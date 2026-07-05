Perú

Pensionistas de la ONP regresan a las aulas y sorprenden a su profesora con emotivo homenaje por el Día del Maestro

El programa de Educación Básica Alternativa del MINEDU permite que adultos mayores continúen o culminen sus estudios escolares en espacios adaptados a sus necesidades

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Una mujer con blusa estampada interactúa con estudiantes adultos sentados en mesas en un aula, con un cartel al fondo que muestra personas mayores
La docente Antonia Aguilar recibe el reconocimiento de sus estudiantes pensionistas del programa educativo ONP en el aula Yuyaq de San Juan de Miraflores, Perú.

El aula de la Yuyaq Casa del Pensionista en San Juan de Miraflores se convirtió en el escenario de un emotivo homenaje docente cuando un grupo de pensionistas ONP sorprendió a su profesora Antonia Aguilar por el Día del Maestro. Los estudiantes organizaron una celebración especial con poemas, canciones y palabras de agradecimiento, en reconocimiento a su labor educativa y al acompañamiento brindado durante su proceso de aprendizaje en el programa.

La actividad reunió a alumnos del programa de Educación Básica Alternativa del MINEDU, quienes decidieron rendir tributo a su docente como muestra de gratitud. El momento más emotivo se produjo cuando los participantes expresaron su reconocimiento con abrazos y mensajes personales dirigidos a la maestra, en una jornada marcada por el regreso a clases en la etapa adulta.

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Según los organizadores, la celebración no solo buscó resaltar la labor docente, sino también reafirmar el valor del aprendizaje continuo dentro de un modelo de envejecimiento activo, donde la educación se convierte en una herramienta de inclusión y desarrollo personal.

Grupo de nueve personas adultas abrazando a una mujer que sostiene un ramo de flores. De fondo, una pantalla con el logo ONP y palabras sobre sílabas
Estudiantes adultos mayores del programa de educación básica alternativa en San Juan de Miraflores rinden homenaje a su profesora Antonia Aguilar con abrazos y flores.

Regreso a las aulas y aprendizaje en la vejez

El programa de Educación Básica Alternativa permite que personas que no culminaron la primaria o secundaria puedan retomar sus estudios de forma gratuita. En este caso, los participantes son adultos mayores que han encontrado en el sistema educativo una nueva oportunidad para completar metas pendientes.

Muchos de ellos dejaron sus estudios por motivos económicos o laborales, pero hoy han regresado a las aulas en el marco del programa educativo ONP, donde reciben acompañamiento pedagógico adaptado a sus necesidades y ritmos de aprendizaje.

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El aula de la Yuyaq Casa del Pensionista se ha convertido en un espacio de integración donde el aprendizaje no solo es académico, sino también emocional y social, fortaleciendo el vínculo entre estudiantes y docentes.

Varias personas adultas mayores en un aula, dos de pie frente a una pizarra blanca, otras sentadas en mesas y un póster de personas mayores
Pensionistas del programa de Educación Básica Alternativa rinden homenaje a su profesora en la Yuyaq Casa del Pensionista, San Juan de Miraflores.

Yuyaq y el programa de envejecimiento activo

La Yuyaq Casa del Pensionista funciona como un centro de atención e inclusión que impulsa el envejecimiento activo mediante actividades educativas coordinadas con el MINEDU. Allí, los pensionistas pueden iniciar o culminar estudios de primaria y secundaria con certificación oficial.

Actualmente, el programa cuenta con sedes en San Juan de Lurigancho, Independencia, San Juan de Miraflores e Ica, donde se desarrolla este modelo educativo que promueve la continuidad del aprendizaje en la vejez.

En total, más de 270 beneficiarios forman parte del programa educativo ONP, que busca garantizar acceso a educación básica para personas mayores en distintas regiones del país.

Un grupo de mujeres adultas mayores sentadas en un aula, con libretas y cartucheras sobre una mesa blanca. Una usa lentes de sol
Estudiantes adultos mayores del programa de Educación Básica Alternativa de la Yuyaq Casa del Pensionista atienden a la clase en San Juan de Miraflores, Perú.

Historias de vida y labor docente

Entre los participantes destacan historias como la de Felipa Guimaray, de 78 años, quien tras años de trabajo familiar retomó sus estudios y ahora incluso aprende inglés. También está el caso de Edison Monsón, de 88 años, quien logró regresar a las aulas después de una vida dedicada al trabajo.

Ambos representan el impacto del regreso a clases en la adultez mayor y cómo la educación puede transformar proyectos de vida postergados durante décadas.

La docente Antonia Aguilar, protagonista del homenaje docente, ha desarrollado una metodología adaptada a adultos mayores, priorizando la paciencia, la comprensión y el acompañamiento personalizado.

Una mujer mayor con canas, gafas y una chaqueta azul sonríe y levanta la mano junto a una mujer joven de cabello oscuro que también sonríe
Una estudiante del programa Educación Básica Alternativa interactúa con la maestra Antonia Aguilar durante un homenaje en San Juan de Miraflores.

El programa ya cuenta con sus primeros egresados de secundaria y continúa ampliando su alcance, consolidando a la Yuyaq Casa del Pensionista como un espacio clave del envejecimiento activo y la educación inclusiva en el país.

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