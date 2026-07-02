Campaña de salud gratis para este sábado 04 de julio: ¿Dónde y qué servicios son los disponibles?

La campaña incluirá servicios preventivos, consejería y pruebas de descarte para distintos grupos de edad (Imagen Ilustrativa Infobae).

La Municipalidad de La Victoria anunció que este sábado 04 de julio llevará a cabo una campaña médica gratuita dirigida a la comunidad, con atenciones y orientación en distintas especialidades.

La jornada se desarrollará de 9:30 a. m. a 1 p. m. en el mercado 3 Marías, ubicado en Zona 03, jirón Antonio Raimondi 762. El municipio precisó que el objetivo es acercar prestaciones de salud y acciones preventivas en un solo punto de atención.

De acuerdo con la información difundida por la comuna, durante el horario previsto se brindarán consultas, evaluaciones y módulos de consejería. Además, se habilitarán servicios de descarte orientados a grupos específicos por rango de edad, según el tipo de examen anunciado.

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La actividad reunirá módulos de atención primaria, orientación en salud sexual y reproductiva, controles de evaluación rápida y espacios de prevención. Con ello, la municipalidad busca facilitar el acceso a revisiones sin costo y concentrar la oferta en un lugar de fácil ubicación para los vecinos.

La campaña de salud comenzará a partir de las 9:30 horas - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

A continuación, el detalle de los servicios considerados para la campaña:

Medicina general : consulta de evaluación inicial, revisión de síntomas y orientación sobre cuidados o pasos a seguir, según cada caso.

Planificación familiar : consejería en salud sexual y reproductiva, con información para la toma de decisiones informadas.

Triaje : control de signos vitales y valoración previa para ordenar la atención y derivar a cada módulo.

Obstetricia : orientación vinculada a la salud reproductiva y controles según necesidad de la paciente.

Nutrición : evaluación alimentaria y recomendaciones sobre hábitos de consumo y cuidado nutricional.

Prevención de TBC : información sobre tuberculosis, señales de alerta y medidas de prevención en el entorno familiar.

Prevención de dengue : pautas para reducir riesgos, reconocer síntomas tempranos y reforzar acciones preventivas en casa.

Psicología : consejería y orientación en salud mental, con apoyo profesional según la consulta.

Optometría : revisión básica de la visión y orientación de acuerdo con los resultados obtenidos.

Módulo de empadronamiento (ULE) : espacio de registro para empadronamiento, según lo establecido para la actividad.

Masaje : atención orientada al bienestar físico y alivio de tensión muscular, de acuerdo con la disponibilidad del módulo.

Descarte de cáncer de próstata (PSA cuantitativo) : examen de sangre dirigido a hombres de 50 a 75 años , para el descarte según el tamizaje anunciado.

Descarte de cáncer de cuello uterino (test de cobas): prueba de descarte de VPH dirigida a mujeres de 30 a 49 años, conforme al servicio informado.

Al tratarse de una jornada concentrada en un solo turno, se priorizará la atención dentro del horario informado. Por ello, se reitera la recomendación de acercarse al mercado en el rango programado para recibir orientación y acceder a las evaluaciones disponibles.

La iniciativa busca acercar servicios de salud y fomentar la prevención entre los vecinos - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Cuál es la importancia de los chequeos médicos generales?

Permiten detectar a tiempo problemas frecuentes y “silenciosos” como hipertensión, azúcar alta o colesterol elevado.

Reducen el riesgo de complicaciones porque facilitan el inicio temprano de cambios de hábitos o tratamientos.

Bajan barreras de acceso: el costo deja de ser un obstáculo para personas sin cobertura o con ingresos limitados.

Funcionan como puerta de entrada al sistema de salud: registran antecedentes, revisan medicación y orientan próximos pasos.

Ofrecen educación práctica: alimentación, actividad física, sueño, consumo de tabaco y alcohol, salud sexual y vacunas.

Ayudan a priorizar estudios: si aparece una señal de alerta, se indica a qué especialista acudir y con qué urgencia.

Mejoran la continuidad del cuidado: motivan a retomar controles periódicos y seguimiento.

Disminuyen gastos futuros al evitar urgencias, internaciones y tratamientos tardíos.

Benefician a la comunidad al identificar necesidades de salud y focalizar campañas de prevención.