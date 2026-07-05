Alfonso Barco, en la mira del Cádiz del ascenso de España: altas opciones de traslado a LaLiga Hypermotion

Alfonso Barco puede ver recompensada su perseverancia en Europa con un movimiento en un campeonato superior. El seleccionado peruano, que de un tiempo a esta parte se ha hecho como inamovible en los planes de Mano Menezes en la ‘bicolor’, ha despertado el interés del CD Cádiz del ascenso de España.
El entrenador Imanol Idiakez quiere construir su mediocampo a partir de ‘Fonchi’, quien ofrece muchas virtudes como pivote. Su presencia física, fuerza en la presión y adecuado juego aéreo encajan perfectamente en el estilo que se busca aplicar en los ‘limoneros’ para el siguiente ejercicio en la LaLiga Hypermotion 2026-27.
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El reporte inicial de ‘Territorio Cadista’ ha dado cuenta que Barco es un nombre que gana mucha fuerza con el avance de los días por su juventud y perfil defensivo, aunque todavía no pasa de un simple interés. Eso sí, la dirección deportiva deberá pronto brindar una respuesta oficial, porque la pretemporada ya se encuentra en marcha.
Consignar que los gaditanos, hace no mucho, empezaron a examinar con detenimiento el mercado de transferencias, dado que se han presentado salidas que han desequilibrado la estructura. La marcha reciente de Sergio Ortuño ha afectado, pero también ha hecho que se active un plan de contingencia que lo representa Alfonso Barco.
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Era croata
Después de exhibir un desenvolvimiento sostenido en Emelec (ECU), a ‘Fonchi’ se le presentó la oportunidad de cruzar al charco. El HNK Rijeka (CRO), que hace dos temporadas sorprendió al coronarse campeón de la Prva HNL, demostró su interés por el peruano con una oferta que se materializó pronto en una negociación exitosa.
Bajo las órdenes del entrenador Víctor Sánchez del Amo, Barco empezó su etapa en el fútbol croata como suplente, pero en cuestión de semanas entró en la dinámica de los titulares y se afianzó como un volante interior de corte defensivo y agresivo, que compartió posición tanto con Merveil Ndockyt como con Branko Pavic.
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En cuanto a estadísticas, ‘Fonchi’ vivió una temporada espléndida en el HNK Rijeka. Disputó 22 partidos, la mayoría como inicialista, entre la Prva HNL, Hrvatski nogometni Kup y Conference League. Además, se colgó con una medalla de plata por el segundo lugar conseguido en la Copa Nacional tras una derrota a manos del Dinamo Zagreb.
Se espera que esos números sean superados en el nuevo ejercicio liguero. Al menos el peruano ha dejado una señal alentadora al arrancar la pretemporada como titular incontestable y al anotarse su primer gol en un amistoso contra Radomlje. Aunque, tal vez, pronto su futuro tenga un vuelco con el interés manifiesto del CD Cádiz.
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Internacionalidad clave
A sus 24 años, Alfonso Barco ha conseguido su mayor logro deportivo: un lugar fijo en la selección peruana y no está dispuesto a perder esa consideración.
El técnico Mano Menezes ha apostado por mantenerlo como defensor central, posicionándolo como una figura fundamental en su esquema táctico.
Llama la atención que ‘Fonchi’ Barco juegue como zaguero, a pesar de ser un pivote clásico por formación, demostrando versatilidad en sus funciones dentro del campo.
Si Barco logra incorporarse a un fútbol de mayor rango e intensidad, aumentará sus opciones de ser titular con Perú para las Eliminatorias 2030.
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