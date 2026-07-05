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Flavia Laos confiesa el motivo real de su ruptura con Austin Palao: “Tenía miedo cómo ibas a reaccionar”

La cantante sostuvo que su relación estaba marcada por peleas y diferencias de personalidad, y que el desenlace se complicó por miedo a la reacción de Austin.

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Flavia Laos confiesa por primera vez el motivo del fin de su relación con Austin Palao: “Fue mi error”

Flavia Laos admitió por primera vez cuál fue, según su versión, el motivo que terminó de empujar el final de su relación con Austin Palao. La confesión ocurrió dentro del reality chileno ¿Volverías con tu ex?, en una conversación directa con el modelo, donde la cantante y actriz reconoció que el desenlace no fue “el mejor” por una decisión laboral que no le comunicó con sinceridad.

“Creo que fue mi error en ese momento no decírtelo y esperar o prolongar un poco las cosas”, afirmó, al recordar que le llegó una propuesta para un reality internacional y, pese a saber que era para ella, le dijo a Austin que era para su hermana.

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Laos habló de un vínculo que, de acuerdo con sus propias palabras, ya venía desgastado por diferencias de personalidad y por peleas.

“Siento que nuestras personalidades eran muy distintas. Había muchas peleas de por medio. Yo lo sentí como que tóxico”, expresó, al explicar cómo percibió ese tramo de la relación. Y sostuvo que hoy se proyecta a una relación “con menos peleas”, con un tipo de dinámica distinta a la que vivió con Austin.

El momento más tenso llegó cuando explicó por qué ocultó la propuesta del reality: dijo que le dio miedo la reacción de Austin y lo justificó con su percepción de los valores del modelo. “Dije que era para mi hermana, obviamente, porque tenía miedo cómo ibas a reaccionar. Porque cuando algo no va con tus valores, obviamente, no reaccionas muy bien”, señaló.

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Austin, en respuesta, afirmó que ya lo sabía y que lo que esperaba era que ella se lo dijera de frente. “Yo ya lo sabía. Simplemente estaba esperando que te puedas abrir conmigo y decirme qué es lo que estaba pasando”, contestó. En ese cruce, el modelo insistió en que la relación era de dos y que ambos tenían que remar “en equipo”, mientras ella sostuvo que ambos intentaron, pero que “no iba a funcionar”.

Flavia Laos confiesa el motivo real de su ruptura con Austin Palao: “Tenía miedo cómo ibas a reaccionar”
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Peleas, diferencias de personalidad y una relación que Flavia define como “tóxica”

Antes de entrar al motivo puntual de la propuesta del reality, Flavia Laos trazó un diagnóstico del vínculo que ya venía resquebrajado. Dijo que no estaba funcionando “de ambas partes”, que trataron “bastante” pese a errores y que, aun así, la convivencia emocional se volvía cuesta arriba.

“Tratamos, tú sabes que tratamos bastante, con nuestros errores, con todo, pero simplemente siento que nuestras personalidades eran muy distintas. Había muchas peleas de por medio”, afirmó. Y remató con una frase que definió su lectura del pasado: “Yo lo sentí como que tóxico, siento que no es algo al tipo de relación que yo tendría hoy en día”.

En esa parte del diálogo, Laos no presentó el quiebre como un evento único, sino como el final de un proceso de desgaste. También vinculó esa experiencia con una reflexión más amplia sobre lo que espera hoy: “Me gustaría que sea una relación como con menos peleas, si me proyecto a tener algo con alguien en algún momento”, dijo.

Flavia Laos le menciona a Fran Maira y Austin Palao lo niega en el reality.
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La propuesta del reality y la mentira: “Te dije que era para mi hermana”

El punto que Flavia define como la razón por la que “salieron” de la relación “no fue la mejor” llegó después. Según su relato, la propuesta para un reality le apareció como una salida en un momento en que el vínculo ya estaba deteriorado. Pero el problema no fue solo el interés por el trabajo: fue la forma en la que lo manejó con Austin.

“Siento que la manera en cómo salimos de esa relación no fue la mejor, porque, ah, pues me llegó la propuesta del trabajo del reality. Ah, y yo sé que yo te dije que era para mi hermana”, expresó. Austin reaccionó con una confirmación breve: “Ah, bueno, sí, te acuerdas”.

Laos insistió en que no pretende “cambiar las cosas” ni reescribir lo ocurrido: “Claro, yo no vengo a cambiar las cosas”, dijo. Y explicó el motivo del ocultamiento: “Dije que era para mi hermana, obviamente, eh, porque tenía miedo cómo ibas a reaccionar”.

En ese tramo, Flavia dejó una lectura sobre la personalidad de Austin: “Porque cuando algo no va con tus valores, obviamente, no reaccionas muy bien”. Esa frase colocó el centro del conflicto en la comunicación dentro de la pareja: ella no se atrevió a decirle la verdad por miedo a la reacción; él, según su respuesta, esperaba que ella se abriera.

Flavia Laos regresa a reality de solteros ‘Too hot to handle’ en Netflix. Instagram.
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“Fue mi error”: la culpa asumida y la idea de haber prolongado el final

La frase más contundente de Flavia Laos fue el reconocimiento explícito de un error, no como una culpa abstracta, sino como una acción concreta: no decir la verdad a tiempo y sostener una situación que ya debía resolverse.

“Obviamente creo que fue mi error en ese momento no decírtelo y esperar o prolongar un poco las cosas”, admitió. Y más adelante reforzó la idea del temor y la falta de valentía: “Porque no me atrevía”, respondió cuando Austin le preguntó por qué no lo hizo antes.

Hacia el final de esa parte de la conversación, Laos volvió a describir el estado emocional que la frenó: “De repente no fui lo suficientemente valiente para decírtelo, porque yo en ese momento estaba superenamorada y obviamente no quería terminar la relación”.

Esa frase conecta su versión con una contradicción emocional frecuente: querer crecer o tomar oportunidades, pero a la vez temer el costo afectivo de decir la verdad y enfrentar el final.

La respuesta de Austin: “Yo ya lo sabía”

Austin Palao respondió con un reclamo que no fue agresivo, pero sí directo: dijo que ya tenía conocimiento de la propuesta y que solo esperaba honestidad.

“Igual que sepas que yo ya lo sabía. Simplemente estaba esperando que te puedas abrir conmigo y decirme qué es lo que estaba pasando”, afirmó.

Luego insistió en que una relación implica actuar “en equipo”. Cuando Flavia dijo “tú trataste” al mencionar que intentó hasta el final, Austin contestó: “¿No crees que una relación es de dos y…?”. Ella respondió: “Bueno, tú también”. Y él cerró: “Los dos, eh, hay que remar juntos, en equipo”.

Austin también cuestionó el momento elegido para el quiebre: “¿Y por qué esperar a la propuesta?”, preguntó. Flavia le respondió: “Yo creo que fue la salida”. A partir de ahí, él planteó que el final pudo haber sido distinto si ella hubiera hablado a tiempo: “Entonces, creo que el desenlace hubiese sido otro, hubiese sido más bonito. Hasta inclusive te hubiese yo llevado al aeropuerto”.

Laos confirmó que él le decía eso en ese momento: “Eso es lo que me decías en ese momento y siempre me repetías lo mismo”. Y Austin remató con una frase que dejó claro su resentimiento por la falta de diálogo: “Nunca me diste oportunidad”.

Primer plano de Austin Palao con cabello rizado, chaqueta azul, aretes y cadenas, junto al perfil de Flavia Laos en la izquierda
Austin Palao aparece en el set del reality show chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’ junto a Flavia Laos. (Mega)

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