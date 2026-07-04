El camino de Nicolás Baena en Wimbledon Junior comienza con un exigente reto frente a Kai Thompson, 32° del ranking juvenil

Nicolás Baena debutará en el cuadro juvenil de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada y el único que se disputa sobre césped. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Nicolás Baena ya conoce el primer reto que tendrá en uno de los escenarios más emblemáticos del tenis mundial. El peruano de 18 años debutará en Wimbledon Junior 2026 frente al hongkonés Kai Thompson, luego de que se realizara el sorteo oficial del cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada.

Será la segunda participación de Baena en un torneo grande de la categoría juvenil y la primera sobre el césped del All England Lawn Tennis Club, superficie que supone un desafío completamente distinto al que afrontó hace algunas semanas en Roland Garros. El encuentro aún no tiene fecha ni horario confirmados por la organización.

PUBLICIDAD

El peruano llega a Londres con la confianza de haber protagonizado una sobresaliente actuación en el Grand Slam parisino. En el cuadro de individuales alcanzó los octavos de final, instancia en la que cayó ante el brasileño Luis Guto Miguel, quien posteriormente se consagró campeón del certamen. Mientras tanto, en dobles firmó otra destacada campaña al instalarse entre las ocho mejores parejas del torneo.

Ese desempeño confirmó el crecimiento de Baena dentro del circuito juvenil y reforzó las expectativas sobre una temporada que concluirá con un importante cambio en su carrera, pues a partir del próximo curso combinará su desarrollo deportivo con el tenis universitario en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Cuadro de Wimbledon Junior 2026. Crédito: Tenis al Máximo.

Su estreno en Wimbledon tampoco será sencillo. Del otro lado de la red estará Kai Thompson, actual número 32 del ranking mundial ITF Junior, quien también disputó Roland Garros este año. No obstante, el representante de Hong Kong no logró superar el debut en París tras caer en sets corridos frente al uzbeko Nikita Belozertsev.

Los antecedentes recientes también favorecen al peruano. De acuerdo con la plataforma Sofascore, Thompson apenas registra una victoria en individuales durante la presente temporada. Ese único triunfo llegó en el ITF M15 de Hong Kong frente al ruso Dolzhenkov, antes de ser eliminado en la segunda ronda del certamen.

PUBLICIDAD

Sobre el papel, Baena partirá con una ligera ventaja gracias a su mejor ubicación en el ranking y a los resultados obtenidos durante los últimos meses. Sin embargo, el césped suele igualar las diferencias y exigirá una rápida adaptación para ambos tenistas en un torneo donde cada partido representa una oportunidad de seguir creciendo.

Nicolás Baena durante su participación en Roland Garros Junior. Crédito: Nur Photo.

El cuadro juvenil masculino de Wimbledon contará además con una importante presencia sudamericana. Además del peruano, competirán el ecuatoriano Emilio Camacho, los brasileños Pedro Chabalgoity, Luis Guto Miguel y Leonardo Storck, el argentino Dante Pagani y el colombiano Juan Miguel Bolívar. En la rama femenina participarán las brasileñas Victoria Barros, Pietra Rivoli y Nauhany Silva, junto con la argentina Sol Larraya Guidi.

PUBLICIDAD

Número 14 del mundo

Mientras Ignacio Buse y Gonzalo Bueno continúan consolidando sus carreras en el circuito profesional, el tenis peruano también ilusiona con una nueva generación de talentos. Nicolás Baena es uno de los principales exponentes de ese recambio y llega a Wimbledon con el mejor ranking de su trayectoria.

El limeño ocupa actualmente el puesto 14 del escalafón mundial junior de la ITF, luego de escalar cuatro posiciones tras su notable actuación en Roland Garros. Se trata de la mejor ubicación de su carrera y un reflejo de la regularidad que ha mostrado durante la presente temporada, consolidándose entre los mejores juveniles del planeta.

PUBLICIDAD

Nicolás Baena ha escalado cuatro posiciones en el ranking ITF luego de su paso por Roland Garros junior. Crédito: Instagram El Saber del Deporte.

Peruanos en Grand Slam juveniles

Los Grand Slam juveniles han servido como una vitrina importante para el tenis peruano en los últimos años. En 2022, Gonzalo Bueno e Ignacio Buse alcanzaron la final del cuadro de dobles en Roland Garros, resultado que confirmó el potencial de ambos antes de dar el salto definitivo al profesionalismo.

Un año después fue el turno de Lucciana Pérez, quien protagonizó una histórica campaña al disputar la final femenina de Roland Garros Junior, convirtiéndose en una de las mejores actuaciones de una tenista peruana en esta categoría.

Ahora, Nicolás Baena intentará seguir esa misma ruta. Tras alcanzar los octavos de final en París, el peruano afrontará un nuevo examen en la ’Catedral del Tenis’ con la ilusión de prolongar su crecimiento y seguir posicionándose como una de las grandes promesas del deporte blanco nacional.

PUBLICIDAD