Perú vs Chile por la Copa del Pacífico de Vóley Sub 17: día, hora y canal del segundo partido de la ‘bicolor’

La selección peruana femenina Sub 17 afrontará este domingo un nuevo examen de alto nivel cuando visite a Chile en Arica por el segundo encuentro de la Copa del Pacífico. El compromiso representa otra valiosa prueba en la preparación de ambos equipos con miras al Mundial de la categoría, que se disputará el próximo mes, y permitirá medir nuevamente el crecimiento del conjunto dirigido por Marcello Bencardino frente al país anfitrión de la cita planetaria.

La ‘bicolor’ llega fortalecida tras la notable remontada conseguida en el primer duelo, disputado en Tacna, donde se repuso de un set adverso para imponerse por 3-1 con una sobresaliente actuación de Fernanda Pinto, bien acompañada por Victoria Olavarría y Tamara Galdós. Ahora, Perú intentará repetir esa sólida presentación fuera de casa, mientras que Chile buscará aprovechar su condición de local para tomarse la revancha y equilibrar la serie amistosa antes del inicio del Mundial.

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Perú vs Chile: día y hora del segundo partido por la Copa del Pacífico 2026

La revancha entre ambas selecciones llegará de inmediato. Perú cruzará la frontera para visitar a Chile este domingo 5 de julio, cuando ambas escuadras vuelvan a enfrentarse en el Gimnasio Mayor de la Universidad de Tarapacá, en Arica. El compromiso está programado para las 17:0

5 horas (Perú) y servirá como una nueva prueba de alto nivel para dos equipos que afinan detalles con la mira puesta en el Mundial Sub 17. El encuentro será transmitido por Latina Televisión, tanto en su señal abierta como a través de su plataforma digital.

Horarios de los duelos por la Copa del Pacífico. Crédito: Instagram Latina TV.

El desarrollo del primer Perú vs Chile

La selección peruana femenina Sub 17 inició con una valiosa victoria su participación en la Copa del Pacífico al derrotar por 3-1 a Chile en el Coliseo Perú de Tacna, en un compromiso que sirvió como una importante prueba de cara al Mundial de la categoría que se disputará el próximo mes. El equipo dirigido por Marcello Bencardino mostró capacidad de reacción tras perder el primer set por 25-20, para luego imponerse con autoridad en los siguientes parciales por 25-18, 25-16 y 25-15.

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La gran figura del encuentro fue Fernanda Pinto, máxima anotadora del partido y principal referente ofensiva de la ‘bicolor’. También sobresalieron Victoria Olavarría y Tamara Galdós, quienes elevaron el nivel del equipo en los momentos decisivos, mientras que la armadora Marcela Manrique condujo con criterio el juego peruano. La victoria cobra especial relevancia al conseguirse frente al anfitrión del próximo Mundial Sub 17, lo que deja muy buenas sensaciones para el combinado nacional. La serie amistosa continuará este domingo en Arica, donde Chile intentará cobrarse revancha y Perú buscará ratificar el buen rendimiento exhibido en Tacna.

El remate de Victoria Olavarría para que Perú consume la remontada ante Chile en Tacna por el duelo de ida de la Copa del Pacífico de Vóley. Crédito: Latina Tv

Las 14 convocadas de la selección peruana Sub 17

Para la Copa del Pacífico, el entrenador convocó a 14 voleibolistas que buscarán ganarse un lugar de cara al Mundial. La nómina está integrada por:

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Fernanda Pinto

Tamara Galdós

Valentina Valera

Cielo Quispe

Sofía Olavarría

Dara Herrada

Kaori Mendoza

Avril Morán

Kiara Lazo

Marcela Manrique

Zoe Koechlin

Nahir Cueva

Vannia Adrianzen

Melissa García

Este grupo conforma la base de la selección que representará al país en la próxima Copa del Mundo de la categoría y tendrá en la Copa del Pacífico una oportunidad para seguir creciendo tanto en lo colectivo como en lo individual.

Convocatoria de Perú Sub 17 para la Copa Pacífico de Vóley 2026. Crédito: FPV

Mundial Sub 17 a la vista

Perú y Chile afrontan esta serie de amistosos con un objetivo en común: llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial Sub 17. En ese sentido, el resultado pasa a un segundo plano frente a la posibilidad de evaluar el funcionamiento colectivo, consolidar los automatismos de juego y acumular ritmo de competencia antes del certamen más importante de la temporada.

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Para la selección peruana, estos compromisos representan una etapa fundamental dentro de su preparación. Tras la positiva imagen dejada en el primer encuentro disputado en Tacna, la escuadra dirigida por Marcello Bencardino buscará seguir fortaleciendo su identidad de juego y llegar al Mundial con la confianza necesaria para competir de igual a igual frente a las mejores selecciones de la categoría.