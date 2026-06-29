Sporting Cristal goleó 4-1 a Atlético Andahuaylas: definirá el pase a la final del Apertura de la Liga Femenina en Andahuaylas

La ida de semifinales dejó a las celestes con margen importante gracias al triplete de Tamara Alves, aunque la definición será el 5 de julio en Los Chankas ante un rival obligado a remontar (Liga Femenina FPF)

Sporting Cristal dio un paso importante rumbo a la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 al imponerse por 4-1 frente a Atlético Andahuaylas en el partido de ida de las semifinales de la Liga Femenina 2026, disputado en el Estadio Alberto Gallardo.

El conjunto rimense aprovechó su condición de local para sacar una diferencia amplia, aunque la serie seguirá abierta cuando ambos equipos se reencuentren en Andahuaylas, donde las locales intentarán revertir el marcador.

La ventaja se construyó con un primer golpe temprano y una segunda mitad en la que una atacante marcó la diferencia. Atlético Andahuaylas, que venía de completar una fase regular con resultados que lo ubicaron como uno de los equipos más constantes del torneo, encontró un descuento que le devolvió aire por algunos minutos, pero no logró sostener la reacción ante el poder ofensivo rival.

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Un gol a los 15 minutos y un segundo tiempo con otro ritmo

El conjunto rimense golpeó temprano con Mondaca y liquidó el partido en el complemento gracias a la contundencia de Tamara Alves, autora de un triplete que inclinó la balanza en el Gallardo. (Liga Femenina FPF)

El trámite comenzó con Sporting Cristal buscando instalarse en campo contrario. A los 15 minutos, Mondaca apareció para abrir el marcador y poner en ventaja al equipo celeste. Con ese 1-0 se cerró la primera mitad, en un desarrollo que dejó la sensación de que la diferencia era corta para la intensidad que mostraba el local.

En el inicio del complemento, Tamara Alves amplió el resultado con el 2-0 a los 48. Atlético Andahuaylas respondió con un tanto a los 58, un descuento que recortó la distancia e introdujo tensión en el partido, al poner la serie en un escenario menos cómodo para las anfitrionas.

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La reacción andahuaylina, sin embargo, no se tradujo en una escalada sostenida. En el tramo final, Alves volvió a ser determinante y convirtió dos veces más para completar su triplete y estirar el marcador. Sus goles llegaron a los 78 y 84. Más allá de esa diferencia de minutos entre reportes, el cierre del juego quedó establecido con el 4-1 que le otorgó a Cristal una ventaja amplia de cara al duelo definitivo.

La vuelta en Los Chankas: fecha, hora y lo que necesita Andahuaylas

La semifinal se trasladará ahora a Andahuaylas, donde Atlético buscará una remontada histórica frente a un Sporting Cristal que llegará con una ventaja importante y la ilusión de clasificar. (Liga Femenina FPF)

El choque de vuelta se disputará el 5 de julio a las 13:00 (hora peruana), equivalente a 18:00 GMT, en el Estadio Municipal Los Chankas, en Andahuaylas. Allí se definirá qué equipo avanza a la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

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El resultado de la ida obliga a Atlético Andahuaylas a una remontada de gran magnitud. En una de las referencias del cruce se indicó que el conjunto local necesitará imponerse por una diferencia de cuatro goles para continuar en carrera. Ese dato coloca a las andahuaylinas ante un desafío que exige contundencia en ataque y un partido de alta precisión defensiva para contener la capacidad goleadora que mostró su rival en Lima.

Sporting Cristal, en cambio, llegará a Andahuaylas con margen en el global y con el impulso de una actuación ofensiva que tuvo como principal figura a Tamara Alves. El equipo celeste buscará gestionar la ventaja sin renunciar a su propuesta, con el objetivo de sellar el boleto a la final en condición de visitante.

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Antecedentes del cruce en altura

Sporting Cristal busca revancha tras la derrota sufrida en Andahuaylas durante la fase regular, mientras la otra semifinal mantiene abierta la disputa entre Alianza Lima y Universitario. (Liga Femenina FPF)

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas ya tenía un antecedente reciente en la temporada. El 10 de mayo, por la Fecha 6 del Torneo Apertura, se midieron en el Estadio Municipal Los Chankas y el triunfo fue para el conjunto andahuaylino por 2-1, con goles de Maribel Alcayuri y Brnda Caminos. En ese partido, Giovann Soares anotó el único tanto celeste.

Antes de estas semifinales, Sporting Cristal venía de una serie de cuartos de final en la que superó con amplitud a FBC Melgar: el cruce cerró con un 8-1 a favor del equipo rimense. Atlético Andahuaylas, por su parte, afrontó la fase regular como recién ascendido y, de acuerdo con el recuento del torneo, solo cayó en una oportunidad: fue por 2-0 ante Universitario de Deportes en la segunda fecha. Universitario terminó en el primer lugar de la fase regular del Apertura.

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Del otro lado del cuadro, el ganador de esta llave se enfrentará en la final al vencedor de la serie entre Alianza Lima y Universitario. En el partido de ida, disputado el sábado 27 de junio en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador, se registró una victoria de Alianza Lima por la mínima diferencia, con el conjunto blanquiazul como ganador del primer duelo.