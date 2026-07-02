Subcomisión archiva denuncia de Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja

Roberto Sánchez y Juntos por el Perú presentan moción de censura contra el canciller Carlos Pareja por votos en el extranjero. (Foto: Composición - Infobae Perú)

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia constitucional de Juntos por el Perú contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, por presuntas infracciones a la Constitución y supuesta omisión de funciones.

Los hechos denunciados por Pablo Salas Charca, personero de Juntos por el Perú en Arequipa, se refieren a supuestas irregularidades ocurridas durante la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, como el “cese intempestivo” de embajadores en 17 países sin designar reemplazos y la comunicación sobre la inviabilidad del uso de valijas diplomáticas, que habría derivado en la eliminación de la obligatoriedad de digitalizar actas electorales. Asimismo, se mencionaron supuestas irregularidades en centros de votación en el exterior, como Roma, París, Bilbao, Nueva York y Nagoya. Todas estas “irregularidades”, dice el partido de Roberto Sánchez, cometidas por funcionarios consulares bajo la supervisión del canciller.

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No obstante, la denuncia fue declarada improcedente porque el personero de un partido no tiene legitimidad porque no es agraviado directo. Según el informe de calificación aprobado, su reclamo afectaría a la colectividad de manera difusa, por lo que no constituye un perjuicio personal o concreto.

Además, los hechos denunciados por el personero de Juntos por el Perú no encajaban en el delito de omisión de funciones. Así, se concluye que las acciones administrativas, como el cese de embajadores o la coordinación sobre el uso de valijas diplomáticas, no guardan relación directa con las supuestas infracciones constitucionales o penales.

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Votaron a favor de aprobar el informe que declara improcedente la denuncia contra el canciller Carlos Pareja los congresistas Lady Camones, Jorge Montoya, Martha Moyano, Patricia Juárez, María Acuña, Francis Paredes, Patricia Chirinos, Ana Zegarra, Elvis Vergara y Karol Paredes. Votó en contra el izquierdista Pasión Dávila, mientras que María Taipe se abstuvo.

Juntos por el Perú insiste

Walter Ayala, vocero de Juntos por el Perú y abogado del expresidente Pedro Castillo, ratificó que su agrupación no reconoce el triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial y anunció que llevarán el caso ante instancias internacionales.

"No aceptamos el resultado de la ONPE porque ha habido acá causales de nulidad“, declaró Ayala en entrevista con Exitosa. El argumento central del partido gira en torno a una resolución que modificó la normativa sobre la digitalización en tiempo real de actas de votación en el extranjero, emitida apenas una semana antes de la segunda vuelta electoral.

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"Una semana antes de la segunda vuelta cambiaron la normatividad de la digitalización en tiempo real. Esa es una causal de nulidad“, afirmó el vocero, quien aseguró tener en su poder el documento que lo acredita.

Ayala precisó que las impugnaciones ya se presentaron ante la ONPE, el Poder Judicial y, según anunció, ahora se extenderán a organismos internacionales. Ante la consulta sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, respondió que cualquier ciudadano puede recurrir a las instancias que la ley permita, aunque subrayó que los procesos electorales tienen etapas que no pueden reabrirse una vez cerradas.

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"Una vez realizada la proclamación de resultados, entrega de credenciales e, inclusive, la declaración de conclusión del proceso, ya el proceso ha terminado y ya no se puede retrotraer esas etapas“, señaló Valdivia.