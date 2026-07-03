Keiko Fujimori se pronuncia tras ser proclamada presidenta electa: “La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber”

Keiko Fujimori agradeció el respaldo recibido en las urnas y aseguró que asumirá esta nueva etapa con responsabilidad, humildad y sentido del deber - Créditos: REUTERS/Ángela Ponce.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente a la fórmula presidencial de Fuerza Popular, encabezada por Keiko Fujimori, como ganadora del proceso electoral. Con este acto concluyó la etapa de los comicios y comenzó el periodo de transición hacia el cambio de mando, que incluirá la entrega de credenciales, la conformación del próximo gabinete ministerial y la ceremonia de juramentación prevista para el 28 de julio.

Tras la proclamación, la próxima mandataria difundió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el respaldo recibido durante las elecciones y afirmó que asumirá esta nueva etapa con responsabilidad. Asimismo, informó la creación de cuentas oficiales desde las cuales se comunicará el avance del proceso de transición y las acciones previas al inicio de su gestión.

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El JNE proclamó oficialmente a Keiko Fujimori y a la fórmula presidencial de Fuerza Popular como ganadores del proceso electoral, lo que dio inicio a la transición de gobierno - Créditos: Andina.

“Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí”, expresó la presidenta electa en su primera publicación luego de la decisión del organismo electoral.

En el mismo pronunciamiento, sostuvo que la siguiente fase estará orientada a preparar el inicio de la nueva administración mediante espacios de diálogo y coordinación. “Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno”, manifestó.

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Las plataformas digitales difundirán las actividades y el trabajo del equipo de Keiko Fujimori antes de la transferencia del mando presidencial - Créditos: Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

La lideresa de Fuerza Popular también indicó que la ciudadanía podrá seguir las actividades relacionadas con el cambio de administración a través de las plataformas digitales habilitadas por la Oficina de la Presidenta Electa. Según explicó, estos canales informarán sobre los avances del proceso y el trabajo que desarrollará su equipo antes de asumir funciones.

Como parte de esta estrategia de comunicación, la Oficina de la Presidenta Electa presentó sus canales oficiales en distintas plataformas digitales. En Facebook figura la página Oficina de la Presidenta Electa; en Instagram la cuenta @oficinadelapresidentaelecta; mientras que en Twitter y TikTok utilizará el usuario @ope_peru. Además, habilitó el correo electrónico oficinapresidentaelecta@gmail.com como vía de contacto.

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La juramentación del nuevo gobierno está prevista para el 28 de julio, fecha en la que Keiko Fujimori asumirá la presidencia de la República para el siguiente periodo de gestión. Hasta entonces, la presidenta electa y su equipo concentrarán sus actividades en el proceso de transición, mientras mantienen informada a la ciudadanía mediante las cuentas oficiales anunciadas tras la proclamación.

Primera mujer elegida presidenta del Perú

A sus 51 años, Keiko Fujimori hizo historia al convertirse en la primera mujer en alcanzar la Presidencia del Perú mediante una elección por voto popular. A diferencia de Dina Boluarte, quien asumió el cargo en diciembre de 2022 por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo, la lideresa de Fuerza Popular obtuvo el mandato directamente en las urnas.

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La agencia Reuters señaló que este triunfo se enmarca en una tendencia de fortalecimiento de gobiernos conservadores en América Latina y sostuvo que su llegada al Ejecutivo podría reforzar la influencia de Estados Unidos en la región, en concordancia con la política impulsada por el presidente Donald Trump.

Asimismo, destacó que Fujimori será la novena persona en ocupar la presidencia del Perú en la última década, en un contexto marcado por la inestabilidad política, donde ningún jefe de Estado ha logrado completar un mandato de cinco años en los últimos años.