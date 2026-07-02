Perú

Germán Juárez es suspendido preventivamente por presunta manipulación de carpeta fiscal para encubrir soborno

ANC del Ministerio Público aparta por 6 meses al exmiembro del Equipo Especial Lava Jato y también abre investigación disciplinaria a la fiscal que denunció la presunta alteración del expediente de colaboración eficaz del empresario Gustavo Salazar

Guardar
Google icon
Germán Juárez, fiscal del caso que se le sigue a Ollanta Humala. Foto: Poder Judicial
Germán Juárez consiguió las condenas contra Ollanta Humala y Martín Vizcarra. Foto: Poder Judicial

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público apartó preventivamente al fiscal Germán Juárez por presuntamente haber manipulado la carpeta fiscal donde se tramitó la fallida colaboración eficaz del empresario Gustavo Sálazar, procesado por la trama de corrupción de Lava Jato.

Así lo informó la institución liderada por Juan Antonio Fernández Jerí en una nota de prensa publicada este jueves 2 de julio. La decisión fue adoptada por la Dirección de Procedimiento Disciplinario de la Oficina Central de la ANC del Ministerio Público.

Germán Juárez podrá apelar dentro de los 15 días hábiles desde que se le haya notificado la medida cautelar de apartamiento preventivo del cargo. Resolvería en ese caso la Dirección General de Apelaciones.

PUBLICIDAD

La investigación disciplinaria está relacionada al presunto soborno que Juárez habría exigido un millón de dólares al empresario Gustavo Salazar, a través del abogado José Luis Pinares, con el objetivo de que su colaboración eficaz fuera aprobada. Todo esto según versión del caído en desgracia exfiscal Henry Amenábar, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva tras ser detenido en flagrancia cuando supuestamente recibía una coima por parte de un investigado.

Un hombre de mediana edad con cabello oscuro y gafas, vistiendo una camisa blanca, se muestra en primer plano con la boca ligeramente abierta.
El fiscal Henry Amenábar se muestra en un primer plano durante una declaración, vistiendo una camisa blanca y gafas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que no es versión de Amenábar es la presunta manipulación del expediente de colaboración eficaz. Esto fue denunciado, dice Tomás Gálvez, por la propia adjunta de Juárez, Mayra Karina Melgar Gómez.

PUBLICIDAD

Llama la atención que la ANC del Ministerio Público también dispuso iniciar procedimiento administrativo disciplinario a la fiscal Melgar Gómez por presunta falta leve.

La presunta manipulación

Tomás Gálvez reveló que Juárez solicitó a su fiscal adjunta, Mayra Karina Melgar Gómez, acceso a la carpeta fiscal del caso con el argumento de preparar su defensa. Melgar Gómez accedió, pero al revisar los documentos tras la devolución se dio cuenta que había sido modificado: el escrito con el que Salazar Delgado solicitó formalmente acogerse a la colaboración eficaz presentaba el sello y la firma de Pinares, elementos que no figuraban en la versión digital escaneada que ella conservaba.

Fiscal de la Nación dio detalles de la salida de Juárez como coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos. Video: Willax

“El doctor Juárez había insertado el sello de José Pinares y la firma como para que pareciera que él era abogado, adulterando el documento”, declaró Gálvez en entrevista con Contracorriente.

El fiscal de la Nación aseveró que Melgar Gómez no es una testigo cualquiera: fue la fiscal a cargo del caso, viajó a Miami junto a Juárez para tomar la declaración de Salazar Delgado y estuvo presente en la diligencia en la que Pinares participó. “Ella conocía a plenitud el caso”, señaló Gálvez.

Por ello, Gálvez dispuso la remoción de Juárez de la coordinación de las Fiscalías de Lavado de Activos y puso el caso en conocimiento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) para que tomara las medidas correspondientes.

“Ya se ha puesto de conocimiento, ya se ha coordinado incluso para entregarle la información a la Autoridad Nacional de Control. Tengo entendido que ya tomó cartas en el asunto y supongo que ellos tomarán la medida correspondiente porque, tal como aparece, este señor no puede seguir en el Ministerio Público, definitivamente”, dijo el fiscal de la Nación.

Temas Relacionados

Germán JuárezMinisterio PúblicoOdebrechtperu-politica

Más Noticias

Pago de gratificación vendrá con un bono extra de 6,75% o 9% del sueldo: ¿Cuál te toca?

Si eres trabajador privado en planilla, tu gratificación vendrá con un monto equivalente a tu sueldo más un porcentaje más, que dependerá de si tu empleador para el aporte a EsSalud o si haces aporte para contar con una EPS

Pago de gratificación vendrá con un bono extra de 6,75% o 9% del sueldo: ¿Cuál te toca?

Abogado denuncia que fue torturado por policías tras acudir a comisaría de Puno por choque contra su vivienda

El abogado permaneció retenido durante dos días tras presentarse en una dependencia policial para denunciar un accidente de tránsito. Su familia sostiene que ingresó en buen estado de salud y salió con el rostro desfigurado por una presunta agresión policial

Abogado denuncia que fue torturado por policías tras acudir a comisaría de Puno por choque contra su vivienda

Importaciones de motos eléctricas en Perú superan los 12 millones de dólares y crecen más de 260%

El ingreso de motocicletas, bicicletas y scooters eléctricos al país se aceleró entre enero y mayo de 2026, con un fuerte protagonismo de China como proveedor casi exclusivo, según datos del Idexcam

Importaciones de motos eléctricas en Perú superan los 12 millones de dólares y crecen más de 260%

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición gubernamental en Perú

Tras el cierre del escrutinio de la ONPE al 100%, la lideresa de Fuerza Popular entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia: proclamación oficial del JNE, entrega de credenciales, transición de gobierno y juramentación el 28 de julio

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición gubernamental en Perú

Comuneros de Tacna bloquean bocatoma de agua hacia Moquegua por observación de ley de límites territoriales entre regiones

Manifestantes usaron rocas y concreto para asegurar el cierre del suministro de agua para la comunidad en Ilo. Empresa proveedora en Moquegua restringió el acceso al agua debido a la interrupción del abastecimiento

Comuneros de Tacna bloquean bocatoma de agua hacia Moquegua por observación de ley de límites territoriales entre regiones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Marco Vinelli: ¿Quién es el jefe del equipo de transición del futuro gobierno de Keiko Fujimori?

Marco Vinelli: ¿Quién es el jefe del equipo de transición del futuro gobierno de Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición gubernamental en Perú

Congreso blinda a Patricia Benavides y archiva denuncia por intercambio de favores con José María Balcázar

Subcomisión archiva denuncia de Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja

PJ no detendrá la asunción de Keiko Fujimori: Juzgado rechaza suspender proclamación

ENTRETENIMIENTO

‘Cariño Malo’ presenta una nueva forma de vivir el teatro: una mirada queer al melodrama y la música criolla en La Plaza

‘Cariño Malo’ presenta una nueva forma de vivir el teatro: una mirada queer al melodrama y la música criolla en La Plaza

Pamela López desmiente a Don Valentín por asegurar que agredió a Paul Michael en ‘La Granja VIP’: “Jamás pasó”

Tula Rodríguez recrea escena de ‘Por la Sarita’ junto a su hija Valentina: “¿Cuánto nos dan te puntaje?”

Flavia Laos y Austin Palao ingresaron a reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’: así fueron recibidos los peruanos

Stephanie Cayo defiende la participación de Abril Zignago, hija de Gian Marco, en el concierto de Ricardo Arjona

DEPORTES

¿Por qué Christian Cueva no es presentado en Sport Boys?: el contundente motivo por el que no es oficializado como refuerzo

¿Por qué Christian Cueva no es presentado en Sport Boys?: el contundente motivo por el que no es oficializado como refuerzo

Universitario sumará otra salida de cara al Torneo Clausura 2026: Jesús Castillo recibió oferta formal de Medio Oriente

Conor McGregor vs Max Holloway 2: ¿Cuándo es la pelea que marcará el regreso de ‘The Notorious’ en la UFC 329?

Se define la continuidad de Antonio García Pye tras terminar contrato con Universitario: “La ‘U’ tiene un plan”

Dónde ver Portugal vs Croacia HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026