Así fue la despedida de Vaguito: Perro héroe de la PNP que falleció tras varios años de servicio

Vaguito, el perro que representa la lealtad en la Policía Nacional del Perú, comparte momentos con un agente policial y posa con un chaleco reflectante y gafas.

La despedida de Vaguito congregó a agentes, autoridades y ciudadanos, quienes reconocieron con profundo respeto la trayectoria de este perro héroe de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Su historia, marcada por la superación y el compromiso, se inició en los alrededores del mercado La Hermelinda, donde fue encontrado en condiciones críticas y rescatado por miembros de la PNP. Tras recibir atención veterinaria, Vaguito fue adoptado por los agentes y se integró a las filas de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y el Escuadrón Verde en Trujillo, capital de Lambayeque.

Durante la emotiva ceremonia de despedida, los presentes destacaron el papel fundamental que jugó Vaguito en la vida cotidiana de la institución. “Hoy despedimos a un compañero que dejó una huella imborrable en la familia policial. Su nombre fue Vaguito, un can de la Unidad de Servicios Especiales y el Escuadrón Verde de Trujillo”, expresó uno de los agentes, según el comunicado oficial difundido por la Policía Nacional del Perú.

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La presencia del perro, que participó en patrullajes y operativos especiales, fortaleció la confianza y el ánimo de los efectivos, llegando a convertirse en un ejemplo de nobleza y entrega.

Agentes de la Policía Nacional del Perú en Trujillo rinden homenaje de despedida a Vaguito, un can que sirvió en el Escuadrón Verde y la Unidad de Servicios Especiales.

Así fue la despedida de Vaguito

La ceremonia incluyó aplausos, palabras de reconocimiento y la entonación de cánticos tradicionales. Los compañeros de Vaguito remarcaron que “su presencia brindó confianza, seguridad y esperanza a quienes compartieron el camino con él”.

Además, la institución preparó un álbum fotográfico y un momento musical para rememorar los años de servicio del can, mientras los asistentes rindieron honor con el ritual de los “tres ra”, un símbolo de unión y respeto en la cultura policial.

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Su legado trascendió lo operativo y se convirtió en un símbolo del vínculo especial entre los animales y las personas. “Ha sido un fiel amigo que nos ha acompañado no solo a la USE, sino también al Escuadrón Verde en tantas operaciones”, recordó un oficial durante el homenaje.

Con profundo pesar, la Policía Nacional del Perú en Trujillo despidió a Vaguito, un valiente can que sirvió en la Unidad de Servicios Especiales y el Escuadrón Verde. Este video muestra el solemne homenaje y la emotiva ceremonia fúnebre para el leal compañero que dejó una huella imborrable en la institución.

El impacto de su partida se reflejó también en las redes sociales, donde la Región Policial La Libertad compartió un video del último adiós y recibió mensajes de gratitud de ciudadanos y colegas.

“Vaguito no fue solo un perro; fue un compañero de servicio, un guardián silencioso y un símbolo de fidelidad para la familia de la Región Policial La Libertad. Hasta siempre, amigo fiel. Gracias por cada patrullaje, por tu lealtad incondicional y por enseñarnos que el verdadero servicio también se entrega con el corazón”, escribió la institución en su despedida pública.

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El fallecimiento de Vaguito ocurrió durante una jornada de patrullaje. Según información de la PNP, el can colapsó repentinamente y, pese a recibir atención veterinaria, no logró recuperarse debido a su avanzada edad. Esta situación generó conmoción y abrió un debate en la comunidad sobre las condiciones de trabajo y el bienestar de los animales de servicio.

La Policía Nacional del Perú concluyó su homenaje con un mensaje: “Su legado permanecerá vivo en cada recuerdo, en cada servicio y en cada integrante de la Policía Nacional del Perú que tuvo el honor de caminar a su lado”. El ejemplo de Vaguito seguirá presente en la memoria institucional y en la comunidad de Trujillo, donde su historia continuará inspirando a quienes valoran el compromiso y la nobleza.

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