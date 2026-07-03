Cuatro pescadores siguen desaparecidos desde el 29 de junio tras naufragio en Pisco: amplían búsqueda en zona cerca de Paracas

Cuatro pescadores continúan desaparecidos tras el naufragio de la embarcación “Mi Ángel Guardián Nelly” ocurrido el 29 de junio frente a la costa de Pisco, en la región Ica. La Marina de Guerra del Perú mantiene un operativo de búsqueda, con apoyo de patrulleras, drones y pescadores locales, mientras se amplían las labores en la zona cercana a la playa La Boca y la Reserva de Paracas. Fuente: Canal N

Cuatro pescadores continúan desaparecidos desde la noche del 29 de junio, tras el naufragio de la embarcación pesquera “Mi Ángel Guardián Nelly” frente a la costa de Pisco, en la región Ica. El accidente ocurrió en las inmediaciones de la playa La Boca, cerca de la Reserva Nacional de Paracas, una zona de alta actividad marítima pero también de condiciones cambiantes que han complicado las labores de rastreo.

Desde entonces, la Capitanía de Puerto de Pisco, junto a otras entidades, mantiene un operativo permanente por mar, tierra y aire para dar con el paradero de los tripulantes desaparecidos. La emergencia ha movilizado patrulleras, drones y personal especializado, además de pescadores locales que se han sumado voluntariamente a la búsqueda.

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De los siete tripulantes a bordo, tres lograron sobrevivir tras caer al mar cuando la embarcación encalló y se destruyó parcialmente en la zona costera. Sin embargo, cuatro aún no han sido ubicados, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a las familias que permanecen en el puerto de San Andrés.

Foto referencial Foto: MINDEF

Pescadores permanecen desaparecidos desde el 29 de junio tras naufragio

De acuerdo con el capitán de la Capitanía de Puerto de Pisco, el capitán Raúl Franco, el hecho ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche del 29 de junio, cuando la embarcación pesquera terminó varando y posteriormente sufriendo daños severos que la dejaron prácticamente destruida.

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“Desde el día 29, cuando ocurrió el incidente en horas de la noche, aproximadamente a las nueve, a la altura de la playa La Boca, los siete tripulantes a bordo de la embarcación pesquera ‘Mi Ángel Guardián Nelly’ sufrieron un accidente, por el cual la nave terminó varada en la zona de playa”, declaró a Canal N.

El impacto provocó que la nave se fragmentara, dejando restos dispersos en la zona. Tres tripulantes lograron ponerse a buen recaudo, mientras que los otros cuatro fueron arrastrados por el mar y no han sido localizados desde entonces.

Pescadores.(Foto: Andina)

Marina de Guerra refuerza la búsqueda de pescadores en Pisco

Desde la madrugada posterior al accidente, la Marina de Guerra del Perú desplegó un operativo de búsqueda continuo. Se han utilizado, según el capitán Frnaco, unidades móviles en tierra, patrulleras marítimas y drones para inspeccionar la franja costera y el mar adyacente a la zona del siniestro.

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Además, detalló que también se han encontrado indicios materiales del naufragio. “Hemos encontrado partes de los aparejos de pesca, objetos de la tripulación”, precisó, señalando que la embarcación quedó completamente destruida tras el impacto.

En las últimas horas se sumó a las labores la patrullera marítima “Río Nepeña”, que ya opera en el área con botes tipo RIB para ampliar el rango de búsqueda. Las acciones se desarrollan de forma coordinada con la Policía Nacional, autoridades locales y pescadores artesanales de la zona.

Pesca - pescadores

Posibles causas del naufragio: investigación apunta a fallas y condiciones de mar

Según información oficial, los siete tripulantes de la embarcación eran ciudadanos extranjeros: seis de nacionalidad venezolana y uno colombiano. Todos eran jóvenes de entre 18 y 20 años, de acuerdo con el reporte del capitán de puerto.

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Las investigaciones preliminares señalan que la embarcación habría zarpado sin la debida autorización y que los tripulantes no contaban con certificación ni títulos habilitantes para actividades pesqueras. Asimismo, se informó que habrían alquilado la nave para realizar labores de pesca informal.

Las primeras hipótesis apuntan a una combinación de desperfecto mecánico y errores de navegación como factores determinantes del naufragio, lo que habría provocado que la embarcación terminara encallando en la zona de playa.

Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras continúa el operativo de búsqueda ininterrumpido. La Marina de Guerra del Perú encabeza las acciones, en coordinación con la División de Rescate de la Policía Nacional, la Municipalidad Distrital de San Andrés, la comisaría de Santiago y pescadores locales.

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“El trabajo se mantiene de manera permanente hasta agotar todos los esfuerzos”, reiteró el capitán Franco. Mientras tanto, las familias de los desaparecidos permanecen a la espera de noticias en el puerto de San Andrés, donde se concentra el centro de operaciones.