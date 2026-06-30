El triste adiós de Carlos Beltrán de César Vallejo tras un semestre adverso: “Nunca faltó la entrega ni el esfuerzo”

En un comunicado público, el zaguero se despidió del grupo, del comando técnico, de los dirigentes y de los trabajadores, y sostuvo que mantuvo el compromiso pese a un semestre con saldo adverso (Instagram)

La hora del adiós. Carlos Beltrán puso punto final a su breve ciclo en la Universidad César Vallejo. El zaguero central, de trayectoria extensa en el fútbol peruano, comunicó su decisión luego de una primera parte de temporada marcada por un balance deportivo negativo para el conjunto trujillano, que quedó fuera de la Copa de la Liga y además atraviesa un momento complejo en la Fase Regional de la Liga 2.

El defensor eligió un mensaje público para despedirse. En su texto, repasó lo vivido en el club, agradeció a quienes lo acompañaron y dejó una reflexión sobre el rendimiento colectivo durante estos meses.

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También expresó sus mejores deseos para lo que viene en la campaña del equipo, que sigue en competencia en el torneo de ascenso.

Mensaje de despedida y agradecimientos al club

Tras anunciar su salida de César Vallejo, Carlos Beltrán agradeció el respaldo recibido durante su etapa en el club y afirmó que afrontó cada partido y entrenamiento con compromiso. (Instagram)

En su comunicado, Beltrán describió la salida como el cierre de un período cargado de aprendizajes y vínculos personales. “Hoy me toca cerrar una etapa y despedirme de un club que me dejó aprendizajes, desafíos y personas que voy a recordar con mucho cariño. Quiero agradecer al Club César Vallejo por la oportunidad de haber sido parte de esta institución, y a cada jugador, integrante del comando técnico, dirigentes y trabajadores que compartieron este camino conmigo”, escribió.

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El futbolista también enfatizó la forma en que encaró su trabajo durante el semestre. Dejó en claro que, pese a las dificultades deportivas, sostuvo una actitud profesional en el día a día y afirmó que se marcha sin reproches sobre su entrega. “Me voy con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mí, trabajando con compromiso, respeto y profesionalismo. Aunque los resultados no siempre fueron los que esperábamos, nunca faltó la entrega ni el esfuerzo”.

Beltrán cerró su despedida con un mensaje de apoyo al plantel y al proyecto deportivo. En su publicación, alentó a la institución a reencontrarse con sus metas en lo que resta del año, con una mirada optimista hacia el futuro inmediato. “Les deseo de corazón que el club alcance todos los objetivos que se proponga. Estoy convencido de que, con trabajo y unión, vendrán tiempos mejores. Gracias por todo lo vivido. Me llevo grandes recuerdos y les deseo el mayor de los éxitos en lo que viene. ¡Un fuerte abrazo y hasta pronto!”.

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Un semestre difícil en lo deportivo para el cuadro poeta

El breve paso de Carlos Beltrán por César Vallejo coincidió con un semestre de resultados negativos, en el que el equipo perdió protagonismo y quedó obligado a reaccionar en la Liga 2. (Instagram)

La salida del defensor se produjo en un contexto de resultados adversos para la César Vallejo en este primer semestre. El equipo fue eliminado de la Copa de la Liga y, al mismo tiempo, quedó comprometido en la Fase Regional de la Liga 2, un escenario que elevó la presión y redujo el margen de error para lo que resta del campeonato.

El anuncio llamó la atención por el perfil del futbolista y por lo corto de su ciclo. Con experiencia en distintas plazas del país, Beltrán llegó como una alternativa de jerarquía para reforzar la zaga, pero su etapa terminó sin continuidad prolongada.

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Más allá del desenlace, el defensor evitó cuestionamientos públicos sobre el desempeño del grupo. En su mensaje se concentró en agradecer el trato recibido, valorar el aprendizaje que le dejó el paso por el club y asumir que el rendimiento colectivo no fue el esperado.

En ese marco, su salida representó un movimiento significativo para un plantel que busca recuperar estabilidad en una temporada que, hasta ahora, no le permitió sostener una dinámica positiva. Mientras la institución continúa su camino en la Liga 2, la despedida del central dejó expuesta la carga emocional de un ciclo breve, atravesado por la urgencia competitiva.

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Su registro en César Vallejo

El paso de Carlos Beltrán por César Vallejo terminó con siete apariciones oficiales, una expulsión y 538 minutos en cancha, cifras que resumen un semestre sin la continuidad esperada. (Instagram)

En términos estadísticos, Beltrán tuvo participación limitada con la camiseta naranja. Disputó siete encuentros entre la Liga 2 y la Copa de la Liga, y acumuló 538 minutos en el campo de juego.

Durante ese tramo recibió una tarjeta roja en el partido frente a Pirata FC, disputado en el Complejo Deportivo 9 de Octubre, una incidencia que también formó parte de su paso por el equipo en un semestre que no dejó el saldo que él y el club pretendían.

Con la confirmación de su salida, el futbolista cerró su travesía en Trujillo, conocida como la “Ciudad de la Eterna Primavera”. En lo inmediato, se tomará algunos días antes de resolver cuál será su próximo destino.

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Beltrán suma antecedentes en Universidad César Vallejo, Deportivo Garcilaso, Cienciano, Ayacucho FC, Alianza Lima, Rosario FC y FBC Melgar, una ruta que lo consolidó como un jugador de recorrido amplio. Ahora, tras su despedida pública, queda a la espera de definir el siguiente paso de su carrera.