El volante tiene una oferta de Medio Oriente. Créditos: Modo Fútbol / Youtube.

Las salidas continúan en Universitario de Deportes y el plantel sigue experimentando modificaciones importantes en pleno mercado de pases. Tras confirmarse recientemente las partidas de José Carabalí y Hugo Ancajima, otro futbolista se perfila para dejar el club en la antesala del Torneo Clausura 2026: Jesús Castillo.

Según información de Gustavo Peralta en Modo Fútbol, Universitario espera resolver la situación de Castillo para enfocarse en la incorporación de un nuevo ‘6’ para la segunda parte del campeonato peruano. El mediocampista nacional cuenta con una propuesta concreta de Medio Oriente.

“La ‘U’ también está esperando, porque ya hay una plata por Carabalí, y está esperando lo de Jesús Castillo, que entiendo que la oferta ya está sobre la mesa, es de conocimiento en Universitario, está establecida y lista para ser aceptada. Esto puede ocurrir en las próximas horas, lo que significaría el adiós de Jesús Castillo al fútbol de Medio Oriente”, indicó Peralta.

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El periodista aseguró que la salida de Castillo está prácticamente definida y que podría hacerse oficial en breve. “No sé, porque tenía otra opción más, pero esto se va a definir seguramente en las próximas horas y sería una salida más en Universitario”.

Peralta también señaló que la elección de los próximos refuerzos ha quedado bajo la responsabilidad del técnico Héctor Cúper. “Siempre se le ha dado potestad al profesor, pero en la oportunidad de mercado, por ejemplo, apareció lo de Mateus Uribe y, al no concretarse, hizo perder mucho tiempo a Universitario. Ahora lo que el profesor decida se analiza, se valida y listo, porque también el club debe cautelarse en varios aspectos”.

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Universitario sumará otra salida de cara al Torneo Clausura 2026: Jesús Castillo recibió oferta formal de Medio Oriente.

Las salidas confirmadas de Universitario

Universitario de Deportes ha oficializado varias salidas en este mercado de pases. La primera baja confirmada fue la de Martín Pérez Guedes, quien tras el último partido del Torneo Apertura anunció su retiro del fútbol y su regreso a Argentina por motivos familiares. El mediocampista recibió una despedida en el estadio Monumental.

Luego, Sekou Gassama dejó el club tras un ciclo sin goles oficiales. La directiva resolvió la rescisión de su contrato debido a su bajo rendimiento.

Paolo Reyna fue cedido a préstamo a Juan Pablo II ante la falta de oportunidades en el primer equipo. El lateral izquierdo permanece bajo contrato con Universitario y su retorno podría producirse en cualquier momento.

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La siguiente salida fue la de José Carabalí. Aunque el ecuatoriano expresó su intención de permanecer en el equipo, terminó desvinculándose por un asunto familiar. Poco después de oficializarse su salida, fue presentado como nuevo refuerzo de LDU de Quito.

El lateral izquierdo dejó un atractivo monto a la 'U' tras su fichaje por LDU de Quito. (Video: Gustavo Peralta)

Un día después, la ‘U’ comunicó la salida de Hugo Ancajima, quien deja el club tras formar parte del plantel tricampeón nacional. El lateral derecho fue anunciado oficialmente por Juan Pablo II.

A las salidas ya confirmadas en Universitario de Deportes podrían sumarse en los próximos días las de Miguel Silveira y Jesús Castillo. El brasileño se encuentra en conversaciones con la directiva para definir su futuro, mientras que el peruano tiene una oferta concreta del fútbol de Medio Oriente y su transferencia podría cerrarse en breve. Ambas operaciones dejarían nuevas vacantes en el plantel de cara al Torneo Clausura 2026.

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Debut de Universitario en Torneo Clausura 2026

En medio de una serie de salidas y movimientos en el plantel, Universitario de Deportes continúa con su preparación para el inicio del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Héctor Cúper tendrá su primer compromiso el 18 de julio a las 13:15 horas frente a ADT, en un encuentro que se disputará en la altura de Tarma.