Perú Deportes

Sporting Cristal goleó 4-1 a Atlético Andahuaylas: definirá el pase a la final del Apertura de la Liga Femenina en Andahuaylas

Las celestes derrotaron 4-1 a Atlético Andahuaylas en la ida de semifinales del Apertura. Mondaca abrió la cuenta y Tamara Alves firmó un triplete. La vuelta será el 5 de julio en el estadio Los Chankas

Guardar
Google icon
Sporting Cristal - Atlético Andahuaylas – Liga Femenina – Perú – deportes – 28 junio
La ida de semifinales dejó a las celestes con margen importante gracias al triplete de Tamara Alves, aunque la definición será el 5 de julio en Los Chankas ante un rival obligado a remontar (Liga Femenina FPF)

Sporting Cristal dio un paso importante rumbo a la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 al imponerse por 4-1 frente a Atlético Andahuaylas en el partido de ida de las semifinales de la Liga Femenina 2026, disputado en el Estadio Alberto Gallardo.

El conjunto rimense aprovechó su condición de local para sacar una diferencia amplia, aunque la serie seguirá abierta cuando ambos equipos se reencuentren en Andahuaylas, donde las locales intentarán revertir el marcador.

La ventaja se construyó con un primer golpe temprano y una segunda mitad en la que una atacante marcó la diferencia. Atlético Andahuaylas, que venía de completar una fase regular con resultados que lo ubicaron como uno de los equipos más constantes del torneo, encontró un descuento que le devolvió aire por algunos minutos, pero no logró sostener la reacción ante el poder ofensivo rival.

PUBLICIDAD

Un gol a los 15 minutos y un segundo tiempo con otro ritmo

Sporting Cristal - Atlético Andahuaylas – Liga Femenina – Perú – deportes – 28 junio
El conjunto rimense golpeó temprano con Mondaca y liquidó el partido en el complemento gracias a la contundencia de Tamara Alves, autora de un triplete que inclinó la balanza en el Gallardo. (Liga Femenina FPF)

El trámite comenzó con Sporting Cristal buscando instalarse en campo contrario. A los 15 minutos, Mondaca apareció para abrir el marcador y poner en ventaja al equipo celeste. Con ese 1-0 se cerró la primera mitad, en un desarrollo que dejó la sensación de que la diferencia era corta para la intensidad que mostraba el local.

En el inicio del complemento, Tamara Alves amplió el resultado con el 2-0 a los 48. Atlético Andahuaylas respondió con un tanto a los 58, un descuento que recortó la distancia e introdujo tensión en el partido, al poner la serie en un escenario menos cómodo para las anfitrionas.

PUBLICIDAD

La reacción andahuaylina, sin embargo, no se tradujo en una escalada sostenida. En el tramo final, Alves volvió a ser determinante y convirtió dos veces más para completar su triplete y estirar el marcador. Sus goles llegaron a los 78 y 84. Más allá de esa diferencia de minutos entre reportes, el cierre del juego quedó establecido con el 4-1 que le otorgó a Cristal una ventaja amplia de cara al duelo definitivo.

La vuelta en Los Chankas: fecha, hora y lo que necesita Andahuaylas

Sporting Cristal - Atlético Andahuaylas – Liga Femenina – Perú – deportes – 28 junio
La semifinal se trasladará ahora a Andahuaylas, donde Atlético buscará una remontada histórica frente a un Sporting Cristal que llegará con una ventaja importante y la ilusión de clasificar. (Liga Femenina FPF)

El choque de vuelta se disputará el 5 de julio a las 13:00 (hora peruana), equivalente a 18:00 GMT, en el Estadio Municipal Los Chankas, en Andahuaylas. Allí se definirá qué equipo avanza a la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

El resultado de la ida obliga a Atlético Andahuaylas a una remontada de gran magnitud. En una de las referencias del cruce se indicó que el conjunto local necesitará imponerse por una diferencia de cuatro goles para continuar en carrera. Ese dato coloca a las andahuaylinas ante un desafío que exige contundencia en ataque y un partido de alta precisión defensiva para contener la capacidad goleadora que mostró su rival en Lima.

Sporting Cristal, en cambio, llegará a Andahuaylas con margen en el global y con el impulso de una actuación ofensiva que tuvo como principal figura a Tamara Alves. El equipo celeste buscará gestionar la ventaja sin renunciar a su propuesta, con el objetivo de sellar el boleto a la final en condición de visitante.

Antecedentes del cruce en altura

Sporting Cristal - Atlético Andahuaylas – Liga Femenina – Perú – deportes – 28 junio
Sporting Cristal busca revancha tras la derrota sufrida en Andahuaylas durante la fase regular, mientras la otra semifinal mantiene abierta la disputa entre Alianza Lima y Universitario. (Liga Femenina FPF)

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas ya tenía un antecedente reciente en la temporada. El 10 de mayo, por la Fecha 6 del Torneo Apertura, se midieron en el Estadio Municipal Los Chankas y el triunfo fue para el conjunto andahuaylino por 2-1, con goles de Maribel Alcayuri y Brnda Caminos. En ese partido, Giovann Soares anotó el único tanto celeste.

Antes de estas semifinales, Sporting Cristal venía de una serie de cuartos de final en la que superó con amplitud a FBC Melgar: el cruce cerró con un 8-1 a favor del equipo rimense. Atlético Andahuaylas, por su parte, afrontó la fase regular como recién ascendido y, de acuerdo con el recuento del torneo, solo cayó en una oportunidad: fue por 2-0 ante Universitario de Deportes en la segunda fecha. Universitario terminó en el primer lugar de la fase regular del Apertura.

Del otro lado del cuadro, el ganador de esta llave se enfrentará en la final al vencedor de la serie entre Alianza Lima y Universitario. En el partido de ida, disputado el sábado 27 de junio en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador, se registró una victoria de Alianza Lima por la mínima diferencia, con el conjunto blanquiazul como ganador del primer duelo.

Temas Relacionados

Sporting CristalAtlético AndahuaylasLiga Femeninaperu-deportes

Más Noticias

Coraima Gómez se adapta a su nuevo rol como central en la selección peruana de vóley: “Rizola me tiene bastante confianza”

Figura del partido entre Perú Olímpico y Perú Mundialista en la Copa Latina de Vóley 2026, la atacante nacional destacó su desempeño en su nuevo puesto y el respaldo del comando técnico

Coraima Gómez se adapta a su nuevo rol como central en la selección peruana de vóley: “Rizola me tiene bastante confianza”

Resultados de la Copa Latina de vóley 2026 EN VIVO: así van la selección peruana y los demás equipos en este cuadrangular

La selección peruana afronta un cuadrangular internacional como parte de su preparación para los próximos torneos oficiales. Revisa los marcadores de cada encuentro y las principales incidencias del certamen

Resultados de la Copa Latina de vóley 2026 EN VIVO: así van la selección peruana y los demás equipos en este cuadrangular

Diego Hidalgo lamenta caída de Alianza Lima en la Copa de la Liga: “Llegamos en la madrugada de Tarma y tratamos de dar lo mejor”

El joven volante aliancista lamentó la derrota 1-2 de Alianza Lima frente a Alianza Atlético en Villa El Salvador, resaltó el esfuerzo del plantel tras jugar en Tarma y se mostró conforme por su gol, aunque molesto por el resultado

Diego Hidalgo lamenta caída de Alianza Lima en la Copa de la Liga: “Llegamos en la madrugada de Tarma y tratamos de dar lo mejor”

Programación de los 16avos del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

Tras disputarse los últimos duelos de la fase de grupos, las llaves ya están armadas para la etapa eliminatoria de la cita mundialista. Conoce todos los detalles

Programación de los 16avos del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

Romina Ccuno sumó otro subcampeonato en dobles en el W15 Itaú Open de Asunción: alista gira sobre arcilla con tres torneos en Brasil

La tenista peruana fue subcampeona de dobles en el ITF W15 Itaú Open de Asunción junto a la brasileña Julia Konishi; cayeron en la final y ahora la arequipeña viajará a Brasil para entrenar y competir

Romina Ccuno sumó otro subcampeonato en dobles en el W15 Itaú Open de Asunción: alista gira sobre arcilla con tres torneos en Brasil
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Los tres nombres que Keiko Fujimori baraja para presidir su gabinete y tener “éxitos iniciales” ante virtual victoria

Los tres nombres que Keiko Fujimori baraja para presidir su gabinete y tener “éxitos iniciales” ante virtual victoria

Resultados ONPE: ¿Cuánto es la diferencia de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

Kenji evita saludar a Keiko Fujimori por su virtual triunfo electoral y reitera distancia: “Cero política”

Candidato del partido de Rafael López Aliaga apoyó Marcha del Orgullo 2026 en Arequipa: acabó suspendido y procesado

Congresistas respaldan la Marcha del Orgullo LGBTI en Lima y cuestionan los obstáculos que enfrentó la organización antes del evento

ENTRETENIMIENTO

Pamela López celebró fiesta con lleno total pese a las críticas y se reencontró con Celine Aguirre y Mónica Torres: “Valió la pena”

Pamela López celebró fiesta con lleno total pese a las críticas y se reencontró con Celine Aguirre y Mónica Torres: “Valió la pena”

Ethel Pozo y Armando Tafur sellan una nueva alianza juntos y ya hablan de próximos proyectos

Michelle Alexander reunió a sus figuras para celebrar 20 años de ‘Del Barrio Producciones’, 50 de trayectoria y 70 de vida

Gonzalo Torres vuelve a vestir la sotana de ‘Gonzalete’: actor celebró una renovación de votos

Gisela Valcárcel anuncia el inicio de su nuevo proyecto tras estar alejada de la TV: “Vuelvo para estar cerca de ti”

DEPORTES

Coraima Gómez se adapta a su nuevo rol como central en la selección peruana de vóley: “Rizola me tiene bastante confianza”

Coraima Gómez se adapta a su nuevo rol como central en la selección peruana de vóley: “Rizola me tiene bastante confianza”

Resultados de la Copa Latina de vóley 2026 EN VIVO: así van la selección peruana y los demás equipos en este cuadrangular

Diego Hidalgo lamenta caída de Alianza Lima en la Copa de la Liga: “Llegamos en la madrugada de Tarma y tratamos de dar lo mejor”

Programación de los 16avos del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

Romina Ccuno sumó otro subcampeonato en dobles en el W15 Itaú Open de Asunción: alista gira sobre arcilla con tres torneos en Brasil