Gol de Pierina Núñez con el que obró la goleada 3-0 en Universitario vs Alianza Lima por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

Revive el emocionante tercer gol de Universitario de Deportes en la semifinal de vuelta de la Liga Femenina. Pierina Nuñez define una gran jugada colectiva para poner el 3-0 sobre Alianza Lima y desatar la fiesta en el Estadio Monumental. - Bicolor

Pierina Núñez ha guiado a Universitario de Deportes hacia la goleada contra Alianza Lima, resolviendo el pleito de las semifinales por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Aprovechando que las clásicas rivales se encontraban en desventaja numérica, por la expulsión de Yomira Tacilla, la delantera se hizo cargo del 3-0 que allanó el pase a la final.

A los 70’ minutos, con una inmejorable ventaja de dos goles, la ‘U’ extendió su dominio en el estadio Monumental con el tercer gol logrado por Núñez, quien atacó al espacio al percatarse de un error en salida de las visitantes. No bien se posicionó en el área, aprovechó el correcto pase de Luz Campoverde y mandó a guardar el esférico.

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Así las cosas, Universitario selló una goleada en casa que le permitió ganar en el global por 3-1 a Alianza Lima y así asegurar su pase a la final del Apertura 2026. Esperará al vencedor de la llave entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas.

Pierina Núñez, goleadora solvente. - Crédito: Liga Femenina

Fútbol con carácter

Las ‘leonas’ llegaban a la revancha de las semifinales con una ligera desventaja de un gol producto de una derrota en Matute. A pesar de ese revés, existió mucha confianza en la configuración de Ate para sacar adelante el lance, más aún porque iba a jugarlo en el Monumental apoyado de su público.

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Y como si se tratase de una inyección de moral, Universitario de Deportes salió con mucha fuerza desde el arranque. Fue dominante en el primer tiempo y trasladó ese control en acciones puntuales que sirvieron para aumentar la diferencia en el tablero electrónico.

Apenas a los 3 minutos del partido, Pierina Núñez demostró toda su calidad y con un potente remate de tiro libre anotó el 1-0 para Universitario en la semifinal de vuelta. Una celebración vibrante en el campo y en las tribunas. - Bicolor

La igualada general brotó de los pies de Pierina Núñez, la jugadora diferencial del enfrentamiento, a través de un penal bien sancionado. Posteriormente, la chilena Sofía Oxandabarat amplió el resultado tras una excelsa jugada en la que demostró su desequilibrio como regateadora y eficacia hacia la portería rival.

El descanso apenas le sirvió a Alianza Lima para salir con un plan de defensa férrea, que acabó desbaratándose por la expulsión de Yomira Tacilla y esa situación agudizó mucho más el panorama de las visitantes, que finalmente acabaron en la lona con el último gol de Núñez, con el que firmó su doblete en Ate.

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Universitario de Deportes celebra el triunfo contra Alianza Lima con el que aseguró pase a la final del Apertura 2026 de Liga Femenina. - Crédito: Difusión

Ritmo plausible

Universitario tuvo un rendimiento sobresaliente en la Fase Regular de la Liga Femenina 2026. Terminó como líder invicto, acumulando 28 puntos, con 55 goles a favor y solo cuatro en contra, lo que la consolidó como la principal candidata al título.

El equipo dirigido por Carlos Véliz mostró un juego ofensivo contundente desde el inicio del torneo, logrando victorias amplias como el 16-0 frente a Carlos A. Mannucci, que marcó la mayor goleada en la historia del fútbol femenino peruano. La solidez defensiva y la capacidad goleadora fueron aspectos clave en su campaña, además de la regularidad en el rendimiento colectivo.

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Universitario de Deportes llegó a las instancias definitorias sin derrotas, perfilándose como el elenco más consistente del certamen. Este desempeño permitió que el club afronte los playoffs con ventaja y gran expectativa por parte de su hinchada, que exige coronar el espléndido recorrido con un galardón.