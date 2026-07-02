Abogado denuncia que fue torturado por policías tras acudir a comisaría de Puno por choque contra su vivienda

Una persona con gafas y mascarilla negra habla a un micrófono de la marca "LR+" en una calle urbana. El fondo muestra edificios y vehículos estacionados. La grabación incluye imágenes de un puesto verde con el logo de la Policía Nacional del Perú y la identificación "Comisaría Sectorial PNP Ayaviri". Este video es una cobertura de evento o reportaje noticioso en Ayaviri.

Lo que comenzó como un trámite para reportar los daños ocasionados por un accidente de tránsito terminó con una denuncia por presunta tortura y abuso de autoridad. El abogado Danilo Vargas Ccoya asegura haber sido agredido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de presentarse en la comisaría Melgar-Ayaviri, en la región Puno, para denunciar que un tráiler impactó contra su vivienda.

De acuerdo con la versión de su defensa, el letrado ingresó a la dependencia policial para formalizar la denuncia por los daños materiales ocasionados al inmueble. Sin embargo, en lugar de recibir atención, fue intervenido por agentes policiales, quienes posteriormente lo detuvieron bajo la presunta comisión del delito de resistencia a la autoridad.

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La defensa sostiene que, durante el tiempo que permaneció en la comisaría, Vargas Ccoya fue víctima de agresiones físicas que le provocaron lesiones de consideración. La abogada del denunciante afirmó que su patrocinado permaneció retenido desde el 29 de junio hasta la noche del 1 de julio, cuando recuperó su libertad por disposición del Ministerio Público.

“Él llegó por sus propios medios, en una moto lineal, para presentar una denuncia. Entró en buenas condiciones y salió con lesiones gravísimas. No estamos hablando solo de una agresión, sino de actos de tortura. Está irreconocible y el médico legista incluso ha solicitado exámenes complementarios”, manifestó la letrada.

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Según explicó, uno de los elementos que cuestiona la defensa es la declaración brindada por el suboficial PNP Edson Franco Tagle, quien habría señalado que el abogado llegó a la comisaría con el rostro ensangrentado. Para los familiares, esa afirmación no coincide con lo ocurrido. Sostienen que Vargas Ccoya arribó por sus propios medios para denunciar el accidente y que las lesiones aparecieron mientras permanecía bajo custodia policial.

Dos agentes de la Policía Nacional de Perú participan en un procedimiento con un hombre en una oficina. (PNP)

Asimismo, indicó que las diligencias realizadas descartaron que el abogado se encontrara bajo los efectos del alcohol al momento de acudir a la dependencia policial, una situación que, según la defensa, también desvirtúa parte de la intervención realizada por los agentes.

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“Cuando pude ingresar pregunté dónde estaban las lesiones que, según el policía Edson, mi hermano le había causado. No tenía absolutamente nada”, relató la familiar al medio local Impacto Melgar, quien aseguró que incluso fue amenazada con ser detenida cuando insistió en conocer las razones de la intervención.

La denuncia presentada alcanza a los suboficiales César Vilca Palomino, Jacop Carrasco Carpio y Edson Franco Tagle, quienes son señalados por la presunta participación en los hechos ocurridos dentro de la comisaría Melgar-Ayaviri.

¿Qué ocurrió?

La hermana del abogado sostiene que Danilo Vargas Ccoya acudió a la comisaría Melgar-Ayaviri luego de que un tráiler ingresara a una calle estrecha, impactara contra un poste de alumbrado público y finalmente chocara contra la vivienda del abogado. Su intención era formalizar la denuncia por los daños ocasionados al inmueble.

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Las imágenes difundidas tras su liberación muestran a Vargas Ccoya con el rostro severamente inflamado. Su entorno asegura que las lesiones fueron constatadas por Medicina Legal y que, debido a la gravedad de los golpes, el médico legista dispuso la realización de exámenes complementarios para evaluar posibles daños en el tabique nasal.

Fiscalía de Derechos Humanos interviene

La situación dio un giro la noche del 1 de julio, cuando la Fiscalía de Derechos Humanos ordenó la liberación de Danilo Vargas Ccoya. Según informó la defensa, el Ministerio Público no encontró elementos suficientes que justificaran mantener la detención por el presunto delito de resistencia a la autoridad.

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Paralelamente, la Fiscalía inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que el abogado resultó con múltiples lesiones mientras permanecía bajo custodia policial.

Colegio de Abogados exige medidas

Tras conocerse el caso, el Colegio de Abogados emitió un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por los hechos denunciados y solicitó que las autoridades adopten medidas urgentes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

El gremio también exhortó a que la investigación se desarrolle con celeridad y se garantice el respeto a los derechos fundamentales durante las actuaciones policiales, mientras el caso continúa siendo investigado por las autoridades competentes.