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Código postal de Lima, Callao y todas las regiones del Perú: guía completa 2026

¿Cuál es el código postal de Lima, del Callao o de tu región? El Perú cuenta con 2.670 códigos postales que identifican 98.011 centros poblados en todo el territorio. Aquí está la lista completa por distrito y región, más el paso a paso para consultar el código que corresponde a cualquier dirección a través del portal oficial del Gobierno peruano

Mapa de Perú segmentado con colores degradados del rojo al verde y el texto 'código postal' en color naranja y blanco, sobre un fondo de ciudad borrosa.
Un mapa de Perú con un degradado de colores del rojo al verde ilustra las divisiones geográficas relacionadas con el código postal sobre un fondo urbano borroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El código postal del Perú es un sistema de identificación geográfica designado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que permite la admisión, el transporte y la entrega eficiente de envíos postales dentro del país y hacia el exterior. Conocerlo es indispensable para completar compras en línea, enviar encomiendas y realizar trámites digitales.

El país cuenta con 2.670 códigos postales distribuidos en 210 zonas postales a lo largo de las 25 regiones, con cobertura de 98.011 centros poblados. En Lima y el Callao se concentran 158 de esos códigos, y dado que varios distritos tienen más de uno, la consulta debe hacerse con la dirección exacta.

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Qué es el código postal y para qué sirve

Según el MTC, el código postal es “la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país, que contribuye en la mejora de la calidad de los servicios postales, facilitando las actividades económicas y comerciales en el territorio nacional”.

Sus dos usos principales son:

  • Identificar las localidades geográficas del país para el transporte y la entrega de envíos postales desde el Perú o el extranjero.
  • Agilizar los procesos operativos de envíos y brindar mayor seguridad en la recepción y entrega de productos.

En la práctica, este conjunto de dígitos resulta esencial para enviar y recibir encomiendas, sobres nacionales e internacionales y compras por internet. En el comercio electrónico, permite a vendedores y empresas de logística identificar con precisión la ubicación del destinatario y garantizar una entrega puntual.

Es importante saber que en algunos distritos existen múltiples códigos postales. La Victoria, en Lima, es un ejemplo claro: tiene hasta cuatro —15018, 15019, 15033 y 15034—, por lo que la dirección exacta es el único criterio válido para determinar cuál corresponde.

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¿Para qué sirve el código postal? Conoce sus principales usos en Perú.
¿Para qué sirve el código postal? Conoce sus principales usos en Perú.

Cómo consultar el código postal en línea

La vía más rápida es la página oficial del Gobierno del Perú. El proceso tiene tres pasos:

  1. Ingresar a codigopostal.gob.pe
  2. Realizar la búsqueda con la dirección exacta
  3. Visualizar el resultado del código postal

Para saber el código postal de cualquier país desde Google Maps, basta con ingresar al mapa, pulsar sobre el lugar y esperar a que aparezca el marcador rojo: entre los datos que se despliegan figura el código postal.

Código postal Lima
El código postal es fundamental en el sistema de envíos postales del Perú.

Cómo consultar el código postal de manera tradicional

Quienes prefieran canales directos pueden contactar al MTC por las siguientes vías:

  • Teléfono: (+511) 615 7999
  • Correo electrónico: codigopostal@mtc.gob.pe
  • Página web: www.codigopostal.gob.pe

Código postal general del Perú y de Lima

El código postal general del Perú es el 51. En Lima, el código postal específico —también conocido como zip code— es el 27, que corresponde al distrito de San Isidro.

Códigos postales de los distritos de Lima

A continuación, la lista completa de los códigos postales por distrito de Lima Metropolitana:

  • Cercado de Lima — Lima 01
  • Ancón — Lima 02
  • Ate — Lima 03
  • Barranco — Lima 04
  • Breña — Lima 05
  • Carabayllo — Lima 06
  • Comas — Lima 07
  • Chaclacayo — Lima 08
  • Chorrillos — Lima 09
  • El Agustino — Lima 10
  • Jesús María — Lima 11
  • La Molina — Lima 12
  • La Victoria — Lima 13
  • Lince — Lima 14
  • Lurín — Lima 16
  • Magdalena — Lima 17
  • Miraflores — Lima 18
  • Pachacamac — Lima 19
  • Pucusana — Lima 20
  • Pueblo Libre — Lima 21
  • Puente Piedra — Lima 22
  • Punta Negra — Lima 23
  • Punta Hermosa — Lima 24
  • Rímac — Lima 25
  • San Bartolo — Lima 26
  • San Isidro — Lima 27
  • Independencia — Lima 28
  • San Juan de Miraflores — Lima 29
  • San Luis — Lima 30
  • San Martín de Porres — Lima 31
  • San Miguel — Lima 32
  • Santiago de Surco — Lima 33
  • Surquillo — Lima 34
  • Villa María del Triunfo — Lima 35
  • San Juan de Lurigancho — Lima 36
  • Santa María del Mar — Lima 37
  • Santa Rosa — Lima 38
  • Los Olivos — Lima 39
  • Cieneguilla — Lima 40
  • San Borja — Lima 41
  • Villa el Salvador — Lima 42
  • Santa Anita — Lima 43

Códigos postales del Callao

Los seis distritos de la Provincia Constitucional del Callao tienen los siguientes códigos:

  • Callao — Callao 1
  • Bellavista — Callao 2
  • Carmen de la Legua — Callao 3
  • La Perla — Callao 4
  • La Punta — Callao 5
  • Ventanilla — Callao 6

Códigos postales de todas las regiones del Perú

A continuación, los códigos postales por región y ciudad principal:

Amazonas — 01000

  • Chachapoyas — 01001
  • Bagua — 01720

Áncash — 02000

  • Huaraz — 02000
  • Chimbote — 02800

Apurímac — 03000

  • Abancay — 03000
  • Andahuaylas — 03700

Arequipa — 04000

  • Cayma — 04000
  • Yanahuara — 04014

Ayacucho — 05000

  • Huamanga — 05003
  • Yanamilla — 05002

Cajamarca — 06000

  • Baños del Inca — 06004
  • Pueblo Libre — 06002

Cusco — 08000

  • San Blas — 08003
  • Centro Histórico — 08002

Huancavelica — 09000

  • Provincia — 09000
  • Capital — 09001

Huánuco — 10000

  • Ciudad — 10001
  • Pilcomarca — 10003

Ica — 11000

  • Palpa — 11330
  • Pisco — 11600
  • Chincha — 11702
  • Nazca — 11401

Junín — 12000

  • Huancayo — 12006
  • El Tambo — 12007
  • Jauja — 12601

La Libertad — 13000

  • Trujillo — 13000
  • Otuzco — 13201

Lambayeque — 14000

  • Chiclayo — 14001
  • Pimentel — 14000
  • Ferreñafe — 14311

Loreto — 16000

  • Belén — 16000
  • El Estrecho — 16110
  • Yurimaguas — 16501

Madre de Dios — 17000

  • Puerto Maldonado — 17001
  • Manú — 17700

Moquegua — 18000

  • Ilo — 18600
  • Omate — 18200

Pasco — 19000

  • Cerro de Pasco — 19001
  • Oxapampa — 19231
  • Puerto Bermúdez — 19311

Piura — 20000

  • Centro Capital — 20001
  • El Bosque — 20002
  • Sullana — 20101
  • Catacaos — 20006

Puno — 21000

  • Juliaca — 21102
  • Ilave — 21501
  • Desaguadero — 21611

San Martín — 22000

  • Moyobamba — 22001
  • Lamas — 22151

Tacna — 23000

  • Jorge Basadre — 23750
  • Pocollay — 23002

Tumbes — 24000

  • Zarumilla — 24150
  • Punta Sal — 24560

Ucayali — 25000

  • Atalaya — 25201
  • Aguaytía — 25551

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