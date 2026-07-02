¿Por qué Christian Cueva no es presentado en Sport Boys?: el contundente motivo por el que no es oficializado

El arribo de Christian Cueva a Sport Boys se presenta como uno de los movimientos más destacados de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El mediocampista, que recientemente jugó en Juan Pablo II de Chongoyape, está vinculado a uno de los equipos más tradicionales y con mayor número de seguidores en el país.
A pesar de la expectativa generada entre los hinchas rosados y el ambiente futbolístico local, la transferencia todavía no ha sido anunciada oficialmente. Esta falta de confirmación mantiene la incertidumbre tanto en la afición como en el entorno del club, a la espera de que se formalice el fichaje.
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El popular ‘Aladino’ se encuentra entrenando con los ‘chalacos’, pero todavía no se hizo formal su llegada pese a que se abrió el libro de pases. Se conoció el contundente motivo por el que no se le ha visto con camiseta rosada.
“Christian Cueva y Sport Boys. La dueña de Juan Pablo II, esposa de Agustín Lozano, aún no firma el préstamo pese al acuerdo. Por esta razón, el club rosado no lo presenta en sus redes. Ya hay un video preparado y también sesión de fotos listas pero falta la rúbrica”, informó el periodista Diego Sotomayor en sus redes sociales.
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“Cerramos una etapa”
La cesión de Christian Cueva a Sport Boys del Callao se concretó para lo que resta de la temporada 2026, permitiendo al mediocampista sumarse al equipo rosado para disputar el Torneo Clausura. La oficialización del traspaso fue realizada por Juan Pablo II College, club que confirmó la salida del jugador y anunció el fin de su vínculo temporal.
En su despedida, la institución de Chongoyape transmitió un mensaje directo: “Hoy cerramos una etapa y te deseamos lo mejor en la que viene. ¡Gracias por defender nuestros colores, Christian Cueva!”. Esta publicación no solo comunicó la transferencia, sino que también resumió la breve etapa del futbolista en el equipo norteño.
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Aunque en el momento del anuncio el fichaje aún no había sido replicado en los canales oficiales del cuadro del Callao, la operación quedó formalizada con la declaración pública del club cedente y la inscripción de la cesión en el mercado local para el Clausura.
¿Cuándo debutará Sport Boys en el Torneo Clausura 2026?
Sport Boys iniciará su participación en el Torneo Clausura 2026 enfrentando a Los Chankas como visitante. El encuentro está programado para el domingo 19 de julio a las 11:00 horas en el estadio de Los Chankas, en Andahuaylas, correspondiente a la primera fecha del certamen.
Este debut marcará el inicio de la campaña rosada en la segunda mitad de la temporada, con el objetivo de sumar puntos clave desde el arranque y mejorar su posición en la tabla acumulada. El partido será una primera medida para evaluar el impacto de los nuevos refuerzos y el desempeño del plantel en el Clausura.
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