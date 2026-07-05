Perú Deportes

Alfonso Barco, en la mira del Cádiz del ascenso de España: altas opciones de traslado a LaLiga Hypermotion

La institución gaditana valora la posibilidad de establecer una negociación formal por ‘Fonchi’. Su perfil defensivo en la primera línea del mediocampo le hace ganar enteros por encima de otros

Guardar
Google icon
Alfonso Barco, recientemente, ha entrado en la dinámica de la selección peruana. - Crédito: FPF
Alfonso Barco, recientemente, ha entrado en la dinámica de la selección peruana. - Crédito: FPF

Alfonso Barco puede ver recompensada su perseverancia en Europa con un movimiento en un campeonato superior. El seleccionado peruano, que de un tiempo a esta parte se ha hecho como inamovible en los planes de Mano Menezes en la ‘bicolor’, ha despertado el interés del CD Cádiz del ascenso de España.

El entrenador Imanol Idiakez quiere construir su mediocampo a partir de ‘Fonchi’, quien ofrece muchas virtudes como pivote. Su presencia física, fuerza en la presión y adecuado juego aéreo encajan perfectamente en el estilo que se busca aplicar en los ‘limoneros’ para el siguiente ejercicio en la LaLiga Hypermotion 2026-27.

PUBLICIDAD

Alfonso Barco – Selección Peruana – Selección Peruana de Fútbol – Mano Menezes – Perú – deportes – 18 marzo
Alfonso Barco ha comenzado a hacerse de un espacio fijo en la selección peruana. - Crédito: Difusión

El reporte inicial de ‘Territorio Cadista’ ha dado cuenta que Barco es un nombre que gana mucha fuerza con el avance de los días por su juventud y perfil defensivo, aunque todavía no pasa de un simple interés. Eso sí, la dirección deportiva deberá pronto brindar una respuesta oficial, porque la pretemporada ya se encuentra en marcha.

Consignar que los gaditanos, hace no mucho, empezaron a examinar con detenimiento el mercado de transferencias, dado que se han presentado salidas que han desequilibrado la estructura. La marcha reciente de Sergio Ortuño ha afectado, pero también ha hecho que se active un plan de contingencia que lo representa Alfonso Barco.

PUBLICIDAD

Era croata

Después de exhibir un desenvolvimiento sostenido en Emelec (ECU), a ‘Fonchi’ se le presentó la oportunidad de cruzar al charco. El HNK Rijeka (CRO), que hace dos temporadas sorprendió al coronarse campeón de la Prva HNL, demostró su interés por el peruano con una oferta que se materializó pronto en una negociación exitosa.

Bajo las órdenes del entrenador Víctor Sánchez del Amo, Barco empezó su etapa en el fútbol croata como suplente, pero en cuestión de semanas entró en la dinámica de los titulares y se afianzó como un volante interior de corte defensivo y agresivo, que compartió posición tanto con Merveil Ndockyt como con Branko Pavic.

Alfonso Barco – Rijeka – Liga de Croacia – Perú – deportes – 22 abril
Alfonso Barco mantuvo continuidad en Rijeka. - Crédito: Difusión

En cuanto a estadísticas, ‘Fonchi’ vivió una temporada espléndida en el HNK Rijeka. Disputó 22 partidos, la mayoría como inicialista, entre la Prva HNL, Hrvatski nogometni Kup y Conference League. Además, se colgó con una medalla de plata por el segundo lugar conseguido en la Copa Nacional tras una derrota a manos del Dinamo Zagreb.

Se espera que esos números sean superados en el nuevo ejercicio liguero. Al menos el peruano ha dejado una señal alentadora al arrancar la pretemporada como titular incontestable y al anotarse su primer gol en un amistoso contra Radomlje. Aunque, tal vez, pronto su futuro tenga un vuelco con el interés manifiesto del CD Cádiz.

Internacionalidad clave

A sus 24 años, Alfonso Barco ha conseguido su mayor logro deportivo: un lugar fijo en la selección peruana y no está dispuesto a perder esa consideración.

El técnico Mano Menezes ha apostado por mantenerlo como defensor central, posicionándolo como una figura fundamental en su esquema táctico.

Alfonso Barco ha iniciado su camino como seleccionado peruano. - Crédito: FPF
Alfonso Barco ha iniciado su camino como seleccionado peruano. - Crédito: FPF

Llama la atención que Fonchi’ Barco juegue como zaguero, a pesar de ser un pivote clásico por formación, demostrando versatilidad en sus funciones dentro del campo.

Si Barco logra incorporarse a un fútbol de mayor rango e intensidad, aumentará sus opciones de ser titular con Perú para las Eliminatorias 2030.

Temas Relacionados

Alfonso BarcoLaLiga HypermotionSelección peruanaCádizperu-deportes

Más Noticias

Universitario finalista de la Liga Femenina 2026: ¿Cuándo se jugará la primera final del Torneo Apertura?

La ‘U’ espera por el ganador del Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas tras golear a Alianza Lima en la semifinal

Universitario finalista de la Liga Femenina 2026: ¿Cuándo se jugará la primera final del Torneo Apertura?

Perú vs Chile por la Copa del Pacífico de Vóley Sub 17: día, hora y canal del segundo partido de la ‘bicolor’

El representativo nacional asumirá un nuevo reto ante la selección sureña en Arica, que buscará cobrarse revancha de la remontada en contra que protagonizó en Tacna

Perú vs Chile por la Copa del Pacífico de Vóley Sub 17: día, hora y canal del segundo partido de la ‘bicolor’

Yorleys Mena se dispone a desligarse del Sport Huancayo tras una campaña deslucida en Torneo Apertura de Liga 1 2026

El delantero colombiano, de 34 años, rescindirá su contrato con el ‘rojo matador’, después de un desempeño irregular. Apenas rubricó cinco anotaciones en 17 presentaciones

Yorleys Mena se dispone a desligarse del Sport Huancayo tras una campaña deslucida en Torneo Apertura de Liga 1 2026

Gol de Pierina Núñez con el que obró la goleada 3-0 en Universitario vs Alianza Lima por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

La atacante más gravitante en la parcela ofensiva de las ‘leonas’ inició y culminó la goleada, que ha permitido el acceso a la final del campeonato local

Gol de Pierina Núñez con el que obró la goleada 3-0 en Universitario vs Alianza Lima por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

Universitario golea 3 a 0 a Alianza Lima y es la primera finalista del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Con un planteo efectivo y contundencia en momentos clave, Universitario superó a Alianza Lima y selló su pase a la definición del Torneo Apertura, respaldado por la eficacia de sus delanteras y la solidez defensiva durante los 90 minutos

Universitario golea 3 a 0 a Alianza Lima y es la primera finalista del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

ONPE no aplicará el voto digital en elecciones regionales y municipales de octubre

ONPE no aplicará el voto digital en elecciones regionales y municipales de octubre

Eduardo Verástegui visita a Keiko Fujimori y sugiere no invitar a Claudia Sheinbaum a la toma de mando: “En México hay un narcogobierno”

Andrés Hurtado: PJ levanta todas las restricciones a Javier Miu Lei y le devuelve caución de un millón de soles

PJ autoriza levantar el secreto de las comunicaciones del juez supremo Juan Carlos Checkley

Rafael López Aliaga devolvió su credencial de senador electo al JNE

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez confiesa que no le gusta celebrar su ‘cumpleaños’: “No está mi hija, ¿qué voy a celebrar?”

Tula Rodríguez confiesa que no le gusta celebrar su ‘cumpleaños’: “No está mi hija, ¿qué voy a celebrar?”

Tilsa Lozano comparte reflexión tras la detención de Jackson Mora por ser acusado de integrar banda criminal

Flavia Laos confiesa el motivo real de su ruptura con Austin Palao: “Tenía miedo cómo ibas a reaccionar”

‘Cómo salir de la depresión escuchando a Charly’: Gabriel Iglesias presenta un unipersonal inspirado en Charly García

Renato Rossini Jr. niega romance con Samahara Lobatón: “Tenemos un vínculo de amistad”

DEPORTES

Universitario finalista de la Liga Femenina 2026: ¿Cuándo se jugará la primera final del Torneo Apertura?

Universitario finalista de la Liga Femenina 2026: ¿Cuándo se jugará la primera final del Torneo Apertura?

Perú vs Chile por la Copa del Pacífico de Vóley Sub 17: día, hora y canal del segundo partido de la ‘bicolor’

Yorleys Mena se dispone a desligarse del Sport Huancayo tras una campaña deslucida en Torneo Apertura de Liga 1 2026

Gol de Pierina Núñez con el que obró la goleada 3-0 en Universitario vs Alianza Lima por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

Universitario golea 3 a 0 a Alianza Lima y es la primera finalista del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026