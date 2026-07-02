Se define la continuidad de Antonio García Pye tras terminar contrato con Universitario: “La ‘U’ tiene un plan”

Detalles de la continuidad de Antonio García Pye en Universitario y la salida de Juan Cominges, psicólogo deportivo. YouTube Linkeados

Universitario de Deportes vive un periodo de transformaciones profundas. Y es que no solo ha experimentado una renovación importante en su plantel, con salidas y llegadas de futbolistas para encarar el Torneo Clausura 2026, sino que la estructura dirigencial también atraviesa ajustes de peso. Las decisiones adoptadas durante las próximas semanas marcarán la hoja de ruta para la segunda parte del año.

La continuidad de Antonio García Pye como gerente deportivo se ha convertido en uno de los temas más comentados en el entorno ‘crema’. Tras la salida de Álvaro Barco a finales de abril, García Pye asumió la dirección deportiva de manera provisional. Sin embargo, su permanencia en el cargo ha generado inquietud entre los hinchas.

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Según dijo el periodista Gustavo Peralta en el programa de YouTube, Modo Fútbol, “este mes es de renovaciones en Universitario, en el que los trabajadores terminan contrato y muchos tienen que renovar”. Peralta detalló que el vínculo de García Pye vence a finales de junio, aunque remarcó que “ayer se le vio en las imágenes con Héctor Cúper y Mano Menezes. Entiendo que Antonio está firme en Universitario”.

Antonio García Pye y Franco Velazco fueron los anfitriones del técnico de la selección peruana, Mano Menezes, en su visita a la sede de Universitario en Campo Mar. - créditos: Universitario

Los directivos de Universitario, según el análisis de Peralta, mantienen como prioridad que Antonio García Pye siga al mando de la gerencia deportiva, al menos hasta fin de año. “La ‘U’, como administración, tiene un plan y es que Antonio García Pye siga como gerente deportivo en el club, al menos hasta fin de año”, afirmó.

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El comunicador también indicó que, aunque persiste la incertidumbre sobre la renovación formal, “yo entiendo que la ‘U’ quiere que continúe”. La búsqueda de un director deportivo extranjero, opción que se barajó en algún momento, ha quedado descartada. La explicación, según el periodista, se vincula con experiencias negativas en otros clubes peruanos: “En la ‘U’ ya no hablan ni están pensando en un director deportivo extranjero porque es una decisión difícil de tomar. Además, porque las experiencias de los directores deportivos extranjeros en otros clubes no han sido buenas”.

La apuesta de la administración apunta, por tanto, a fortalecer la figura de García Pye. “Quieren que se mantenga Antonio García Pye con lo que está haciendo y darle mucho más poder, incluso en decisiones deportivas”, resaltó.

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Se pudo conocer que el DT no estaría a gusto con las decisiones de la directiva de la 'U'. (Desmarcados)

Otros cambios en el organigrama de Universitario

La reestructuración no solo afecta a la gerencia deportiva. El puesto de coach deportivo, ocupado hasta hace poco por Juan Cominges, también fue objeto de definiciones recientes. Gustavo Peralta aclaró que “Juan Cominges terminó vínculo y no ha sido renovado por una decisión del club”. El regreso de Erick Bravo como coach deportivo responde a la intención de recuperar perfiles con experiencia previa en la institución.

Bravo, quien ya había formado parte del cuerpo técnico durante los años 2023 y 2024, vuelve a Universitario tras un paso por la Federación Peruana de Fútbol. Esta reincorporación busca aportar estabilidad y conocimiento del entorno en un momento de transición.

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Antonio García Pye sobre el presente de Universitario

El propio Antonio García Pye se refirió al estado actual de Universitario en la antesala del Torneo Clausura. “A veces hay una sensación de que el club desapareció, hay que empezar de cero y estamos en diciembre; estamos a medio año con el equipo tricampeón que ha tenido algunos bajones físicos y anímicos que se están recuperando”, subrayó para Exitosa Deportes.

Sobre el rendimiento del plantel, García Pye sostuvo: “Creo que el tema físico se está trabajando estupendamente bien. Tengo mucha fe que el equipo vuelva a ser el de antes, sobre todo los tricampeones y por ahí reforzar los puestos que el profesor Cúper decida”.

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El exdirectivo de la FPF destacó la fortaleza del equipo por encima de las individualidades. “El secreto del tricampeonato, más allá de algunas individuales que han destacado, ha sido el equipo, porque hemos tenido la delantera más goleadora y la defensa menos vencida, y también tuvimos faltas”.