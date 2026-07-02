Stephanie Cayo defiende la participación de Abril Zignago, hija de Gian Marco, en el concierto de Ricardo Arjona

Stephanie Cayo expresa su apoyo a la hija de Gian Marco tras las críticas recibidas por su debut en el escenario junto al artista guatemalteco.

La aparición de Abril Zignago, hija del reconocido cantautor peruano Gian Marco, durante el concierto de Ricardo Arjona en el Estadio Nacional de Lima el pasado 26 de junio, generó una ola de reacciones en redes sociales y abrió un debate sobre las oportunidades para los jóvenes talentos en la música. La defensa pública de la actriz y cantante Stephanie Cayo a la joven artista se convirtió en uno de los temas más comentados tras la presentación.

Stephanie Cayo, a través de una publicación en redes sociales de la página TVO Lima, elogió el desempeño de Abril Zignago y rechazó los comentarios negativos que surgieron luego de la actuación. “Qué linda. Qué difícil montarse ahí. Valiente. Y canta precioso. Los celulares son lo peor para grabar. Bravo los nuevos talentos, todos, vengan de donde vengan”, escribió la actriz, resaltando la dificultad y el coraje que implica presentarse ante una audiencia masiva.

PUBLICIDAD

Stephanie Cayo comentó en una publicación del portal TVO Lima. La cantante halagó la participación de la joven. TikTok

La participación de Abril Zignago en el escenario se dio por recomendación directa de su padre, Gian Marco, luego de que Ricardo Arjona manifestara su interés en contar con músicos locales durante sus presentaciones. El propio Arjona relató ante el público que, horas antes del show, aún no tenía confirmada una colaboración para el tema “Fuiste tú”, por lo que recurrió a la sugerencia del cantautor peruano, quien propuso a su hija menor para acompañarlo en una de las canciones más conocidas de su repertorio.

La actuación, captada por decenas de teléfonos móviles y difundida en distintas plataformas, polarizó a los espectadores. Mientras algunos elogiaron la valentía de la joven artista y celebraron la oportunidad de ver a una nueva voz peruana en un escenario internacional, otros cuestionaron la calidad de la interpretación y advirtieron que no estuvo a la altura de la exigencia de la pieza. Frases como “pues fúnenme, yo estuve ahí y cantó horrible, mejor canto yo en la regadera” se multiplicaron en foros y redes sociales, dando cuenta de la intensidad del debate que se generó en torno al debut de Abril Zignago.

PUBLICIDAD

Abril Zignago interpreta “Fuiste tú” junto a Ricardo Arjona en el Estadio Nacional de Lima, marcando su primera aparición ante una multitudinaria audiencia.

El mensaje de Abril Zignago

En respuesta a la controversia, la propia Abril Zignago recurrió a sus redes sociales para compartir sus sensaciones tras la experiencia. “Si me hubieras dicho hace una semana que iba a cantar en el Estadio Nacional con Ricardo Arjona, no te hubiera creído. Gracias por darme un espacio en tu escenario y por darme más motivación para seguir adelante”, expresó en un mensaje que acompañó con el siguiente consejo para otros jóvenes músicos: “Hazlo con miedo, hazlo con nervios, hazlo con dolor de estómago o de cabeza o lo que tengas, pero hazlo”.

La defensa de Stephanie Cayo no fue la única muestra de apoyo que recibió la debutante. Gian Marco, su padre, ha utilizado muchas veces sus redes para destacar el talento y la sensibilidad artística de su hija. “Cuando Abril me canta, todo mi universo cobra sentido. Amo escucharla. Tiene la capacidad de expresar con su voz los sentimientos más profundos”, escribió el cantautor.

PUBLICIDAD

Abril Zignago se presenta junto a Ricardo Arjona en su concierto de Lima, mostrando a la cantante en primer plano y a ambos artistas en el escenario.

La presentación de Abril Zignago junto a Ricardo Arjona no solo marcó su debut ante una multitud, sino que también la posicionó como una de las voces emergentes a seguir en la música peruana. La artista, que culminó su formación en disciplinas musicales en 2025, ha manifestado su intención de consolidar una carrera propia y construir una identidad artística independiente de la trayectoria de su padre.

El entorno cercano a la joven cantante ha resaltado su dedicación y el proceso que ha seguido para perfeccionar su técnica vocal. En entrevistas previas, Abril Zignago declaró su deseo de aportar un estilo personal al panorama musical peruano y de abrirse paso en la industria por mérito propio.

PUBLICIDAD

La joven fue propuesta por su padre para compartir escenario con el músico guatemalteco. Su presencia fue la sorpresa de la noche | TikTok