Universitario confirmó la inesperada salida de José Carabalí de cara al Torneo Clausura 2026.

El martes 30 de junio, Universitario de Deportes anunció la salida de José Carabalí antes del inicio del Torneo Clausura 2026. El lateral izquierdo deja el club tras haber formado parte del plantel que conquistó el tricampeonato nacional.
“Gracias por la garra, José Carabalí”, se lee en la publicación de Universitario, acompañada de imágenes del jugador celebrando el título de la Liga 1 2025.
El club también expresó su reconocimiento por el tiempo que Carabalí vistió la camiseta crema: “Agradecemos a José Carabalí por su profesionalismo, entrega y compromiso, fundamentales para la obtención de nuestra estrella 29. Éxitos en tus próximos desafíos, José”.
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El anuncio de su salida generó numerosos comentarios negativos dirigidos a la directiva, ya que el futbolista ecuatoriano se había consolidado como una pieza clave en el equipo.
La partida de José Carabalí tomó por sorpresa, ya que el propio jugador había negado cualquier posibilidad de dejar Ate “¿Posible salida de Universitario? No sé nada de eso, eso es mentira”, declaró días atrás.
Los motivos por los cuales José Carabalí se fue de Universitario
El principal motivo detrás de la salida de José Carabalí de Universitario de Deportes sería el interés de LDU de Quito en incorporarlo para la segunda parte del campeonato ecuatoriano.
La situación tomó relevancia después de que el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola afirmara que la partida del lateral izquierdo al fútbol ecuatoriano “es una posibilidad latente que tiene bastante asidero”. Según detalló en el programa de YouTube Desmarcados, LDU ya habría iniciado gestiones con el entorno del jugador para concretar su fichaje.
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En paralelo, en el programa Fútbol Satélite se difundió otra versión. De acuerdo con los panelistas, Carabalí atraviesa asuntos personales en Ecuador y, aunque Universitario se ofreció a apoyarlo, la resolución no resulta sencilla.
En ese contexto, la posibilidad de vincularse a LDU de Quito le permitiría permanecer en su país junto a su familia. Los trámites que enfrenta el defensor estarían relacionados con el reciente fallecimiento de su abuela.
El posible reemplazo de José Carabalí
Tras la salida de José Carabalí, Universitario inició la búsqueda de alternativas para reforzar la banda izquierda. Según el periodista deportivo Enrique Vega, el club evalúa a Gustavo Cortez, actual jugador de Independiente del Valle, como reemplazo.
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Cortez mantiene contrato vigente con el equipo ecuatoriano hasta diciembre de 2027, lo que dificulta una negociación inmediata. Hasta el momento, no se han realizado gestiones formales para su llegada.
Las opciones que tiene Cúper en su plantel
Héctor Cúper pondrá fin al sistema de juego 3-5-2 que se utilizaba desde la llegada de Jorge Fossati. El entrenador argentino aprovechó el parón por el Mundial 2026 para implementar un nuevo esquema basado en el 4-4-2.
Con este cambio, la ‘U’ ya no requiere un carrilero, sino un lateral izquierdo. Antes de la salida de José Carabalí, Paolo Reyna, quien ocupaba esa posición, fue cedido a Juan Pablo II debido a las pocas oportunidades de jugar.
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Actualmente, el único jugador disponible para ese puesto es César Inga. El defensor fue titular en el amistoso que Universitario disputó ante Atlético Grau a puertas cerradas en Campo Mar.
Inga integró la línea de cuatro junto a Matías Di Benedetto, Williams Riveros y Aldo Corzo, una defensa que se perfila para ser la titular en el debut ante ADT por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.
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