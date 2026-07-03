“La democracia no concluye con las elecciones”: subraya el presidente del JNE tras proclamar a Keiko Fujimori presidenta electa

Hoy, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú para el período 2026-2031. Durante la ceremonia, el presidente del máximo órgano del sistema electoral, Roberto Burneo, centró su discurso en la defensa del respeto a la ley, la transparencia del proceso y la voluntad soberana expresada por los ciudadanos en las urnas.
La sesión solemne se desarrolló en la sede del JNE, en el distrito de Jesús María, con la presencia del pleno del organismo electoral. Burneo asumió el protagonismo del acto al subrayar que el proceso no solo concluye con una proclamación, sino con la validación institucional de cada voto emitido.
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En un contexto aún marcado por narrativas de cuestionamiento al proceso, el titular del JNE buscó reforzar la legitimidad del resultado. “Que cada controversia reciba una respuesta jurisdiccional y que el resultado final refleje fielmente la voluntad expresada por la ciudadanía”, señaló durante su alocución, en la que insistió en que el trabajo institucional estuvo guiado por el marco constitucional.
El cierre de la ceremonia incluyó la proclamación oficial de Keiko Fujimori como presidenta electa, tras una elección altamente reñida frente a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Burneo destacó que el resultado no es producto de una decisión institucional, sino de la expresión ciudadana consolidada por el sistema electoral.
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Burneo resalta acciones del JNE durante las Elecciones 2026
Durante su discurso, Burneo dedicó parte de su intervención a detallar las medidas implementadas por el JNE para fortalecer la confianza en el proceso. La narrativa oficial buscó mostrar un sistema reforzado por tecnología, fiscalización y educación electoral.
“Ese ha sido el principio que ha orientado el trabajo desarrollado por el Jurado Nacional de Elecciones durante todo este proceso electoral”, afirmó el magistrado, antes de enumerar las acciones desplegadas por la institución.
Entre ellas destacó el impulso al voto informado, la organización de debates electorales y el fortalecimiento de la fiscalización mediante herramientas como los tableros de control de “JNE Fiscaliza”. “Consolidamos espacios de información y educación electoral mediante el voto informado y reforzamos la fiscalización con herramientas de monitoreo”, sostuvo Burneo.
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También resaltó la incorporación de innovación tecnológica: “Incorporamos soluciones basadas en inteligencia artificial como ELEXIA para fortalecer la función jurisdiccional y el análisis de información”, dijo, en un intento por subrayar la modernización del sistema electoral peruano.
Destaca labor de jurados electorales especiales frente a cuestionamientos
Uno de los momentos más enfáticos del discurso fue el reconocimiento a los jurados electorales especiales, a quienes Burneo atribuyó un rol clave en la resolución de actas observadas y recursos impugnatorios. En su relato, el proceso se sostuvo sobre la independencia y rigurosidad de estos órganos.
“Quiero expresar un especial reconocimiento a los jurados electorales especiales, cuyos equipos desarrollaron una labor comprometida, independiente y rigurosa”, señaló.
El presidente del JNE remarcó que el tratamiento de controversias fue un pilar para enfrentar cuestionamientos al proceso electoral. “Su trabajo permitió que cada controversia fuera atendida con independencia, imparcialidad y estricto apego a la ley”, afirmó, en referencia indirecta a las denuncias de fraude que circularon durante ambas vueltas electorales.
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“Todos los votos importan por igual”
En el tramo final de su discurso, Burneo apeló a una reflexión más amplia sobre el sentido del sufragio y la continuidad del sistema democrático. Su mensaje buscó trasladar la discusión más allá del resultado electoral inmediato.
“Porque el voto de cada peruano importa y todos los votos importan por igual. No existen votos pequeños ni grandes”, expresó, en uno de los pasajes más reiterados de su intervención.
El titular del JNE insistió en la dimensión humana detrás de cada elección. “Detrás de cada voto existe una historia, una expectativa y una decisión soberana que merece ser respetada y protegida”, añadió.
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Finalmente, cerró con una definición institucional del proceso democrático y su continuidad: “La democracia no concluye con las elecciones. Continúa con el respeto a los resultados, en la vigencia de las instituciones electorales y en la capacidad de construir un futuro compartido”.
Y en el momento culminante de la ceremonia, proclamó oficialmente a la ganadora: “El Jurado Nacional de Elecciones proclama a la presidenta de la República, la señora Keiko Fujimori, elegida por la voluntad soberana del pueblo peruano”.
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