quiero”, afirmó. Y agregó que, lejos de ser un tema individual sin impacto, existe presión directa. “Mis hermanas me han presionado y me siento mal, también mis mejores amigos. No me obliguen a hacer lo que no quiero”, insistió.

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“He fingido”: mariachis, sonrisas para la cámara y el límite de actuar felicidad

La conductora de ‘Mande quien Mande’ fue específica sobre lo que no le gusta: las sorpresas ruidosas, la celebración organizada por terceros, la visita de mariachis y la idea de que “siempre hay que estar feliz” cuando te cantan cumpleaños. Y asumió que, en años previos, respondió como se esperaba, aunque no era real.

“No me gusta que los mariachis vengan y, si en algún momento los has visto, me he sonreído y he dicho que estoy feliz, pero he fingido”, dijo.

Luego planteó el punto que marcó el quiebre: ya no quiere actuar. “¿Por qué tengo que fingir a estas alturas de mi vida?”, se cuestionó. En su declaración aparece una decisión: dejar de cumplir un rol para complacer a los demás y permitirse, públicamente, decir “no quiero”.

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Esa sinceridad también la llevó a aceptar el calificativo que podría caerle encima. “No me digan: ‘Qué malagracia eres’, pero sí, soy malagracia”, declaró. En el tono de su frase no hay orgullo; hay liberación: decirlo antes de que se lo digan, y cerrar el tema desde su propio control.

Tula Rodríguez confesó que no le gusta celebrar su cumpleaños y que, en ocasiones, ha fingido alegría en público.

La ausencia de su hija: el motivo que volvió más difícil este cumpleaños

El punto más sensible de su confesión fue la distancia con su hija, que este año se convirtió en un factor determinante para su ánimo. Tula dijo que no tenía ganas de celebrar porque siente que no están las personas que, para ella, hacen que un cumpleaños tenga sentido.

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“No está mi hija, no está nadie, ¿qué m*** voy a celebrar?”, lanzó, en una frase que muestra su enojo, su tristeza y su necesidad de que no le exijan un ritual que no quiere.

Este tema conecta con declaraciones recientes en las que Rodríguez ya había reconocido que su hija estudia fuera del país y que eso le genera momentos de tristeza.

“Por momentos tengo el corazón triste por mi hija, quien ahora estudia fuera del país, pero es parte del crecimiento y eso también me pone feliz”, dijo en declaraciones previas.

Así, el cumpleaños aparece como un espejo: no es solo la edad ni el número, sino el momento de vida. En este caso, un año donde la distancia se siente más fuerte y donde la celebración se percibe como un peso.

“Mi mejor celebración”: el cumpleaños ideal de Tula Rodríguez, lejos de fiestas y presión

En contraste con el modelo de cumpleaños esperado —salidas, fotos, brindis, sorpresas—, Tula describió con exactitud cómo sería su “cumpleaños perfecto”. Su imagen es doméstica y simple: cama, pijama, sin maquillaje, sin actuación social.

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“¿Saben cuál es mi mejor celebración? En mi cama, metida, en pijama, desmaquillada, esa es mi mayor felicidad”, detalló.

Esa frase también funciona como una declaración de autocuidado: elegir un espacio propio y tranquilo, sin ruido ni exigencia, como la manera de pasar una fecha que le incomoda. No es que no valore el cariño; es que quiere vivirlo sin espectáculo.

“Me siento rica a los 49”: la edad no es el problema, el problema es la obligación de festejar

Tula también quiso despejar una lectura común: que no le gusta su cumpleaños porque le asusta cumplir años. Lo negó sin rodeos. “No es que no me guste mi cumpleaños porque me asuste mi edad. No, para nada”, aclaró.

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Y, lejos de esconderse, reforzó su edad con orgullo. “Al contrario, me siento rica a los 49”, remarcó.

Ese cierre cambia el eje: su incomodidad no está en la cifra, sino en el ritual. No le molesta envejecer; le molesta la presión de celebrar como se supone que “debe” celebrarse.

Tula aclaró que el problema no es la edad: “Me siento rica a los 49”, remarcó.