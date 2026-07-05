Fenómeno de El Niño: Ejecutivo reafirma actuar con rapidez ante emergencias por lluvias e inundaciones en el país

Alerta por El Niño Costero continúa en Perú con riesgo de lluvias intensas en la costa norte. (Foto: Agencia Andina)

Ante el inminente Fenómeno de El Niño y el recuerdo de los graves daños que dejó el evento de 2017 en distintas regiones del país, el Gobierno reafirmó su compromiso de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado mediante acciones de prevención, coordinación y atención oportuna frente a posibles emergencias.

El anuncio se realizó durante una reunión de trabajo en Arequipa, con participación de autoridades nacionales y regionales vinculadas a la gestión del riesgo de desastres.

El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, señaló que la articulación entre las distintas entidades del Estado será clave para responder de manera rápida y eficaz ante los posibles efectos del fenómeno climático. En esa línea, destacó que el Ejecutivo mantendrá el trabajo conjunto con los gobiernos regionales y las instituciones técnicas encargadas de la prevención.

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El pronunciamiento se produce mientras autoridades regionales y organismos especializados insisten en acelerar las medidas de mitigación antes de la temporada de lluvias. Estudios recientes advierten que millones de personas permanecen expuestas a inundaciones y deslizamientos, lo que refuerza la necesidad de ejecutar obras preventivas y fortalecer los mecanismos de respuesta.

El Fenómeno El Niño amenaza la temporada de pesca en la Amazonía peruana.

Gobierno reafirma acciones para fortalecer la respuesta ante El Niño

De acuerdo con Agencia Andina, durante la reunión desarrollada en la sede del Gobierno Regional de Arequipa, el titular del Ministerio de Defensa sostuvo que el Ejecutivo continuará impulsando acciones para fortalecer la preparación frente a emergencias.

“Reafirmamos que el trabajo conjunto nos permitirá actuar de manera más articulada, con legalidad y transparencia”, afirmó el ministro, al destacar la importancia de coordinar esfuerzos entre el Gobierno Nacional, las autoridades regionales y las entidades especializadas en gestión del riesgo.

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Flores también indicó que la actual gestión continuará ejecutando medidas hasta el último día de gobierno para atender las principales necesidades de la población en sectores como transporte, vivienda y salud, con el propósito de dejar avances que puedan ser continuados por la siguiente administración.

Foto: Hasta el momento, se registran 40 viviendas y 500 hectáreas de cultivos afectadas.

Asimismo, puso a disposición de las autoridades regionales los canales de coordinación del Ejecutivo para trasladar las necesidades más urgentes a las entidades correspondientes. “Nos ponemos a disposición para seguir articulando las necesidades que tienen, trasladarlas a las instancias correspondientes y buscar que sean atendidas. Hay prioridades que no pueden esperar y otras que debemos encaminar de manera coordinada dentro del marco de esta gestión”, expresó.

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En el encuentro participaron la vicegobernadora regional de Arequipa, Ana María Gutiérrez Valdivia, así como representantes del Senamhi, Indeci, Cenepred y otras instituciones responsables de la prevención y atención de desastres.

Evalúan escenarios de impacto del Fenómeno de El Niño en Arequipa

Como parte de la jornada, especialistas presentaron los posibles escenarios que podría generar el Fenómeno de El Niño en Arequipa, especialmente sobre la infraestructura pública, los servicios básicos, los medios de vida de la población y las principales vías de transporte.

Las exposiciones también incluyeron los mecanismos de primera respuesta previstos por el Gobierno Nacional para actuar de forma articulada ante cualquier emergencia que requiera la intervención de distintas entidades del Estado.

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Al finalizar la reunión, el ministro de Defensa visitó el Centro de Sensibilización del Indeci, donde recorrió las salas interactivas dedicadas a sismos, actividad volcánica y primeros auxilios. Estos espacios buscan fortalecer la cultura de prevención y mejorar la preparación de la ciudadanía frente a diferentes tipos de desastres.

Gobiernos regionales piden acelerar las acciones preventivas

El llamado del Ejecutivo coincide con los pedidos formulados por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) durante el X Consejo de Estado Regional. En ese espacio, las autoridades solicitaron acelerar los proyectos de prevención y mitigación antes de la temporada de lluvias de mayor intensidad.

Durante el Consejo de Estado Regional, el gobernador de Piura, Luis Neyra, celebra los logros de la gestión descentralizada con una ejecución presupuestal récord. Subraya la importancia de la coordinación y solicita asegurar el presupuesto para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño. Difusión

El presidente de la ANGR y gobernador regional de Piura, Luis Ernesto Neyra León, pidió iniciar cuanto antes los trabajos para enfrentar un posible Fenómeno de El Niño global y costero. Según indicó, las medidas preventivas no deberían esperar al cambio de gobierno.

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A estas advertencias se suma un estudio del Cenepred, difundido por la Agencia Andina, que identifica a más de 9,3 millones de personas viviendo en zonas de muy alto riesgo de inundaciones y deslizamientos. El informe comprende 209 distritos de 22 departamentos y también advierte sobre la vulnerabilidad de más de 2,3 millones de viviendas, establecimientos de salud, instituciones educativas, cerca de 5.900 kilómetros de carreteras y más de 1,3 millones de hectáreas agrícolas.

Los resultados del estudio buscan orientar las decisiones del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los municipios para priorizar intervenciones que reduzcan el impacto del Fenómeno de El Niño sobre la población y la infraestructura antes del inicio de las lluvias más intensas.

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