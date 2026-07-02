Perú

Pamela López desmiente a Don Valentín por asegurar que agredió a Paul Michael en ‘La Granja VIP’: “Jamás pasó”

La exesposa de Christian Cueva señaló que lo revelado por el granjero nunca sucedió dentro de la competencia y le pidió no juegue con esas declaraciones

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Pamela López refuta las afirmaciones sobre una agresión a Paul Michael en 'La Granja VIP', declarando que el evento 'jamás pasó'. Le pidió a Don Valentín tener cuidado con sus palabras. | Q Bochinche

Pamela López se presentó el 1 de julio en el programa ‘Q bochinche’ para abordar dos temas centrales: su reciente paso por el reality ‘La Granja VIP’ y los conflictos legales que mantiene con su expareja, el futbolista Christian Cueva.

Durante la entrevista, los conductores Ric La Torre y Samuel Suárez le consultaron directamente sobre las declaraciones de Don Valentín, encargado del cuidado de los animales en el programa, quien afirmó haber presenciado un acto de agresión física contra el cantante Paul Michael.

La situación se tornó polémica luego de que Don Valentín, cuyo nombre real es Gonzalo Augusto Valentín Campodónico, relatara en el pódcast ‘YAY’ haber visto a López golpear a Paul Michael tras una broma pesada, un episodio que, según él, ocurrió cuando la mayoría de los participantes ya se encontraba fuera del set.

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Pantalla de televisión con programa de entrevistas. Siete personas frente a micrófonos, logos y texto "DON VALENTÍN CUENTA DETALLES DE SUPUESTA AGRESIÓN"
Un programa de televisión en vivo transmite la narración de Don Valentín sobre una presunta agresión a Paul Michael, con la participación de Pamela López.

Frente a la difusión de esta versión, Pamela López respondió de manera firme y categórica, rechazando la existencia de cualquier tipo de agresión hacia su compañero.

“Me gustaría dirigirme a Don Valentín. Don Valentín, de repente yo sé que usted es un personaje muy gracioso. Gonzalo, creo que es, pero de repente usted no se está dando cuenta la magnitud de lo que puede ocasionar”, expresó durante la transmisión.

López insistió en que lo relatado por el encargado de animales nunca sucedió y pidió a quienes siguen el programa que verifiquen la información antes de difundir rumores. “Pero sí les invitaría a que puedan preguntarle a Paul Michael, ¿no? Si eso es verdad, porque jamás pasó, eso no es verdad”, remarcó la influencer, según recogió Q bochinche.

Dos personas, una mujer y un hombre, en una pantalla dividida. La mujer tiene un micrófono, el hombre usa sombrero y sonríe, también con un micrófono
Pamela López y Don Valentín aparecen en una pantalla dividida mientras ella desmiente las acusaciones de agresión hacia Paul Michael en el programa ‘La Granja VIP’.

La controversia creció rápidamente en redes sociales, donde los seguidores del reality discutieron la veracidad de las versiones. Mientras algunos usuarios respaldaron la palabra de López y destacaron su disposición a aclarar el hecho, otros pidieron que la producción del programa y el propio Paul Michael se pronuncien oficialmente para cerrar el debate.

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¿Qué dijo Don Valentín de Pamela y Paul?

La polémica adquirió una nueva dimensión tras las declaraciones de Don Valentín en el pódcast ‘YAY’, conducido por Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Cri Cri. El capataz principal del reality, identificado en pantalla como Gonzalo Augusto Valentín Campodónico, aseguró haber sido testigo directo de un golpe de Pamela López a Paul Michael.

Según su relato, el episodio ocurrió al final de una grabación, cuando la mayoría de los concursantes ya se había retirado a la casa. Don Valentín explicó que, mientras él permanecía cerca de los animales, escuchó a Paul Michael intentar hacerle una broma a López.

En el pódcast 'YAY?', Don Valentín comparte una anécdota nunca antes contada de 'La Granja VIP'. Revela que fue testigo de cómo Pamela López le dio una cachetada a Paul Michael después de una broma que no le gustó. Los conductores reaccionan entre risas y sorpresa a este relato. Video. YouTube Pódcast 'YAY?'

En ese contexto, observó lo que describió como “una derecha, pim, le metió su guantazo, a lo Rocky Balboa”. Añadió que el cantante le reclamó el golpe a la influencer, aunque no pudo escuchar el contenido de la broma que habría originado el supuesto incidente.

El testimonio del capataz fue rápidamente replicado por distintos medios y plataformas digitales, generando una fuerte repercusión en la audiencia. La falta de imágenes o confirmaciones adicionales ha dejado espacio para el debate, mientras la producción de ‘La Granja VIP’ y los protagonistas directos del episodio mantienen silencio sobre lo descrito por Don Valentín.

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