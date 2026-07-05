Así fue el paso del B.A.P. Unión en el desfile naval por el aniversario de la independencia de EE. UU.

El B.A.P. Unión, buque escuela de la Marina de Guerra del Perú, participó en el Sail 250 en Nueva York como parte del desfile naval realizado en el río Hudson por el aniversario de la independencia de Estados Unidos. Durante su paso, la nave peruana destacó por su imponente diseño y su rol como embajada itinerante, representando al país en un encuentro internacional que reunió a fuerzas navales de distintos continentes en una jornada de cooperación y celebración marítima. Fuente: YouTube / USA TODAY

El B.A.P. Unión llegó a Nueva York como una de las embarcaciones más llamativas en el marco de las celebraciones por el aniversario de la independencia de Estados Unidos. Su presencia en el puerto neoyorquino captó la atención desde los primeros días de su arribo, cuando comenzó a integrarse al ambiente festivo que rodea al evento internacional Sail 250, una cita que reunió a naves de distintos continentes en la costa este estadounidense.

El ingreso del velero peruano al río Hudson marcó uno de los momentos más esperados del programa naval. En un entorno dominado por la tradición marítima estadounidense del 4 de julio, el buque escuela de la Marina de Guerra del Perú se incorporó al desfile de barcos, una de las actividades centrales de la conmemoración. La escena combinó espectáculo, diplomacia y simbolismo en un mismo recorrido fluvial.

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La participación del B.A.P. Unión no pasó desapercibida. Su silueta de cuatro mástiles, su tripulación en formación y su rol como representante del Perú en escenarios internacionales lo convirtieron en uno de los puntos de interés dentro de la programación oficial de Sail 250, donde el intercambio entre marinas y el contacto con el público formaron parte del eje del evento.

El buque escuela B.A.P. Unión de la Marina de Guerra del Perú navega con su tripulación en cubierta, banderas de diversas naciones y la bandera peruana, llegando a Nueva York, Estados Unidos, para el evento Sail 250.

B.A.P. Unión, el buque escuela más emblemático de la Marina de Guerra del Perú

El B.A.P. Unión no solo funciona como buque escuela, sino también como una plataforma flotante de representación nacional. En cada puerto que visita, cumple una función que combina formación naval, diplomacia y difusión cultural. Su presencia en Sail 250 reafirmó ese carácter de embajada itinerante, capaz de proyectar la imagen del Perú en escenarios de alta visibilidad internacional.

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A bordo, la tripulación desarrolla prácticas de instrucción, pero también participa en actividades de intercambio con marinas extranjeras. Estas interacciones permiten compartir experiencias técnicas y fortalecer vínculos institucionales, en un entorno donde la cooperación marítima se vuelve parte central del encuentro.

En paralelo, el buque se convierte en un espacio de exhibición cultural. Elementos simbólicos del Perú acompañan la experiencia de quienes visitan la nave, reforzando su papel como vitrina del país en el exterior. En Nueva York, ese rol se potenció por la magnitud del evento y la diversidad del público presente.

Miembros de la tripulación del buque escuela B.A.P. Unión de la Marina de Guerra del Perú saludan a su llegada a Nueva York para el evento náutico internacional Sail 250. (Marina de Guerra del Perú)

El B.A.P. Unión en el Sail 250: actividades y desfile en el río Hudson

El programa de Sail 250 incluyó jornadas de acceso abierto a las embarcaciones participantes, entre ellas el B.A.P. Unión. Durante estas visitas, el público pudo recorrer sectores del velero, conocer su estructura y acercarse a la vida a bordo de una de las naves más imponentes de la flota internacional.

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Las actividades generaron gran afluencia de visitantes en los muelles habilitados. Familias, turistas y residentes de Nueva York participaron en recorridos guiados y exhibiciones informativas que explicaban el funcionamiento del buque y su rol dentro de la Marina peruana.

El momento más esperado llegó con el desfile de barcos por el río Hudson. La formación de embarcaciones de distintos países ofreció una secuencia visual que combinó tradición naval y celebración cívica. En ese contexto, el velero peruano destacó por su diseño y presencia escénica dentro del conjunto.

BAP UNION of Peru navigates in the harbor during the Sail 250 parade of tall ships amid celebrations for the United States' 250th anniversary on Independence Day in New York City, U.S., July 4, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton

Sail 250: un encuentro global de fuerzas navales en EE.UU

El Sail 250 se consolidó como una plataforma de encuentro entre marinas de diferentes regiones del mundo en el marco del aniversario de la independencia de Estados Unidos. La participación de delegaciones de América, Europa, Asia y otras zonas convirtió el evento en un espacio de exhibición global del poder naval y la cooperación internacional.

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La presencia del B.A.P. Unión junto a embarcaciones extranjeras reforzó el carácter multilateral de la actividad. Cada país aportó identidad, disciplina y tradición marítima, generando un ambiente de intercambio que trascendió lo protocolar.

En ese escenario, la participación peruana destacó por su proyección cultural y diplomática. El evento no solo reunió barcos en un mismo río, sino también visiones distintas del mar como espacio de conexión entre naciones, donde la presencia del Perú reafirmó su vocación de integración y presencia activa en el ámbito internacional.