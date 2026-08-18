Sedapal responde críticas de alcaldes y senadores tras aniegos en Lima Sur: “También somos víctimas de malas prácticas de vecinos”

El Ministerio de Trabajo estableció hasta dos horas de tolerancia en el ingreso laboral para trabajadores que enfrenten dificultades de traslado por las lluvias asociadas a la DANA Aníbal en cuatro distritos de Lima Sur. Infobae Perú

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El reciente episodio de aniegos e inundaciones en Lima Sur volvió a abrir un debate sobre la responsabilidad en el colapso del sistema de desagüe. Los alcaldes de Villa El Salvador y Chorrillos, junto a la senadora Martha Moyano, atribuyeron a Sedapal la responsabilidad por la emergencia que dejó 74 viviendas con pérdidas totales, más de 350 personas damnificadas y afectaciones graves en la actividad comercial tras las lluvias registradas el 16 de agosto.

Las autoridades locales insistieron en que la empresa de saneamiento no atendió las alertas ni ejecutó las obras necesarias para evitar el desastre.

En declaraciones a RPP, el alcalde de Villa El Salvador, Guido Íñigo, detalló que el municipio notificó reiteradamente a Sedapal sobre el riesgo de desborde en el sector 1, grupo 1, sin que la empresa ejecutara mejoras en la infraestructura.

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“Venimos advirtiendo desde hace seis años y no se ha hecho nada”, aseguró Íñigo, quien resaltó que la emergencia actual marca la tercera vez que ocurre un colapso similar en la zona.

Por su parte, Richard Cortez Melgarejo, alcalde de Chorrillos, sostuvo que la empresa no cuenta con un protocolo de respuesta ágil para estas situaciones. Según Cortez, la atención a los vecinos demoró “tres o cuatro horas” y la falta de un trabajo preventivo obligó al municipio y a los propios ciudadanos a intervenir de forma directa, baldeando con bombas para evacuar el agua.

Los daños alcanzaron a tres centros de abasto y al mercado Sarita Colonia, donde comerciantes reportaron la pérdida total de mercadería.

La senadora Martha Moyano, de Fuerza Popular, se sumó a las críticas tras su visita a las zonas afectadas. Moyano afirmó que la responsabilidad de la emergencia recae en Sedapal, citando los informes municipales que evidencian oficios enviados sin respuesta oportuna.

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La congresista enfatizó la necesidad de una coordinación efectiva entre municipios y empresa de saneamiento para evitar que hechos como este se repitan.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de que la declaratoria de emergencia no se limite a un acto administrativo, sino que permita una intervención concreta en la infraestructura.

Además, el anuncio de una reestructuración de Sedapal por parte de la presidenta de la República refuerza el reclamo de los gobiernos locales sobre la necesidad de corregir deficiencias estructurales que, según remarcaron, se repiten año tras año.

Vecinos de Villa El Salvador en Lima colocan sacos de arena en calles inundadas por fuertes lluvias, mientras un hombre carga a un niño en medio del agua que cubre vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sindicato de Sedapal explica causas del colapso

Frente a las acusaciones, la secretaria de Defensa del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal, Luisa Eyzaguirre, desestimó que la empresa sea la única responsable de los aniegos.

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En diálogo con Exitosa, Eyzaguirre sostuvo que Sedapal también resulta afectada por las acciones de los propios vecinos durante episodios de lluvias intensas. Según la dirigente, el colapso de los colectores responde en parte a la apertura de buzonetas por parte de ciudadanos que buscan evacuar el agua de lluvia, lo que permite la entrada de lodo y basura al sistema de alcantarillado.

“La empresa es víctima de las malas prácticas de muchos vecinos”, afirmó Eyzaguirre, y explicó que la ausencia de canaletas y desfogues pluviales adecuados lleva a que algunos residentes utilicen las redes de desagüe como vía de escape para el agua de lluvia. Esta conducta, sumada al ingreso de residuos sólidos, provoca el colapso de las tuberías y genera los aniegos observados.

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La representante sindical subrayó que las aguas pluviales requieren sistemas de evacuación independientes, pues la infraestructura de Sedapal está diseñada para el manejo de aguas residuales y no para soportar el volumen generado por lluvias intensas.

En este sentido, Eyzaguirre pidió que el debate no se centre únicamente en la gestión de la empresa, sino también en la necesidad de mejorar la infraestructura pluvial y promover prácticas ciudadanas responsables.