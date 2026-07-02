Flavia Laos y Austin Palao ingresaron a reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’: así fueron recibidos los peruanos

Este video captura la entrada de dos nuevos participantes a un programa de telerrealidad chileno. Los concursantes, inicialmente cubiertos con túnicas negras, son presentados a un grupo de personas en un set decorado con elementos tropicales. Se observan interacciones entre los recién llegados, otros participantes y anfitriones del programa. Las escenas muestran una bienvenida formal a los integrantes en el contexto del formato televisivo de un reality show | Mega

La llegada de Flavia Laos y Austin Palao al reality chileno ¿Volverías con tu ex? 2 generó uno de los momentos más comentados durante la noche del 1 de julio. Ambos, conocidos en el entretenimiento peruano, ingresaron juntos a la competencia que reúne a exparejas en una convivencia televisiva en Chile.

El ingreso de los peruanos ocurrió cuando el programa ya estaba en marcha. Su aparición, con capas que ocultaban sus identidades, mantuvo la expectativa entre los participantes y la audiencia.

La primera en revelarse fue Flavia Laos, quien, al descubrirse, atrajo de inmediato la atención de los presentes. “Emocionada, qué guapos son todos”, expresó al saludar a sus nuevos compañeros. Luego, comentó: “Todos en persona son más guapos”.

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Flavia Laos y Austin Palao son recibidos en el set del reality show chileno ¿Volverías con tu ex? 2, acompañados por otras figuras del programa. (Mega)

A continuación, Austin Palao también se presentó ante el grupo. El exchico reality contó detalles sobre su trabajo y sus intereses. “Canto, trabajo en creación de contenido, me gustan los deportes extremos, deportes de contacto también, vine acá a ganar y a conocer personas bastante agradables”, dijo frente a cámaras. Ambos recibieron miradas y comentarios, tanto por su imagen como por el antecedente de haber sido pareja.

Tras la presentación en el set, se proyectó un video en el que Flavia Laos y Austin Palao compartieron detalles de su relación anterior. Laos explicó que se enamoró profundamente de Palao, pero las diferencias en sus estilos de vida y compromisos profesionales llevaron a la ruptura.

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Austin Palao aparece en el set del reality show chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’ junto a Flavia Laos. (Mega)

“Mi trabajo como cantante, actriz y chica reality no coincidía con lo que le gustaba a Austin y eso fue el motivo de nuestra ruptura”, afirmó. Por su lado, Austin Palao señaló que ambos “no iban al mismo rumbo”, lo que finalmente terminó la relación.

La presencia de los peruanos en el reality ya circulaba en rumores desde junio. Steve Palao, padre de Austin, confirmó la participación de su hijo en la segunda temporada del programa en declaraciones a ‘América Hoy’. “Eso sí les confirmo, chicos, así que vean, Austin va a estar en Chile y hay que apoyarlo”, expresó. Cuando le consultaron por Flavia Laos, el padre del modelo comentó: “Creo que sí, no sé, no muy enterado, pero lo de mi hijo sí sé que está ahí”.

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¿De qué trata Volverías con tu ex 2?

El formato de ¿Volverías con tu ex? 2 reúne a diez exparejas, entre figuras conocidas y participantes anónimos, en un entorno de encierro para decidir si retoman su relación o la cierran de manera definitiva. El programa es conducido por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez y se transmite por televisión abierta en Mega, con distribución para América Latina a través de Disney+.

La dinámica central propone un dilema a las parejas eliminadas: elegir entre “Amor” u “Olvido”. Si ambos optan por “Amor”, abandonan el reality juntos. Si eligen “Olvido”, uno se queda dentro del programa y el otro regresa a casa. Las competencias físicas y mentales, diseñadas para probar la convivencia y la comunicación, definen qué pareja llega a esa instancia en cada ciclo.

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Flavia Laos y Austin Palao aparecen en el set del reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’ tras su ingreso al programa. (Mega)

El elenco confirmado incluye a Luis Mateucci y Nicole “Luli” Moreno, Álvaro Ballero con Ludmila Ksenofontova, Raimundo Cerda con Sofía Latorre, Daniel Valenzuela con Yamila Reyna, el abogado Claudio Rojas con Hurubachi Pardo, Alex Dickerson con Mario Irazzorky y Estefanía Marquis con Carlos Águila.

El arribo de Flavia Laos y Austin Palao amplía la presencia de figuras internacionales en realities chilenos y suma un nuevo capítulo a la tendencia de cruzar fronteras en formatos televisivos de convivencia.