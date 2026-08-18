Código postal de Lima, Callao y todas las regiones del Perú: guía completa 2026

Un mapa de Perú con un degradado de colores del rojo al verde ilustra las divisiones geográficas relacionadas con el código postal sobre un fondo urbano borroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El código postal del Perú es un sistema de identificación geográfica designado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que permite la admisión, el transporte y la entrega eficiente de envíos postales dentro del país y hacia el exterior. Conocerlo es indispensable para completar compras en línea, enviar encomiendas y realizar trámites digitales.

El país cuenta con 2.670 códigos postales distribuidos en 210 zonas postales a lo largo de las 25 regiones, con cobertura de 98.011 centros poblados. En Lima y el Callao se concentran 158 de esos códigos, y dado que varios distritos tienen más de uno, la consulta debe hacerse con la dirección exacta.

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Qué es el código postal y para qué sirve

Según el MTC, el código postal es “la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país, que contribuye en la mejora de la calidad de los servicios postales, facilitando las actividades económicas y comerciales en el territorio nacional”.

Sus dos usos principales son:

Identificar las localidades geográficas del país para el transporte y la entrega de envíos postales desde el Perú o el extranjero.

Agilizar los procesos operativos de envíos y brindar mayor seguridad en la recepción y entrega de productos.

En la práctica, este conjunto de dígitos resulta esencial para enviar y recibir encomiendas, sobres nacionales e internacionales y compras por internet. En el comercio electrónico, permite a vendedores y empresas de logística identificar con precisión la ubicación del destinatario y garantizar una entrega puntual.

Es importante saber que en algunos distritos existen múltiples códigos postales. La Victoria, en Lima, es un ejemplo claro: tiene hasta cuatro —15018, 15019, 15033 y 15034—, por lo que la dirección exacta es el único criterio válido para determinar cuál corresponde.

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¿Para qué sirve el código postal? Conoce sus principales usos en Perú.

Cómo consultar el código postal en línea

La vía más rápida es la página oficial del Gobierno del Perú. El proceso tiene tres pasos:

Ingresar a codigopostal.gob.pe Realizar la búsqueda con la dirección exacta Visualizar el resultado del código postal

Para saber el código postal de cualquier país desde Google Maps, basta con ingresar al mapa, pulsar sobre el lugar y esperar a que aparezca el marcador rojo: entre los datos que se despliegan figura el código postal.

El código postal es fundamental en el sistema de envíos postales del Perú.

Cómo consultar el código postal de manera tradicional

Quienes prefieran canales directos pueden contactar al MTC por las siguientes vías:

Teléfono: (+511) 615 7999

Correo electrónico: codigopostal@mtc.gob.pe

Página web: www.codigopostal.gob.pe

Código postal general del Perú y de Lima

El código postal general del Perú es el 51. En Lima, el código postal específico —también conocido como zip code— es el 27, que corresponde al distrito de San Isidro.

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Códigos postales de los distritos de Lima

A continuación, la lista completa de los códigos postales por distrito de Lima Metropolitana:

Cercado de Lima — Lima 01

Ancón — Lima 02

Ate — Lima 03

Barranco — Lima 04

Breña — Lima 05

Carabayllo — Lima 06

Comas — Lima 07

Chaclacayo — Lima 08

Chorrillos — Lima 09

El Agustino — Lima 10

Jesús María — Lima 11

La Molina — Lima 12

La Victoria — Lima 13

Lince — Lima 14

Lurín — Lima 16

Magdalena — Lima 17

Miraflores — Lima 18

Pachacamac — Lima 19

Pucusana — Lima 20

Pueblo Libre — Lima 21

Puente Piedra — Lima 22

Punta Negra — Lima 23

Punta Hermosa — Lima 24

Rímac — Lima 25

San Bartolo — Lima 26

San Isidro — Lima 27

Independencia — Lima 28

San Juan de Miraflores — Lima 29

San Luis — Lima 30

San Martín de Porres — Lima 31

San Miguel — Lima 32

Santiago de Surco — Lima 33

Surquillo — Lima 34

Villa María del Triunfo — Lima 35

San Juan de Lurigancho — Lima 36

Santa María del Mar — Lima 37

Santa Rosa — Lima 38

Los Olivos — Lima 39

Cieneguilla — Lima 40

San Borja — Lima 41

Villa el Salvador — Lima 42

Santa Anita — Lima 43

Códigos postales del Callao

Los seis distritos de la Provincia Constitucional del Callao tienen los siguientes códigos:

Callao — Callao 1

Bellavista — Callao 2

Carmen de la Legua — Callao 3

La Perla — Callao 4

La Punta — Callao 5

Ventanilla — Callao 6

Códigos postales de todas las regiones del Perú

A continuación, los códigos postales por región y ciudad principal:

Amazonas — 01000

Chachapoyas — 01001

Bagua — 01720

Áncash — 02000

Huaraz — 02000

Chimbote — 02800

Apurímac — 03000

Abancay — 03000

Andahuaylas — 03700

Arequipa — 04000

Cayma — 04000

Yanahuara — 04014

Ayacucho — 05000

Huamanga — 05003

Yanamilla — 05002

Cajamarca — 06000

Baños del Inca — 06004

Pueblo Libre — 06002

Cusco — 08000

San Blas — 08003

Centro Histórico — 08002

Huancavelica — 09000

Provincia — 09000

Capital — 09001

Huánuco — 10000

Ciudad — 10001

Pilcomarca — 10003

Ica — 11000

Palpa — 11330

Pisco — 11600

Chincha — 11702

Nazca — 11401

Junín — 12000

Huancayo — 12006

El Tambo — 12007

Jauja — 12601

La Libertad — 13000

Trujillo — 13000

Otuzco — 13201

Lambayeque — 14000

Chiclayo — 14001

Pimentel — 14000

Ferreñafe — 14311

Loreto — 16000

Belén — 16000

El Estrecho — 16110

Yurimaguas — 16501

Madre de Dios — 17000

Puerto Maldonado — 17001

Manú — 17700

Moquegua — 18000

Ilo — 18600

Omate — 18200

Pasco — 19000

Cerro de Pasco — 19001

Oxapampa — 19231

Puerto Bermúdez — 19311

Piura — 20000

Centro Capital — 20001

El Bosque — 20002

Sullana — 20101

Catacaos — 20006

Puno — 21000

Juliaca — 21102

Ilave — 21501

Desaguadero — 21611

San Martín — 22000

Moyobamba — 22001

Lamas — 22151

Tacna — 23000

Jorge Basadre — 23750

Pocollay — 23002

Tumbes — 24000

Zarumilla — 24150

Punta Sal — 24560

Ucayali — 25000

Atalaya — 25201

Aguaytía — 25551