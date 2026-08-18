Gremios de transportistas solicitaron reunión con la presidenta Keiko Fujimori para abordar constantes ataques extorsivos

Keiko Fujimori aparece en una composición visual junto a buses de Translima, cuyos conductores exigen una reunión por ataques extorsivos en Carabayllo, Lima. (Composición: Infobae Perú)

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La crisis de inseguridad y los recientes ataques extorsivos han llevado a los principales gremios de transporte del país a solicitar una reunión urgente con la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

El objetivo es exponer la problemática que enfrenta el sector y demandar soluciones inmediatas ante el temor que mantiene a la mayoría de empresas operando por debajo de su capacidad.

“Las empresas no trabajan ni al cincuenta ni al setenta por ciento de su capacidad operacional hoy en día, en el mejor de los casos, porque hay algunas que han llegado al treinta por ciento. Los conductores no quieren ir a trabajar a las empresas”, advirtió Julio Bretonneche, vocero de Transportes Unidos, en declaraciones recogidas por Exitosa Noticias.

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El dirigente subrayó la urgencia de transmitir la gravedad de la situación directamente a la jefa de Estado. “Queremos transmitir nuestra problemática a la señora presidenta del Perú, la señora Keiko Fujimori. Queremos sentarnos a reunirnos y a ser parte de la solución”, manifestó.

Bretonneche también hizo un llamado al titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, y al ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), para que atiendan las demandas del sector.

“El general Astudillo, quien se comprometió a recibirnos y no nos ha recibido hasta la fecha. Al ministro de Transportes, por favor, atiéndanos. Atiéndanos”, reclamó el dirigente.

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Una multitud de personas se congrega en una calle nocturna alrededor de un bus después de un incidente violento contra el conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exigen cumplimiento de compromisos

El pedido de reunión se produce en un contexto marcado por el reciente asesinato de un conductor de la empresa Vipusa y la persistencia de amenazas que mantienen en alerta a los trabajadores del transporte urbano e interprovincial.

“No vamos a ser obstruccionistas. De repente, en algún momento hemos hecho críticas constructivas, como por ejemplo, hemos hecho la crítica al plan escudo y el tiempo nos ha dado la razón. Ahí están los hechos”, sostuvo Bretonneche.

Martín Ojeda, gerente general del sector interprovincial, respaldó el pedido y recordó que la presidenta Fujimori había anunciado días atrás su disposición a reunirse con los gremios afectados.

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“Tiene como prioridad el cumplimiento de la palabra de la presidenta hace algunos días, que se iba a reunir con los perjudicados, con los gremios de transporte urbano e interprovincial, y que no solamente estamos pidiendo adictos a esa reunión, sino que lamentablemente las cifras, los fallecidos y los heridos demuestran la urgencia de dicho acto”, comentó Ojeda.

Los dirigentes insisten en que la situación requiere respuestas concretas y coordinación efectiva con el Gobierno para proteger la vida de los conductores y garantizar la continuidad del servicio.

“Somos parte de la solución”, remarcaron los voceros, al reiterar que el gremio está dispuesto a colaborar y aportar propuestas para enfrentar la crisis de inseguridad que golpea al transporte público.

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¿Qué ocurrió con la empresa Vipusa?

Un conductor de un bus de la empresa Vipusa fue baleado por presuntos sicarios mientras realizaba su recorrido nocturno en Villa El Salvador.

El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Revolución y Primero de Mayo, con pasajeros a bordo, incluidos niños y mujeres embarazadas. El chofer recibió cinco disparos y fue trasladado de emergencia a un hospital, donde falleció horas después.