Curwen descarta infidelidad de Carla Campos, afirma que joven es su amigo y pide estar en set de Magaly Medina: “No hay beso”

El creador de contenido reconoció al hombre que aparece junto a su pareja en el video y aseguró que se trata de un amigo de ella. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, fue confrontado por las imágenes que muestran a su pareja, Carla Campos Salazar, junto a otro hombre durante una fiesta en Miraflores. El creador de contenido confirmó que continúa en una relación con la joven y rechazó de manera tajante que el video registre una infidelidad.

Las imágenes habían sido difundidas en ‘Magaly TV, La Firme’ y generaron comentarios debido a la cercanía que se observa entre Carla y el hombre que la acompaña durante la madrugada. Ante ello, el equipo del programa buscó a Curwen para conocer directamente su versión y mostrarle el material.

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Curwen confirma que sigue con Carla Campos tras ampay: “Es mi vida, mi amor, mi tesoro”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conversación terminó convirtiéndose en una especie de prueba para el periodista, quien tuvo que responder frente a las imágenes que ya circulaban en redes sociales. Lejos de reconocer una posible infidelidad, Curwen defendió a su pareja y sostuvo que el hombre que aparece en el video es conocido por ambos.

Curwen confirma que sigue con Carla Campos tras ampay: “Es mi vida, mi amor, mi tesoro”. Captura: Magaly TV La Firme.

Curwen confirma que sigue con Carla Campos tras el ampay

Una de las primeras preguntas que recibió fue directa: si continuaba con Carla Campos. El creador de contenido respondió sin dudar. “Sí, claro”, contestó Curwen cuando le preguntaron si todavía mantenía una relación con ella. La respuesta fue importante debido a que, después de la difusión del video, comenzaron a surgir especulaciones sobre una posible separación. Sin embargo, el propio periodista dejó claro que la relación continúa.

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También confirmó que tenía conocimiento de que Carla había salido de fiesta el sábado. “Sí, en una fiesta”, respondió cuando le preguntaron si sabía dónde había estado su pareja aquella noche. Fue entonces cuando el reportero le mostró las imágenes y le preguntó si podía reconocer a la mujer que aparecía junto al otro hombre. Curwen observó el video y reconoció inmediatamente a la joven.

Curwen confirma que sigue con Carla Campos tras ampay: “Es mi vida, mi amor, mi tesoro”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Carla Campos besó a otro hombre? Curwen lo niega

Al ser consultado directamente sobre si en las imágenes se apreciaba un beso en la boca, Curwen rechazó esa interpretación. “No, no es un beso en la boca”, afirmó.

La respuesta se repitió cuando el reportero insistió en mostrarle las imágenes desde otro ángulo. Curwen mantuvo su postura y negó que se tratara de un beso entre su pareja y el hombre que aparece en el video. “No, no es un beso en la boca, para nada, para nada”, sostuvo.

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Curwen confirma que sigue con Carla Campos tras ampay: “Es mi vida, mi amor, mi tesoro”. Captura: Magaly TV La Firme.

El periodista explicó que las imágenes habían sido revisadas detenidamente y que, según su interpretación, sí se podía observar un beso. Sin embargo, Curwen continuó descartando esa posibilidad. La discusión dejó dos versiones claramente marcadas: por un lado, la interpretación del programa respecto a las imágenes; por otro, la explicación de Curwen, quien aseguró que no hubo un beso.

El propio creador de contenido señaló además que conocía al hombre que aparece en el video. “Yo sé quién es él”, afirmó. Cuando le preguntaron por su identidad, respondió: “Claro, él es Grimy”. El programa, posteriormente, identificó al joven como Alonso Grimaldo.

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Curwen confirma que sigue con Carla Campos tras ampay: “Es mi vida, mi amor, mi tesoro”. Captura: Magaly TV La Firme.

Curwen asegura que el hombre del video es amigo de Carla

La identificación de Alonso Grimaldo se convirtió en otro de los puntos centrales de la conversación. El reportero volvió a preguntarle a Curwen sobre la relación que tendría el hombre con su pareja. La respuesta del creador de contenido fue contundente: es amigo de Carla. “El tipo es su amigo, no tiene ningún problema”, sostuvo.

Curwen explicó además que el video ya había llegado a sus manos antes de que el programa lo contactara. Según contó, recibió el material de numerosas personas a través de redes sociales. “Ya me lo mandaron el video”, señaló.

Luego añadió: “Me lo han enviado cien personas, me han etiquetado”. De esta manera, el periodista dejó claro que ya estaba al tanto de las imágenes y que no se enteró del supuesto ampay recién cuando fue abordado por el equipo de televisión.

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Curwen confirma que sigue con Carla Campos tras ampay: “Es mi vida, mi amor, mi tesoro”. Captura: Magaly TV La Firme.

El video fue grabado a las 3 de la mañana

Durante la conversación, el reportero le proporcionó más detalles sobre la grabación. Según la información mostrada, las imágenes correspondían a la madrugada del sábado y habían sido registradas alrededor de las 3:00 a. m.

Curwen confirmó el dato. “Sí, sí, sí”, respondió cuando le señalaron que el video había sido grabado a esa hora. El periodista también hizo referencia a la cercanía que se observa entre Carla y el joven. En las imágenes, según la descripción realizada durante la entrevista, él aparece abrazándola y colocándole la mano en la cintura.

Ante esto, Curwen mantuvo su posición y aseguró que la situación no tenía ninguna connotación de infidelidad. “Sí, sí. Es completamente descartado, ¿no? O sea, eso sin nada que ver”, respondió.

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Curwen confirma que sigue con Carla Campos tras ampay: “Es mi vida, mi amor, mi tesoro”. Captura: Magaly TV La Firme.

Curwen niega que haya sido víctima de una infidelidad

Una de las preguntas más directas llegó cuando le plantearon si no estaba interpretando la situación con demasiada confianza debido a experiencias anteriores o a la dinámica de bromas que suele manejar en redes.

Curwen respondió reconociendo que una infidelidad habría sido un tema de gran repercusión, pero insistió en que eso no ocurrió. “Yo sé que sería lo ideal, ¿no? Sería una tremenda pepa, sería una tremenda bomba. Pero no, desafortunadamente no, pues no, sí, no, no, no es una infidelidad”, declaró.

Curwen confirma que sigue con Carla Campos tras ampay: “Es mi vida, mi amor, mi tesoro”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Por qué Curwen no acompañó a Carla a la fiesta?

Otro detalle que llamó la atención fue que Curwen no estuvo presente en la fiesta donde su pareja fue captada. El propio creador de contenido explicó que decidió quedarse en casa aquella noche. “Porque me dio flojera, la verdad. Sí, me quedo en mi casa, me quedo viendo televisión”, contó.

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Incluso reveló qué estaba haciendo mientras Carla asistía a la fiesta. “Sí, estoy viendo X-Men”, respondió.

El periodista también bromeó con la posibilidad de que, después de todo lo ocurrido, Magaly Medina pudiera invitarlo al programa. “Que me invite Magaly a su set, más bien, pues hermano, que me invite”, dijo.

Cuando le plantearon que una eventual aparición podría darse después de la polémica, Curwen aceptó la posibilidad con humor. “Claro, claro”, respondió.

Sin embargo, cuando le señalaron que incluso podría acudir acompañado de Carla, mostró cierta duda. “Con ella no lo sé, porque ella es muy tímida”, comentó.

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Curwen confirma que sigue con Carla Campos tras ampay: “Es mi vida, mi amor, mi tesoro”. Captura: Magaly TV La Firme.