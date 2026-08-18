Código postal de Lima, Callao y todas las regiones del Perú: guía completa 2026

El código postal del Perú es un sistema de identificación geográfica designado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que permite la admisión, el transporte y la entrega eficiente de envíos postales dentro del país y hacia el exterior. Conocerlo es indispensable para completar compras en línea, enviar encomiendas y realizar trámites digitales.
El país cuenta con 2.670 códigos postales distribuidos en 210 zonas postales a lo largo de las 25 regiones, con cobertura de 98.011 centros poblados. En Lima y el Callao se concentran 158 de esos códigos, y dado que varios distritos tienen más de uno, la consulta debe hacerse con la dirección exacta.
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Qué es el código postal y para qué sirve
Según el MTC, el código postal es “la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país, que contribuye en la mejora de la calidad de los servicios postales, facilitando las actividades económicas y comerciales en el territorio nacional”.
Sus dos usos principales son:
- Identificar las localidades geográficas del país para el transporte y la entrega de envíos postales desde el Perú o el extranjero.
- Agilizar los procesos operativos de envíos y brindar mayor seguridad en la recepción y entrega de productos.
En la práctica, este conjunto de dígitos resulta esencial para enviar y recibir encomiendas, sobres nacionales e internacionales y compras por internet. En el comercio electrónico, permite a vendedores y empresas de logística identificar con precisión la ubicación del destinatario y garantizar una entrega puntual.
Es importante saber que en algunos distritos existen múltiples códigos postales. La Victoria, en Lima, es un ejemplo claro: tiene hasta cuatro —15018, 15019, 15033 y 15034—, por lo que la dirección exacta es el único criterio válido para determinar cuál corresponde.
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Cómo consultar el código postal en línea
La vía más rápida es la página oficial del Gobierno del Perú. El proceso tiene tres pasos:
- Ingresar a codigopostal.gob.pe
- Realizar la búsqueda con la dirección exacta
- Visualizar el resultado del código postal
Para saber el código postal de cualquier país desde Google Maps, basta con ingresar al mapa, pulsar sobre el lugar y esperar a que aparezca el marcador rojo: entre los datos que se despliegan figura el código postal.
Cómo consultar el código postal de manera tradicional
Quienes prefieran canales directos pueden contactar al MTC por las siguientes vías:
- Teléfono: (+511) 615 7999
- Correo electrónico: codigopostal@mtc.gob.pe
- Página web: www.codigopostal.gob.pe
Código postal general del Perú y de Lima
El código postal general del Perú es el 51. En Lima, el código postal específico —también conocido como zip code— es el 27, que corresponde al distrito de San Isidro.
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Códigos postales de los distritos de Lima
A continuación, la lista completa de los códigos postales por distrito de Lima Metropolitana:
- Cercado de Lima — Lima 01
- Ancón — Lima 02
- Ate — Lima 03
- Barranco — Lima 04
- Breña — Lima 05
- Carabayllo — Lima 06
- Comas — Lima 07
- Chaclacayo — Lima 08
- Chorrillos — Lima 09
- El Agustino — Lima 10
- Jesús María — Lima 11
- La Molina — Lima 12
- La Victoria — Lima 13
- Lince — Lima 14
- Lurín — Lima 16
- Magdalena — Lima 17
- Miraflores — Lima 18
- Pachacamac — Lima 19
- Pucusana — Lima 20
- Pueblo Libre — Lima 21
- Puente Piedra — Lima 22
- Punta Negra — Lima 23
- Punta Hermosa — Lima 24
- Rímac — Lima 25
- San Bartolo — Lima 26
- San Isidro — Lima 27
- Independencia — Lima 28
- San Juan de Miraflores — Lima 29
- San Luis — Lima 30
- San Martín de Porres — Lima 31
- San Miguel — Lima 32
- Santiago de Surco — Lima 33
- Surquillo — Lima 34
- Villa María del Triunfo — Lima 35
- San Juan de Lurigancho — Lima 36
- Santa María del Mar — Lima 37
- Santa Rosa — Lima 38
- Los Olivos — Lima 39
- Cieneguilla — Lima 40
- San Borja — Lima 41
- Villa el Salvador — Lima 42
- Santa Anita — Lima 43
Códigos postales del Callao
Los seis distritos de la Provincia Constitucional del Callao tienen los siguientes códigos:
- Callao — Callao 1
- Bellavista — Callao 2
- Carmen de la Legua — Callao 3
- La Perla — Callao 4
- La Punta — Callao 5
- Ventanilla — Callao 6
Códigos postales de todas las regiones del Perú
A continuación, los códigos postales por región y ciudad principal:
Amazonas — 01000
- Chachapoyas — 01001
- Bagua — 01720
Áncash — 02000
- Huaraz — 02000
- Chimbote — 02800
Apurímac — 03000
- Abancay — 03000
- Andahuaylas — 03700
Arequipa — 04000
- Cayma — 04000
- Yanahuara — 04014
Ayacucho — 05000
- Huamanga — 05003
- Yanamilla — 05002
Cajamarca — 06000
- Baños del Inca — 06004
- Pueblo Libre — 06002
Cusco — 08000
- San Blas — 08003
- Centro Histórico — 08002
Huancavelica — 09000
- Provincia — 09000
- Capital — 09001
Huánuco — 10000
- Ciudad — 10001
- Pilcomarca — 10003
Ica — 11000
- Palpa — 11330
- Pisco — 11600
- Chincha — 11702
- Nazca — 11401
Junín — 12000
- Huancayo — 12006
- El Tambo — 12007
- Jauja — 12601
La Libertad — 13000
- Trujillo — 13000
- Otuzco — 13201
Lambayeque — 14000
- Chiclayo — 14001
- Pimentel — 14000
- Ferreñafe — 14311
Loreto — 16000
- Belén — 16000
- El Estrecho — 16110
- Yurimaguas — 16501
Madre de Dios — 17000
- Puerto Maldonado — 17001
- Manú — 17700
Moquegua — 18000
- Ilo — 18600
- Omate — 18200
Pasco — 19000
- Cerro de Pasco — 19001
- Oxapampa — 19231
- Puerto Bermúdez — 19311
Piura — 20000
- Centro Capital — 20001
- El Bosque — 20002
- Sullana — 20101
- Catacaos — 20006
Puno — 21000
- Juliaca — 21102
- Ilave — 21501
- Desaguadero — 21611
San Martín — 22000
- Moyobamba — 22001
- Lamas — 22151
Tacna — 23000
- Jorge Basadre — 23750
- Pocollay — 23002
Tumbes — 24000
- Zarumilla — 24150
- Punta Sal — 24560
Ucayali — 25000
- Atalaya — 25201
- Aguaytía — 25551
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