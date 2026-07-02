Perú

Falsos trabajadores de Sedapal ingresan a vivienda en el Callao: así fue el modus operandi

Una mujer de 75 años sufrió el robo de una suma considerable de dinero tras ser engañada por individuos que portaban uniformes y credenciales falsas

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Delincuentes disfrazados de trabajadores de Sedapal engañaron a una mujer de 75 años para ingresar a su vivienda en el Callao y robarle miles de soles que tenía guardados para pagar una deuda. Las cámaras de seguridad captaron el accionar de los ladrones.| Video: América Noticias

Tres sujetos que se hicieron pasar por empleados de la empresa estatal de agua lograron ingresar a una vivienda en el distrito del Callao y cometieron un robo bajo un elaborado engaño. El incidente afectó a Verónica, una mujer de 75 años, quien quedó en estado de shock tras el asalto perpetrado por individuos que portaban uniformes y credenciales aparentemente auténticas de Sedapal.

Cámaras registran el modus operandi

De acuerdo con el reporte de América Noticias, los delincuentes se presentaron ante la víctima identificándose como trabajadores de Sedapal. Para convencerla, mostraron fotochecks y vestimenta similar a la utilizada por el personal de la empresa. Según relató una vecina que la asistió tras el hecho, los sujetos ingresaron a la vivienda bajo el pretexto de realizar una revisión del sistema de desagüe, una situación que generó confianza en la adulta mayor.

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Una mujer de 75 años sufrió el robo de una suma considerable de dinero tras ser engañada por individuos que portaban uniformes y credenciales falsas, según relataron testigos del hecho
Una mujer de 75 años sufrió el robo de una suma considerable de dinero tras ser engañada por individuos que portaban uniformes y credenciales falsas, según relataron testigos del hecho| América Noticias

“Aparentemente se identifican como trabajadores de Sedapal, le conversan a ella y accede a dejarles entrar a la casa para poder revisar. Le enseñan su fotocheck y todo eso”. La afectada, quien vive junto a su hijo pero se encontraba sola en ese momento, no sospechó del engaño hasta que descubrió el robo minutos después.

Uno de los hombres ingresó primero y argumentó que debía aplicar un producto químico en los desagües. Mientras tanto, otros dos se sumaron al interior de la casa. En todo momento, dos de ellos mantuvieron ocupada a la propietaria, mientras el tercero, identificado por su casco verde, entró por una puerta que dejaron entreabierta.

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Falsos empleados de Sedapal logran robar a una adulta mayor en Callao|América Noticias
Falsos empleados de Sedapal logran robar a una adulta mayor en Callao|América Noticias

Durante la maniobra, uno de los sujetos se mantuvo en comunicación constante por teléfono, lo que sugiere que coordinaba los movimientos dentro y fuera de la vivienda.

Mientras la señora era distraída entre los ambientes del baño y la cocina, el ladrón tuvo tiempo de buscar objetos de valor.

Roban suma de dinero

La suma sustraída ascendió a varios miles de soles, dinero que la señora había reservado para saldar un préstamo pendiente. Los delincuentes abandonaron la vivienda tras asegurarle que regresarían a “verificar si el producto hacía efecto”. Solo entonces la víctima notó que su cuarto estaba revuelto y que el dinero había desaparecido.

“El dinero iba a ser destinado a pagar una deuda. Era un préstamo que tenía y lo iba a pagar en los próximos días, por eso lo tenía en la casa”, confirmó la vecina. La víctima, presa del miedo y la confusión, requirió asistencia de sus allegados y permaneció afectada emocionalmente tras el asalto.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran a los sujetos caminando por la calle Cartagena antes de interceptar a la señora cuando ingresaba a su domicilio.

La vecina sostuvo que los delincuentes no parecían tener información previa sobre la existencia del dinero en la vivienda, aunque no descartó que hayan estudiado los movimientos de los residentes días antes del robo.

“Han estado esperando simplemente a alguien con quien hablarle”, explicó sobre la conducta observada.

El caso está siendo investigado por la Policía Nacional del Perú, por lo que las imágenes serán clave para la identificación de los delincuentes.

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