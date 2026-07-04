Elecciones Regionales 2026: atentan con explosivo contra la vivienda de candidato a la alcaldía de Ayabaca

Deyner Quinde denuncia atentado con explosivo en su casa tras actividad política en Ayabaca. (Foto composición: Infobae Perú/Fb:@deyner.quinderivera)

Un atentado con un artefacto explosivo se registró durante la madrugada de este sábado contra la vivienda de Deyner Quinde Rivera, candidato a la alcaldía de la provincia de Ayabaca, en la región Piura. El hecho ocurrió pocas horas después de que participara en una actividad política y, según informó el propio aspirante al cargo, solo dejó daños materiales.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Quinde Rivera señaló que la explosión se produjo en el frontis de su domicilio. Asimismo, precisó que tanto él como su familia y las personas que lo acompañaban resultaron ilesas tras el ataque.

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El candidato indicó que, pese a la gravedad de lo ocurrido, no se registraron víctimas. “Afortunadamente, el hecho solo ha ocasionado daños materiales. Mi persona, mi familia y mi equipo nos encontramos bien y a salvo”, expresó en el pronunciamiento publicado horas después del atentado.

Candidato a Alcalde de Ayabaca denuncia detonación de explosivo frente a su vivienda. (Foto: FB/@deyner.quinderivera)

Candidato continuará en campaña

Tras informar sobre el atentado, Deyner Quinde Rivera rechazó lo sucedido y calificó el hecho como un acto delincuencial. En su comunicado sostuvo que el ataque no modificará su decisión de continuar desarrollando sus actividades políticas de cara a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

El aspirante a la alcaldía de Ayabaca afirmó que este episodio fortalece su compromiso con la seguridad y el desarrollo de la provincia. En ese sentido, manifestó que hechos de esta naturaleza no lo amedrentarán ni alterarán el trabajo que viene realizando junto con su equipo.

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Además, expresó su preocupación porque este tipo de ataques se registren en Ayabaca. Según señaló, la ocurrencia de un atentado con explosivos evidencia la necesidad de reforzar las acciones destinadas a preservar la seguridad y la tranquilidad de la población.

Candidato a la alcaldía de Ayabaca continuará su campaña tras atentado con explosivo contra su vivienda. (Foto: FB/@deyner.quinderivera)

Exige identificar a los responsables

Como parte de su pronunciamiento, Quinde Rivera solicitó la intervención inmediata de las autoridades para esclarecer lo ocurrido. El pedido fue dirigido a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Ministerio Público y a las instituciones competentes, con el objetivo de que se inicie una investigación exhaustiva sobre el atentado.

El candidato pidió que las diligencias permitan identificar y sancionar a los responsables de la detonación del explosivo. Asimismo, exhortó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias de la provincia de Ayabaca.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas o posibles responsables del atentado. Tampoco se han dado a conocer mayores detalles sobre las investigaciones relacionadas con el caso, mientras el candidato agradeció las muestras de solidaridad recibidas tras el ataque y reiteró que continuará con sus actividades políticas.

Candidato Deyner Quinde exige investigación tras atentado con explosivo contra su vivienda. (Foto composición: Infobae Perú/Fb:@deyner.quinderivera)