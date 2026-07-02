Tula Rodríguez recrea escena de ‘Por la Sarita’ junto a su hija Valentina: “¿Cuánto nos dan te puntaje?”

Tula Rodríguez actúa con su hija. Ambas reviven una escena de serie de Del Barrio Producciones.

Tula Rodríguez sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que recrea una de las escenas de la serie 'Por la Sarita’, producción de Del Barrio Producciones. El detalle que más llamó la atención fue que, en esta oportunidad, la secuencia fue interpretada junto a su hija Valentina, quien se animó a asumir el rol que años atrás dio notoriedad a su madre en la televisión.

La publicación, difundida en redes sociales, muestra a Valentina debutando como actriz al encarnar a Valentina, el personaje interpretado originalmente por Tula Rodríguez en la serie. Ahora, la conductora asume el papel de la madre dentro de la misma escena, generando un emotivo y divertido intercambio entre ambas. El video revive un momento de nostalgia para quienes siguieron la ficción, mientras presenta a una nueva generación frente a las cámaras.

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“¿En qué estás Valentina? Jajajajajja. Aquí recreando una escena que hice hace añoooos con la dirección de mi madre en la actuación, Michelle Alexander, que está cumpliendo 20 años de Del Barrio Producciones. Gracias Valicha por unirte a mis locuras. ¿Cuánto nos dan de puntaje? jajajaj”, escribió Tula Rodríguez en la leyenda que acompaña el video, desatando una ola de comentarios positivos y muestras de cariño entre sus seguidores, quienes resaltaron que esta interpretación podría ser un guiño al mundo actoral.

La conductora sorprendió al recrear, décadas después, una de sus escenas más recordadas de la serie, esta vez permitiendo que su hija debute en la actuación y reciba elogios del público por su espontaneidad. IG

La secuencia recreada refleja la complicidad y el buen humor que caracteriza la relación entre Tula y Valentina. Los usuarios destacaron la espontaneidad y frescura de la actuación de la joven, quien de esta forma realiza su primera ‘incursión’ en la actuación. Muchos seguidores manifestaron su sorpresa por el video y desenvolvimiento de la hija de la conductora, mientras otros recordaron con nostalgia la época en la que la serie se emitía en televisión abierta.

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Sin embargo, no es la primera vez que Tula y su hija protagonizan divertidos videos y parodias. Si bien es cierto, esta vez se trata de una serie, Valentina ha dejado claro que no le llama la atención seguir los pasos de su madre, descartando así la conducción y la actuación en su vida. Hoy en día se encuentra cursando sus estudios superiores en el extranjero, y su deseo es seguir una carrera que vaya ligada a la salud.

‘Por la Sarita’

La serie peruana ‘Por la Sarita’ se consolidó como uno de los mayores éxitos de la televisión nacional, logrando altos índices de audiencia y dejando huella en la carrera de Tula Rodríguez, quien interpretó a Valentina, un personaje que le otorgó notoriedad y reconocimiento popular.

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Emitida por Frecuencia Latina en 2007, la miniserie alcanzó un promedio final de 17,6 puntos de rating en su último episodio el lunes 6, superando al estreno de la telenovela mexicana “Destilando Amor” en América TV, que registró 12,3 puntos según datos de Ibope Time Perú. El programa debutó el 19 de junio a las 9 pm con 19,1 puntos, posicionándose en el primer lugar de su franja horaria y en el segundo puesto del ranking diario.

Compuesta por 25 capítulos de una hora, la serie se transmitió de lunes a viernes y fue realizada por la reconocida directora y productora Michelle Alexander, con guion de Yashim Bahamonde. La historia gira en torno a cinco personajes —interpretados por Luis Ruiz, Oscar López Arias, Christian Thorsen, Tula Rodríguez y Carlos Gassols— que buscan cumplir sus sueños, unidos por su fe en la santa peruana Sarita Colonia Zambrano. La trama, de corte aspiracional, logró captar la atención de una audiencia diversa de todos los sectores socioeconómicos y se consolidó como la propuesta estelar de Frecuencia Latina durante el segundo semestre, marcando un hito en la ficción nacional.

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‘Por la Sarita’ se estrenó en 2007 a través de Frecuencia Latina.