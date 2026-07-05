Intoxicación masiva de turistas extranjeros en hotel del Centro Histórico de Cusco: investigan uso de insecticida

Once turistas de nacionalidad colombiana, española, brasileña y estadounidense, entre ellos una menor de edad, resultaron intoxicados en hotel. (Foto: Difusión)

La ciudad de Cusco reportó una emergencia sanitaria luego de que 11 turistas extranjeros, provenientes de Colombia, España, Brasil y Estados Unidos, resultaran intoxicados en el Hotel Nodo, ubicado en la calle Santa Teresa, pleno Centro Histórico.

Entre los afectados se encontraba una menor de edad. El incidente, ocurrido aproximadamente a las 10:47 p. m., activó la respuesta inmediata de la Policía Nacional del Perú (PNP), bomberos y servicios de emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, los visitantes fueron trasladados al Hospital de Contingencia Antonio Lorena, donde recibieron atención médica especializada. El equipo de salud confirmó que todos los pacientes se encuentran fuera de peligro tras recibir estabilización y monitoreo.

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Las primeras investigaciones apuntan a que la intoxicación se habría producido por exposición a cipermetrina, un insecticida comúnmente utilizado para el control de plagas, presuntamente aplicado durante una fumigación reciente en el hospedaje. La exposición accidental puede causar síntomas como mareos, náuseas y dificultades respiratorias.

“La emergencia movilizó a nuestro personal de manera inmediata. Los turistas fueron evacuados y recibieron atención en el hospital, donde afortunadamente se encuentran estables”, indicó un portavoz de la PNP.

Once turistas de nacionalidad colombiana, española, brasileña y estadounidense, entre ellos una menor de edad, resultaron intoxicados en hotel. (Foto: Difusión)

Investigación oficial y protocolos en la mira

Frente a este episodio, la Policía Nacional y el Ministerio Público intervinieron de oficio para abrir una investigación que permita esclarecer el cumplimiento de los protocolos de seguridad en el proceso de desinfección química dentro del establecimiento.

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El objetivo es determinar si el hotel aplicó adecuadamente las normativas exigidas para el uso de insecticidas y, de ser necesario, establecer las responsabilidades administrativas o penales correspondientes.

“Se están realizando las diligencias para esclarecer si hubo un manejo inadecuado de sustancias químicas y si el hotel cumplió con los estándares establecidos para la seguridad de sus huéspedes”, trascendió desde la fiscalía. Las autoridades mantienen estricta reserva sobre los avances del caso hasta concluir los peritajes.

¿Qué hacer ante una intoxicación alimentaria?

La mayoría de las intoxicaciones alimentarias son leves y se resuelven de forma espontánea en un lapso de 24 a 48 horas. Sin embargo, el manejo correcto de los síntomas en el hogar es fundamental para evitar complicaciones como la deshidratación y favorecer una pronta recuperación.

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Hidratación en pequeños sorbos: El mayor peligro es la deshidratación. Se deben consumir líquidos (idealmente suero oral o bebidas con electrólitos) en cantidades muy pequeñas y constantes para no sobrecargar el estómago.

Reposo digestivo y dieta blanda: No se debe forzar la ingesta de comida durante las primeras horas. Al tolerar alimentos, se debe optar por una dieta blanda (arroz blanco, tostadas, plátano, pollo hervido) y evitar grasas, lácteos y picantes.

Evitar la automedicación: No se recomienda tomar fármacos para cortar la diarrea o el vómito (como la loperamida) sin prescripción médica, ya que estos síntomas son el mecanismo natural del cuerpo para expulsar los patógenos.

Descanso físico: El reposo absoluto es necesario para que el sistema inmunológico concentre sus recursos en combatir la infección.

Criterios de atención médica urgente: Se debe acudir de inmediato al médico si se presenta fiebre alta, sangre en el vómito o las heces, incapacidad para retener líquidos por más de 12 horas, signos graves de deshidratación, o si el afectado pertenece a un grupo de riesgo (bebés, embarazadas o adultos mayores).