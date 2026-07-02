Sus propias redes sociales los hundieron: banda presumía botín de 59 mil dólares en videos que la Policía usó como prueba para capturarlos

Una presunta banda criminal en Arequipa fue capturada luego de que sus propios integrantes difundieran en redes sociales videos en los que celebraban y presumían el dinero robado a una familia de comerciantes. Las imágenes, donde se les observa manipulando fajos de billetes, terminaron siendo una pieza clave para que la Policía lograra identificarlos y ejecutar su detención durante un operativo en el distrito de Cerro Colorado. Fuente: Latina Noticias

Presumir el botín obtenido en redes sociales tras un violento asalto terminó siendo el error que los delató. En Arequipa, una presunta banda criminal no solo habría participado en el robo a una familia de comerciantes, sino que además decidió exhibir el dinero en plataformas digitales, sin imaginar que esas mismas imágenes serían clave para su captura.

En los videos difundidos en distintas plataformas se les observa celebrando, manipulando fajos de dólares y guardando billetes dentro de cajas de cerveza. Lo que parecía una muestra de “triunfo” terminó convirtiéndose en una pieza clave para los investigadores de la Policía, que rápidamente identificaron patrones, rostros y escenarios vinculados a los implicados.

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La exposición del dinero robado permitió reforzar las hipótesis del caso y acelerar el trabajo de inteligencia. Según la Policía, estas grabaciones no solo evidenciaron la participación de los sospechosos, sino que también revelaron el entorno en el que operaba la banda, facilitando su posterior ubicación y captura.

Cuatro personas esposadas de espaldas y la evidencia incautada, que incluye fajos de billetes y cajas de cerveza, se muestran en una transmisión en vivo por Facebook. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Delincuentes siguieron y “marcaron” a familia antes del asalto en Arequipa

El hecho ocurrió cuando una familia de comerciantes retiró una suma importante de dinero de una agencia bancaria en Arequipa. De acuerdo con la investigación policial, dos mujeres habrían ingresado previamente al local haciéndose pasar por clientas, con el objetivo de identificar a las víctimas y alertar a sus cómplices.

Minutos después, los comerciantes fueron seguidos hasta la avenida Dolores, donde fueron interceptados por los delincuentes. En ese punto se produjo el asalto, en el que los sujetos se llevaron más de 59 mil dólares en efectivo, para luego huir rápidamente del lugar sin dejar rastro inmediato.

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Una pantalla muestra evidencia policial sobre la banda criminal 'Los Marcas del Mall' en Arequipa, que incluye imágenes de redes sociales, vigilancia y prendas incautadas. (Captura Latina Noticias)

Las investigaciones señalan que la presunta organización criminal, identificada como “Los Machacas del Mall”, operaba mediante un sistema de vigilancia previa en entidades financieras. Las llamadas “marcadoras” cumplían el rol de seleccionar a las víctimas y comunicar los movimientos a la banda principal.

El coronel PNP Percy Torres, jefe de la Divincri Arequipa, explicó a Latina Noticias que el comportamiento posterior de los implicados fue clave para la investigación. “Después del hecho perpetrado, la misma persona hace gala del dinero sustraído, subiéndolo a su estado personal, donde esta banda criminal procede a festejar en un domicilio”, señaló.

Este seguimiento permitió a los agentes reconstruir la ruta de escape y los puntos de reunión de la banda, que luego serían intervenidos durante el operativo.

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Familia entera fue detenida por robo de más de 59 mil dólares

Las cámaras de seguridad del centro comercial y zonas aledañas fueron determinantes. Según el coronel Torres, en las imágenes se identificó con claridad a los presuntos implicados, destacando incluso prendas específicas como una casaca negra Adidas utilizada por una de las sospechosas, lo que reforzó la identificación.

Agentes policiales detienen a miembros de la banda Los Marcas del Mall en Arequipa durante un operativo por el robo de más de 59 mil dólares. (Captura Latina Noticias)

En la madrugada del operativo, agentes de la Divincri ejecutaron allanamientos simultáneos en viviendas del distrito de Cerro Colorado, logrando la detención de cuatro presuntos integrantes de la banda. Durante la intervención se incautaron 25 celulares, 750 soles en efectivo, prendas de vestir y un vehículo Volkswagen Gol blanco que habría sido utilizado en el asalto.

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“Fueron detenidos la madre, la hija, el hijo y la nuera de esta familia vinculada a la organización”, precisó Torres. Las investigaciones continúan para ubicar a otros posibles implicados, mientras los detenidos permanecen bajo custodia policial a disposición del Ministerio Público.