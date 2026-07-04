Carlos Beltrán emigra por primera vez a sus 35 años: firmó contrato con el Sportivo Belgrano del Torneo Federal A

Siendo un futbolista que ha entrado al inicio de la veteranía, Carlos Beltrán ha visto cumplido el sueño de emigrar a sus 35 años. Después de más de una década de carrera en el fútbol peruano, ha surgido la oportunidad para que se vaya al extranjero. Las puertas del Sportivo Belgrano se le abrieron de par en par.
Enterado que el ‘gigante del este’ de Argentina se interesó en su carpeta, el ‘Che’ agilizó conversaciones con la Universidad César Vallejo para resolver su contrato y no bien quedó en libertad, intensificó la operación para firmar su contrato con la institución que milita en el Torneo Federal A, equivalente a la 3era categoría.
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Cerrada la negociación, Sportivo Belgrano anunció al peruano a través de sus plataformas sociales: “El experimentado defensor Carlos Javier Beltrán estampó su firma y es nuevo refuerzo verde. El rosarino vistió las camisetas de Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Real Garcilaso, Rosario FC, Ayacucho FC, Deportivo Garcilaso, César Vallejo, todos de Perú”.
La incorporación del ‘Che’ responde a una solicitud expresar del entrenador Cristian Álvarez, quien necesitaba de un jerarca para ordenar con mayor criterio la última línea del equipo, que hace no mucho se había resentido por la lesión inesperada de Brian Flores. Con el peruano se agotaron tres de los cuatro cupos extranjeros disponibles en materia de contrataciones. Se espera que con experimentado zaguero se solucionen los problemas y sea diferencial en el torneo de ascenso.
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