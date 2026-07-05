Mujeres pueden convivir con estos síntomas sin saber su causa: así se manifiesta el prolapso pélvico, alerta el Minsa

A lo largo de su vida, muchas mujeres pueden experimentar a lo largo de su vida cambios en la salud del suelo pélvico que, en algunos casos, derivan en el prolapso de órganos pélvicos, una condición en la que los órganos de la pelvis descienden de su posición habitual debido al debilitamiento muscular.
Se trata de una patología frecuente en la población femenina que puede aparecer de forma progresiva y afectar distintas funciones del día a día. Aunque no representa un riesgo directo para la vida, sí puede impactar de manera importante en el bienestar físico y emocional.
El Ministerio de Salud (Minsa) advierte que su detección temprana permite evitar complicaciones mayores. Por ello, insiste en la importancia de reconocer los signos iniciales y adoptar hábitos saludables que fortalezcan el piso pélvico.
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Factores de riesgo asociados al prolapso pélvico
La ginecóloga del Hospital María Auxiliadora del Minsa, Dra. Verónica Zea Burga, explica que la edad avanzada constituye uno de los principales factores de riesgo, debido al debilitamiento natural de los tejidos con el paso del tiempo.
A ello se suman los antecedentes de partos vaginales, en especial cuando han sido de bebés de gran tamaño, lo que genera mayor presión sobre la zona pélvica y favorece la aparición del prolapso de órganos pélvicos.
También influyen las condiciones que aumentan la presión intraabdominal, como la tos crónica o el estreñimiento persistente, que terminan afectando la resistencia del piso pélvico.
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Síntomas y señales de alerta más frecuentes
Entre los signos más habituales del prolapso de órganos pélvicos se encuentra la sensación de bulto o presión en la zona vaginal, una molestia que puede hacerse más evidente con el paso del tiempo.
La especialista del Minsa señala que otro síntoma frecuente es la incontinencia urinaria, que se manifiesta como pérdida involuntaria de orina o dificultad para orinar, lo que interfiere con las actividades cotidianas.
En algunos casos también aparece sensación de pesadez pélvica, especialmente al realizar esfuerzos físicos o permanecer mucho tiempo de pie.
¿Cómo se trata el prolapso de órganos pélvicos?
El abordaje del prolapso de órganos pélvicos depende del grado de avance. En etapas iniciales, el tratamiento se orienta al fortalecimiento del piso pélvico mediante ejercicios específicos.
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La Dra. Zea Burga destaca los ejercicios de Kegel como una herramienta clave para mejorar la tonicidad muscular y reducir los síntomas en fases leves.
Cuando el cuadro es más avanzado, puede requerir cirugía. Este procedimiento se realiza generalmente por vía vaginal, lo que permite una recuperación más rápida y mejores resultados funcionales.
Recomendaciones de una especialista
El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda adoptar hábitos saludables para prevenir el desarrollo del prolapso de órganos pélvicos o evitar su progresión.
Entre las principales medidas se incluye una alimentación balanceada, rica en fibra y adecuada hidratación para prevenir el estreñimiento crónico, uno de los factores de riesgo más importantes.
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También se aconseja mantener un peso saludable para reducir la presión sobre el piso pélvico y realizar actividad física regular.
El Minsa resalta además la importancia de incorporar de forma preventiva los ejercicios de Kegel, así como llevar controles prenatales adecuados para disminuir riesgos asociados al embarazo y el parto.
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