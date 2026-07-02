Perú

Tuneladora Delia concluye excavación del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao

La obra entra ahora en una nueva etapa, que comprende la instalación de rieles, sistemas eléctricos, señalización y pruebas operativas antes de su puesta en funcionamiento

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Tuneladora Delia termina excavación en tramo del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima. Canal N

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao alcanzó este jueves 2 de julio uno de sus principales hitos con el término de la excavación del corredor subterráneo. La tuneladora Delia arribó a la futura estación Insurgentes, ubicada en Bellavista, donde enlazó el tramo que previamente había abierto la máquina Micaela, completando así el recorrido bajo tierra.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el equipo especializado avanzó 14,3 kilómetros desde la estación San Juan de Dios, en Ate, hasta Insurgentes. Con ese recorrido quedó concluida la perforación correspondiente a las 24 paradas del proyecto ferroviario, considerado una de las inversiones de infraestructura más relevantes que se ejecutan actualmente en el país.

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Una vez que entre en servicio, el sistema permitirá desplazarse entre Ate y el Callao en aproximadamente 45 minutos, lo que reducirá de manera significativa los tiempos de traslado y ofrecerá una alternativa de movilidad rápida, segura y de alta capacidad para miles de usuarios.

El futuro metro permitirá viajar entre Ate y el Callao en solo 45 minutos con una reducción considerable de los tiempos de traslado en la capital - Créditos: MTC.
El futuro metro permitirá viajar entre Ate y el Callao en solo 45 minutos con una reducción considerable de los tiempos de traslado en la capital - Créditos: MTC.

La cartera precisó que Delia trabajó de manera ininterrumpida desde octubre del año pasado, cruzando las estaciones Elio, San Marcos, Óscar R. Benavides, Carmen de la Legua e Insurgentes. Su llegada al punto final marcó el cierre definitivo de las labores de excavación del trayecto subterráneo.

Según Canal N, la conexión entre ambos frentes de trabajo se produjo durante la mañana, cuando el equipo perforador derribó el último muro que mantenía separados los dos extremos del paso ferroviario. Operarios y especialistas descendieron hasta la galería para presenciar el momento que simboliza el fin de esta fase de la megaobra.

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Las tareas de excavación estuvieron a cargo de dos equipos que iniciaron sus labores desde extremos distintos. Mientras Delia partió desde Ate con dirección a Bellavista, Micaela, bautizada en honor a Micaela Bastidas, comenzó su recorrido desde el puerto del Callao hasta el punto donde finalmente ambas rutas quedaron unidas.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao concluyó la excavación de su túnel principal tras el encuentro de las tuneladoras Delia y Micaela en la estación Insurgentes - Créditos: MTC.
La Línea 2 del Metro de Lima y Callao concluyó la excavación de su túnel principal tras el encuentro de las tuneladoras Delia y Micaela en la estación Insurgentes - Créditos: MTC.

Cada equipo fue diseñado para responder a condiciones geológicas específicas. Uno operó en terrenos secos, mientras el otro estuvo destinado a zonas con presencia de agua subterránea o napa freática, especialmente en el sector comprendido entre el primer puerto y Bellavista.

Asimismo, Micaela será trasladada para participar en las futuras labores de la Línea 3 del Metro de Lima, iniciativa que ampliará la red ferroviaria de la capital.

De acuerdo con el medio, superada esta etapa, el proyecto ingresará al proceso de instalación de rieles, sistemas eléctricos, señalización, equipamiento y pruebas operativas antes de iniciar el servicio. Cuando la infraestructura esté completamente habilitada, tendrá capacidad para transportar más de 60 mil pasajeros por hora en cada sentido, convirtiéndose en el primer metro totalmente subterráneo del Perú.

Así se realizó la excavación para la Línea 2 del Metro de Lima. Canal N

¿Por qué se llama Delia?

La tuneladora fue bautizada como Delia en reconocimiento a Delia Tasaico, la primera mujer en graduarse de la carrera de Ingeniería de Minas en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). A sus 83 años, asistió a la estación Insurgentes para presenciar el momento en que la gigantesca máquina concluyó la excavación del corredor subterráneo y expresó su emoción por la distinción.

Durante una entrevista con el citado medio, la ingeniera afirmó que este reconocimiento representa una enorme satisfacción, pues su nombre quedará vinculado a una obra que beneficiará a miles de ciudadanos. Asimismo, resaltó que el futuro servicio permitirá trasladarse entre Ate y el Callao en apenas 45 minutos, un tiempo que, según comentó, hoy resulta difícil de alcanzar incluso en automóvil.

También expresó su deseo de abordar el primer recorrido cuando el sistema entre en funcionamiento. Además, felicitó a todas las personas que hicieron posible este avance, desde los obreros hasta los responsables de diseñar y dirigir el proyecto.

La profesional recordó que entre 1962 y 1966 fue la única estudiante de su facultad, una experiencia que calificó como desafiante, aunque destacó el compañerismo que mantuvo con sus 89 colegas y que, décadas después, continúa vigente.

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