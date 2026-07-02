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De viral a campeón mundial: la travesía de Fabio Bravo para ganar la medalla de oro en matemática por Perú

A sus nueve años, Fabio Isaac Bravo combinó talento y perseverancia junto a su madre para competir en las Olimpiadas Matemáticas Copernicus en Singapur, donde alcanzó el primer lugar y levantó la bandera peruana y venezolana ante el mundo

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Un pequeño gigante sube al escenario para demostrar sus increíbles talentos. No solo es un campeón de natación, sino que también se preparó para el mundial de matemáticas| Video: Hablando Huevadas

A los nueve años, Fabio Isaac Bravo logró un hito que ha cruzado fronteras y conmueve tanto a Perú como a Venezuela. El joven matemático se consagró campeón mundial tras obtener la medalla de oro en las Olimpiadas de Matemáticas Copérnicus en Singapur, representando a Perú. El triunfo de Bravo, quien nació en Venezuela y reside en Lima desde su primer año y medio de vida, reconstruyó la historia detrás de este talento precoz.

Fabio Bravo conquista Singapur y lleva el oro mundial de matemáticas a Perú | Foto: Hablando Huevadas
Fabio Bravo conquista Singapur y lleva el oro mundial de matemáticas a Perú | Foto: Hablando Huevadas

Un niño con múltiples talentos

La historia de Fabio Bravo no se limita a las matemáticas. Hace un año, el menor se presentó en el programa Hablando Huevadas, donde no solo ha destacado en competencias académicas, sino que también ha acumulado numerosas medallas en natación.

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Durante una aparición en el programa, conducido por Ricardo Mendoza y Jorge Luna, Bravo mostró su colección de preseas, todas de oro, conseguidas en pruebas como 50 metros libre, espalda y pecho. Relató que sus entrenamientos diarios suelen alcanzar los 4.000 metros, un volumen inusual para su edad.

En esa entrevista, Bravo explicó que, además de la natación, se preparaba para representar a Perú en un torneo internacional de matemáticas. Ante la consulta de los conductores, detalló que ya había sido reconocido como el mejor estudiante de segundo grado en matemáticas en su colegio La Merced y que dominaba operaciones como potenciaciones, raíces cuadradas y cúbicas.

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“Los reto en matemáticas y si ustedes pierden, toda la gente que me está viendo para que me ayude a tener un patrocinante para yo poder ir al mundial de matemáticas”, era su pedido en ese entonces.

Asimismo, señaló que desde los cuatro años ya mostraba un interés por la materia y fue aprendiendo a sumar y restar. Luego, continúo practicando que lo llevó a obtener diversos triunfos.

Fabio Bravo tiene nueve años, nació en Venezuela, vive en Lima y acaba de ser campeón mundial de matemáticas en Singapur por Perú
Fabio Bravo tiene nueve años, nació en Venezuela, vive en Lima y acaba de ser campeón mundial de matemáticas en Singapur por Perú. Captura RPP

La búsqueda de apoyo

Antes de partir a Singapur, Fabio Bravo acudió al popular programa de Mendoza y Luna con un objetivo claro: encontrar patrocinadores que hicieran posible su participación en la competencia internacional. Durante su intervención, pidió apoyo para financiar su viaje, una solicitud que pronto se viralizó en redes sociales y que generó respuestas tanto de la audiencia como de marcas interesadas.

La empresa Vinifan fue clave para que el sueño de Bravo se hiciera realidad. Tras convertirse en tendencia, recibió el respaldo necesario para costear la travesía que finalmente lo llevaría al podio mundial. La popularidad del caso y la movilización social permitieron que el talento del niño pudiera medirse en una competencia global junto a representantes de países como Rusia y Japón.

Ya en Singapur, Fabio Bravo enfrentó a competidores de diferentes partes del mundo. Su desempeño lo llevó a lo más alto del podio, donde obtuvo la medalla de oro en la Olimpiada Matemática Copernicus. Bravo celebró el triunfo levantando las banderas de Perú y Venezuela, un gesto que reflejó su identidad y el recorrido de su familia.

Bravo compartió detalles de su vida diaria, sus rutinas de entrenamiento y sus logros académicos. “Tengo ocho años y desde creo que el año y medio estoy aquí en Perú”, explicó.

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