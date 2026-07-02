Germán Juárez es suspendido preventivamente por presunta manipulación de carpeta fiscal para encubrir soborno

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público apartó preventivamente al fiscal Germán Juárez por presuntamente haber manipulado la carpeta fiscal donde se tramitó la fallida colaboración eficaz del empresario Gustavo Sálazar, procesado por la trama de corrupción de Lava Jato.
Así lo informó la institución liderada por Juan Antonio Fernández Jerí en una nota de prensa publicada este jueves 2 de julio. La decisión fue adoptada por la Dirección de Procedimiento Disciplinario de la Oficina Central de la ANC del Ministerio Público.
Germán Juárez podrá apelar dentro de los 15 días hábiles desde que se le haya notificado la medida cautelar de apartamiento preventivo del cargo. Resolvería en ese caso la Dirección General de Apelaciones.
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La investigación disciplinaria está relacionada al presunto soborno que Juárez habría exigido un millón de dólares al empresario Gustavo Salazar, a través del abogado José Luis Pinares, con el objetivo de que su colaboración eficaz fuera aprobada. Todo esto según versión del caído en desgracia exfiscal Henry Amenábar, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva tras ser detenido en flagrancia cuando supuestamente recibía una coima por parte de un investigado.
Lo que no es versión de Amenábar es la presunta manipulación del expediente de colaboración eficaz. Esto fue denunciado, dice Tomás Gálvez, por la propia adjunta de Juárez, Mayra Karina Melgar Gómez.
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Llama la atención que la ANC del Ministerio Público también dispuso iniciar procedimiento administrativo disciplinario a la fiscal Melgar Gómez por presunta falta leve.
La presunta manipulación
Tomás Gálvez reveló que Juárez solicitó a su fiscal adjunta, Mayra Karina Melgar Gómez, acceso a la carpeta fiscal del caso con el argumento de preparar su defensa. Melgar Gómez accedió, pero al revisar los documentos tras la devolución se dio cuenta que había sido modificado: el escrito con el que Salazar Delgado solicitó formalmente acogerse a la colaboración eficaz presentaba el sello y la firma de Pinares, elementos que no figuraban en la versión digital escaneada que ella conservaba.
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“El doctor Juárez había insertado el sello de José Pinares y la firma como para que pareciera que él era abogado, adulterando el documento”, declaró Gálvez en entrevista con Contracorriente.
El fiscal de la Nación aseveró que Melgar Gómez no es una testigo cualquiera: fue la fiscal a cargo del caso, viajó a Miami junto a Juárez para tomar la declaración de Salazar Delgado y estuvo presente en la diligencia en la que Pinares participó. “Ella conocía a plenitud el caso”, señaló Gálvez.
Por ello, Gálvez dispuso la remoción de Juárez de la coordinación de las Fiscalías de Lavado de Activos y puso el caso en conocimiento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) para que tomara las medidas correspondientes.
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“Ya se ha puesto de conocimiento, ya se ha coordinado incluso para entregarle la información a la Autoridad Nacional de Control. Tengo entendido que ya tomó cartas en el asunto y supongo que ellos tomarán la medida correspondiente porque, tal como aparece, este señor no puede seguir en el Ministerio Público, definitivamente”, dijo el fiscal de la Nación.
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