Juan Manuel Cuesta reveló charla con 2 referentes de Sporting Cristal para luchar por la Liga 1 2026: “Este equipo es ganador y genera títulos”

El extremo colombiano confesó que habló con un par de futbolistas experimentados del cuadro 'celeste' para pelear por la Liga 1 2026. (Video: Cristal TV)

El plantel de Sporting Cristal se encuentra trabajando en La Florida con el objetivo de dejar atrás los altibajos del primer semestre y encarar el Torneo Clausura 2026 con una propuesta renovada. A la reciente incorporación de Hernán Barcos, se suma la llegada de Juan Manuel Cuesta, procedente de UCV de Venezuela. Su fichaje representa un nuevo intento del club por potenciar la ofensiva y devolverle protagonismo al equipo en la recta final de la Liga 1.

Durante su presentación oficial, el extremo colombiano destacó el rendimiento que lo catapultó a un club de la magnitud del cuadro ‘celeste’. “Mi actualidad viene desde UCV, de un año estadísticamente bueno para mí en lo personal y para el club. Hacer historia en Libertadores era un paso importante. A raíz de eso, creo que se dan los pasos para llegar a un club tan grande como Sporting Cristal. Con las expectativas altas de hacer las cosas de la mejor manera”, afirmó en conferencia de prensa.

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El atacante de 24 años reconoció el prestigio y la exigencia que implica vestir la camiseta ‘rimense’. “La verdad, para nadie es un secreto lo que genera Sporting Cristal en Perú. Es un club que siempre estuvo pendiente de mí. Además, el grupo humano que hay en el equipo fue lo que me hizo sentir en confianza para venir. Obviamente, Carlos (Gonzales), los directivos, el ídolo (Julio César Uribe) me dieron muy buenas palabras para tomar una buena decisión y creo que hasta hoy es lo mejor que he hecho para mi carrera y para seguir creciendo como jugador”, explicó.

Julio César Uribe le entregó la camiseta de Sporting Cristal con el dorsal '77' a Juan Manuel Cuesta. - captura: Cristal TV

El futbolista ‘cafetero’ expresó su compromiso con los objetivos del Sporting Cristal, siendo consciente de su presente. “Sé la actualidad que tiene el club. Vengo para aportar para que este Torneo Clausura sea importante. Queremos lograr el máximo objetivo, que es salir campeones, e ir paso a paso. Este grupo humano tiene la experiencia suficiente para sobresalir y yo creo que en este segundo semestre las cosas van a marchar de la mejor manera”, sostuvo.

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Juan Manuel Cuesta y la charla con referentes de Sporting Cristal

Por otro lado, Juan Manuel Cuesta reveló que Yoshimar Yotún y Leandro Sosa se contactaron con él apenas pisó suelo peruano. “Desde el primer momento en que aterricé, recibí mensajes de Yoshimar (Yotún) y (Leandro) Sosa. También enfrenté a Hernán (Barcos) en Medellín. El grupo humano que tiene este club ha sido muy importante para mi adaptación. He tenido varios compañeros que me han hablado muy bien de acá. Al llegar y conocer el corazón de cada uno de los jugadores que hay acá ha sido lo más importante, y cada día me estoy adaptando lo más rápido posible”, relató.

Goles y asistencias del extremo colombiano en su último club, UCV de Venezuela. (Video: Sporting Cristal)

Juan Manuel Cuesta y su mensaje a la hinchada de Sporting Cristal

En su mensaje dirigido a la hinchada ‘cervecera’, Juan Manuel Cuesta invitó a mirar hacia adelante sin dejar de aprender de las experiencias previas. “Es momento de pensar en el ahora y en lo que se viene. Obviamente, hay que tomar conciencia de las cosas que se hicieron, pero creo que para poder crecer hay que pisar fuerte y echar la tierrita a un lado para que las cosas puedan marchar de la mejor manera. Sacar lo positivo siempre para que lo negativo no se haga más grande”, expresó.

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El colombiano remarcó que el plantel de Sporting Cristal mantiene el compromiso y la mentalidad de revertir cualquier dificultad. “El hincha tiene que entender que nosotros tenemos la mentalidad de sacar este barco adelante. Las expectativas son muy altas porque este equipo es ganador y genera títulos”, agregó.