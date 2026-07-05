Municipalidad de Lima dispone embanderamiento obligatorio por Fiestas Patrias y fija multas de hasta S/ 5.500

Edificios del Cercado de Lima exhiben banderas peruanas como parte del embanderamiento obligatorio por la conmemoración de los 205 años de la independencia del Perú.

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso el embanderamiento obligatorio de viviendas, edificios y establecimientos comerciales ubicados en el Cercado de Lima con motivo de la conmemoración de los 205 años de la independencia del Perú. La medida regirá del 15 al 31 de julio como parte de las actividades por Fiestas Patrias.

Según información de Andina Noticias, la disposición busca promover el civismo y el respeto por los símbolos patrios, incentivando que la capital luzca los colores rojo y blanco durante el periodo festivo. La comuna precisó que la bandera nacional deberá colocarse en la parte superior central de cada inmueble y sujetarse mediante un asta adecuada.

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El objetivo de esta disposición municipal es reforzar la identidad nacional en el espacio público y fomentar la participación ciudadana en las celebraciones patrióticas. La medida forma parte de una serie de acciones orientadas a embellecer la ciudad durante el mes de julio.

La Municipalidad de Lima ilustra la disposición de embanderamiento obligatorio de viviendas y comercios en el Cercado de Lima entre el 15 y el 31 de julio por Fiestas Patrias.

Reglas para usar la bandera nacional

De acuerdo con la normativa municipal, el uso de la bandera nacional debe cumplir determinadas condiciones establecidas para garantizar su correcta presentación. Entre ellas, se señala que solo se permitirá una bandera por predio y que esta no debe colocarse en ventanas, balcones o puertas.

Asimismo, se prohíbe el uso de banderas deterioradas, rotas, descoloridas o sucias, ya que estas condiciones son consideradas una falta al respeto de los símbolos patrios. La comuna enfatizó que el uso inapropiado o la alteración del diseño original de la bandera también constituye una infracción.

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Estas disposiciones buscan asegurar que la exhibición del pabellón nacional se realice de manera ordenada y acorde con su valor simbólico, especialmente durante una fecha de alto significado histórico para el país.

Banderas peruanas de franjas rojas y blancas, algunas con el escudo nacional, ondean a lo largo de una calle del Cercado de Lima durante la conmemoración de las Fiestas Patrias.

Multas por incumplimiento

La Municipalidad de Lima estableció sanciones económicas para quienes incumplan la disposición de embanderamiento obligatorio o hagan un uso inadecuado de la bandera. Las multas pueden variar dependiendo de la ubicación del inmueble dentro del Cercado de Lima.

En el Centro Histórico, la sanción asciende a S/ 1.375, mientras que en el resto del Cercado de Lima la multa es de S/ 550. Sin embargo, en los casos de uso ofensivo o alteración del diseño de la bandera nacional, la multa puede llegar hasta S/ 5.500.

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Estas sanciones están contempladas en la Ordenanza Municipal n.° 2200, la cual regula las infracciones administrativas en este ámbito.

Municipalidad de Lima abre inscripciones para acceder a becas educativas mediante Supérate Lima 2026. (Foto: Agencia Andina)

Fiscalización municipal

Como parte de la implementación de la medida, la Gerencia de Fiscalización y Control realiza acciones informativas dirigidas a propietarios de viviendas y negocios. Estas labores incluyen orientación sobre el correcto cumplimiento de la norma antes de aplicar sanciones.

La municipalidad señaló que el objetivo principal es promover el cumplimiento voluntario de la disposición, fomentando el respeto por los símbolos patrios y la participación ciudadana en las celebraciones de Fiestas Patrias.

Finalmente, la comuna metropolitana reafirmó su compromiso con la promoción de valores cívicos y el fortalecimiento de la identidad nacional durante las celebraciones por la independencia del Perú, en el marco de una de las fechas más importantes del calendario peruano.

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Agentes de fiscalización de la Municipalidad de Lima informan a ciudadanos sobre la correcta colocación de la bandera nacional en el Cercado de Lima durante las Fiestas Patrias.