PJ no detendrá la asunción de Keiko Fujimori: Juzgado rechaza suspender proclamación

La candidata conservadora peruana Keiko Fujimori se dirige a los medios de comunicación en la sede de su partido, Fuerza Popular, tras derrotar por un estrecho margen al diputado de izquierdas Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales peruanas, antes del anuncio oficial de los resultados, en Lima, Perú. 24 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El Poder Judicial rechazó la demanda de habeas corpus con la que se buscaba impedir que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que proclame a Keiko Fujimori como presidenta de la República. La demanda fue presentada por Tomás Soldevilla, uno de los fundadores del disuelto partido de Antauro Humala.

Además del JNE, la demanda también incluye a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la propia candidata Keiko Fujimori.

Según la resolución a la que accedió Infobae, Soldevilla exigía “la suspensión provisional e inmediata de cualquier acto de proclamación oficial, juramentación o investidura de la candidata Fujimori Higuchi como Presidenta de la República”. Esto porque supuestamente la lideresa de Fuerza Popular poseería la nacionalidad japonesa, a la que supuestamente no habría renunciado.

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Incluso, la demanda buscaba que el JNE, de “subsistir el riesgo de doble sumisión jurídica internacional”, aplique la sucesión constitucional, se declare inhabilitada a Fujimori e imponga impedimento de salida del país.

Una resolución del Segundo Juzgado Constitucional de Lima declara improcedente una demanda de Hábeas Corpus contra Keiko Fujimori Higuchi y entidades estatales.

Cabe precisar que la defensa de la presidenta electa se apersonó al proceso y aseveró que la demanda “construye su pretensión sobre una presunción personal, es decir, presupone que la Sra. Keiko Fujimori Higuchi ostentaría la nacionalidad japonesa”.

Por su parte, el JNE, la ONPE y el Reniec coincidieron en que la demanda debía desestimarse porque no se buscaba proteger la libertad individual, que es el derecho que protege el habeas corpus; sino que cuestionaba el proceso electoral y exigir verificaciones ajenas a sus competencias.

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PJ rechaza demanda

El Segundo Juzgado en lo Constitucional de Lima resolvió declarar improcedente la demanda al advertir que la demanda no cumple con los requisitos para hacer un análisis sobre el fondo.

Y es que el habeas corpus tiene por finalidad proteger el derecho a la libertad individual y los derechos conexos a esta. Sin embargo, en la propia demanda se reconoce explícitamente que supuesta amenaza no es a la libertad “en sentido estricto, sino a un derecho de naturaleza colectiva y constitucional: la seguridad nacional, la soberanía y la integridad del Estado, que se verían comprometidas si una persona con doble nacionalidad como la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi asume el mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.

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Juzgado rechaza demanda para suspender la proclamación de Keiko Fujimori

Al no existir una supuesta amenaza a la libertad de ninguna persona, el juez constitucional Jonathan Valencia determinó que la posibilidad de que una persona con presunta doble nacionalidad asuma el máximo cargo de la Nación es un “hecho que bajo ningún modo incide de manera negativa, real, directa y concreta en el derecho a la libertad individual de la parte recurrente ni de otros sujetos”. “Tampoco se ha acreditado en el presente caso conexidad alguna de los derechos o bienes jurídicos que se pretenden tutelar con el derecho a la libertad individual”, se lee.

Bajo estos fundamentos, el juzgado resolvió declarar improcedente la demanda y disponer el archivo una vez que la sentencia quede consentida o firme.

¿Cuándo Keiko Fujimori será proclamada?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú este viernes 3 de julio, al mediodía. La ceremonia cerrará formalmente el proceso electoral de la segunda vuelta.

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Luego, el 15 de julio, el JNE le entregará las credenciales oficiales en un acto en el Teatro Nacional, documento que certifica a la fórmula ganadora y habilita las etapas de transferencia de gobierno. Finalmente, el 28 de julio, Fujimori será investida presidenta ante el Parlamento para el periodo 2026-2031.