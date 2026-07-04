Nicolás Baena estrenó su tenis en el césped londinense con una sólida victoria sobre Kai Thompson en Wimbledon Junior

Nicolás Baena se estrenó con victoria en Wimbledon Junior. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Nicolás Baena sigue consolidándose como una de las grandes promesas del tenis peruano. Luego de su destacada actuación en Roland Garros Junior, el limeño trasladó su buen momento al césped británico y debutó con un valioso triunfo en Wimbledon Junior 2026, donde superó al hongkonés Kai Thompson por 7-6 (2) y 6-3 para instalarse en la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada.

La victoria representa la tercera que consigue el peruano en cuadros principales de Grand Slam juvenil y confirma el crecimiento que viene experimentando durante este año, en el que alcanzó el puesto 14 del ranking ITF Junior, la mejor ubicación de su carrera.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el triunfo no fue tan sencillo como refleja el marcador. Durante el primer set, Baena se vio ampliamente superado por un Thompson que aprovechó un inicio dubitativo del peruano para colocarse rápidamente 4-1 arriba con doble quiebre de ventaja.

Nicolás Baena venció a Thompson en primera ronda de Wimbledon Junior. Crédito: X DECISIVO

Cuando el panorama parecía complicarse, apareció la mejor versión del tenista nacional. Con paciencia desde el fondo de la cancha y una notable fortaleza mental, Baena comenzó a recuperar terreno. Encontró profundidad con sus golpes, varió inteligentemente los intercambios con dejadas en momentos oportunos y se mostró muy seguro cada vez que subió a la red.

La remontada se completó en el ‘tie-break’, donde el peruano mantuvo el dominio que había construido desde la segunda mitad del parcial para quedarse con una manga que parecía perdida. A partir de ese momento el partido cambió por completo.

PUBLICIDAD

Desde el sexto juego del compromiso hasta el final, Baena impuso un ritmo muy superior al de su rival. Mientras Thompson perdía confianza, el peruano dominó prácticamente todos los intercambios y apenas cedió cinco juegos durante el resto del encuentro.

El segundo parcial fue una muestra del nivel que atraviesa el jugador nacional. Sólido desde la línea de base, inteligente para romper el ritmo con dejadas y efectivo en sus aproximaciones a la red, terminó cerrando el compromiso por 6-3 para confirmar un estreno más que convincente en la Catedral del Tenis.

Nicolás Baena debutará en el cuadro juvenil de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada y el único que se disputa sobre césped. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Además del resultado, el triunfo tiene un importante valor estadístico para el tenis peruano. Baena se convirtió en el primer representante nacional en ganar un partido del cuadro individual de Wimbledon Junior desde la edición 2022, cuando Ignacio Buse y Gonzalo Bueno también lograron superar la primera ronda antes de dar el salto definitivo al profesionalismo.

PUBLICIDAD

Ahora, el peruano aguardará por su próximo desafío. Su rival saldrá del enfrentamiento entre el japonés Ryo Tabata, actual número 29 del ranking ITF Junior, y el checo Jakub Kusy, ubicado en la casilla 49 del mundo. El encuentro correspondiente a la segunda ronda está previsto, en principio, para el lunes 6 de julio.

¿Dónde ver Wimbledon Junior en Perú?

Los encuentros del cuadro juvenil de Wimbledon pueden seguirse en Perú a través de Disney+, plataforma que posee los derechos de transmisión del torneo y ofrece cobertura de todas las canchas del All England Club.

Una vez que se confirme el ganador del duelo entre Ryo Tabata y Jakub Kusy, la organización definirá la programación y la cancha donde jugará Baena. Con esa información, los aficionados podrán ubicar el partido correspondiente dentro de la plataforma de streaming para seguir el segundo compromiso del peruano en Londres.

PUBLICIDAD

Nicolás Baena ha escalado cuatro posiciones en el ranking ITF luego de su paso por Roland Garros junior. Crédito: Instagram El Saber del Deporte.

Peruanos en Grand Slam juveniles

Los Grand Slam juveniles se han convertido en una plataforma fundamental para medir el potencial de las nuevas generaciones del tenis peruano. En los últimos años, varios jugadores nacionales aprovecharon estos escenarios para anunciar su llegada antes de incorporarse al circuito profesional.

En 2022, Gonzalo Bueno e Ignacio Buse alcanzaron la final de dobles de Roland Garros Junior, una campaña que anticipó el crecimiento que ambos tendrían en el ATP Tour. Apenas un año después, Lucciana Pérez firmó otra actuación histórica al disputar la final femenina del mismo torneo, consolidándose como una de las mejores juveniles del continente.

Actualmente, los tres continúan desarrollando carreras prometedoras. Buse ya se ha instalado entre los principales protagonistas del circuito ATP, mientras que Bueno sigue buscando su consolidación en los torneos Challenger. Pérez, por su parte, combina el tenis universitario en Estados Unidos con una progresión que la mantiene como la principal referencia del tenis femenino peruano.

PUBLICIDAD