‘Loco’ Vargas lanzó ácida crítica contra la FPF sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana: “Hay un resentido”

El 'Loco' aseguró que en Videna hay un personaje que no quiso la presencia del 'Cabezón' y otros jugadores. (Video: La Parrilla del Loco)

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En poco más de un mes, la selección peruana afrontará una serie de cuatro amistosos ante equipos que han disputado el Mundial 2026. Uno de los temas que más debate genera en la actualidad es la posible convocatoria de Renato Tapia, quien no ha sido considerado por el técnico Mano Menezes desde su llegada al banquillo. Las especulaciones apuntan a que las críticas que el ‘Cabezón’ realizó públicamente a la dirigencia de la FPF podrían estar influyendo en su ausencia.

En este contexto, las voces de Juan Manuel Vargas y Christian Cueva han adquirido relevancia. Ambos, con experiencia internacional y peso en el fútbol peruano, han analizado la situación de la Liga 1 y el presente institucional del fútbol nacional. “La Liga 1 es muy mala. Y no hablo de los jugadores, sino de los dirigentes que manejan el tema. Unas huev... Yo si los veo, se los digo, no aprovecho esto para decirlo. Hay que hacer las cosas bien por el fútbol. Hay gente que sabe jugar al fútbol y no les dan oportunidad. Hay que rodearnos bien del fútbol”, dijo el ‘Loco’ en el programa La Parrilla del Loco.

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Por su parte, ‘Aladino’ optó por un mensaje conciliador y de apertura. “Yo hago una invitación a los futbolistas de hoy, a los exfutbolistas y a los dirigentes para que hagamos algo en conjunto, al Gobierno decirle ‘mejoremos esto’. Yo creo que es hora de que nos unamos todos. Tú (Vargas), Claudio (Pizarro), Jefferson (Farfán), Paolo (Guerrero)”, expresó.

Juan Manuel Vargas y Christian Cueva hablaron sobre la realidad de la Liga 1 y la selección peruana. - captura: La Parrilla del Loco

Ambos referentes consideran fundamental el aporte de quienes han sido figuras tanto en el Perú como en el extranjero. Christian Cueva, en particular, destacó el valor del conocimiento y la experiencia adquiridos por generaciones anteriores.

“Hay gente de atrás que admiro mucho como César Cueto, Uribe, el ‘tío’ Cubillas. En conjunto se pueden hacer muchas cosas. Pero depende también de las personas que hoy tienen el cargo. Porque el conocimiento del futbolista es grande, porque lo jugamos, porque los hemos vivido y no solo aquí en Perú, sino fuera”, acotó.

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Juan Manuel Vargas y Christian Cueva sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana

La no convocatoria de Renato Tapia se ha convertido en un asunto delicado. Juan Manuel Vargas abordó el tema sin rodeos, dejando entrever que existen cuestiones personales en la toma de decisiones de la FPF. “El otro día te escuché decir que deben regresar Tapia y Yotún. Está bien porque es jerarquía, y es la verdad. Pero ¿por qué no los llaman? Porque yo creo que hay un resentido que tiene las cosas en contra de la gente. Yo creo que es así”, apuntó.

El ‘Loco’ evitó mencionar nombres, aunque sus palabras se han interpretado como una posible referencia al director general de fútbol de la Federación, Jean Ferrari. Christian Cueva, por su parte, eligió no profundizar en la polémica: “Ya lo dijiste, ¿para qué voy a hablar más?”, respondió entre sonrisas. Vargas insistió: “¿Hay un resentido?”, a lo que Cueva concedió: “Puede ser lo que dices”.

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El 'Cabezón' confesó cómo es su relación con el director general de fútbol de la FPF. (Video: Juego Cruzado)

El exfutbolista también reflexionó sobre el rol de quienes ocupan cargos directivos sin haber tenido experiencia como futbolistas profesionales. “Y nunca jugó en la selección”, señaló, en alusión a la persona a la que considera responsable de la exclusión de Renato Tapia.

Para Juan Manuel Vargas, la prioridad debe ser el bien de la selección peruana: “Por el bien de la selección más que todo. Uno es consciente y digo ‘bueno, ya no puedo, la selección no, que entre otro; pero si veo que me estoy preparando para algo mejor, yo creo que me deberían dar una oportunidad”.

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