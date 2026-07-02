Perú

Metro de Lima exigirá una nueva tarjeta desde el miércoles 8 de julio: todo lo que debes saber

Solo este medio de pago permitirá entrar y salir de las cinco paradas habilitadas de la Línea 2, por lo que los pasajeros deberán comprarlo antes para evitar problemas en sus viajes diarios

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Marcha blanca de la Línea 2 del Metro
La ATU estableció como obligatorio el uso de la tarjeta interoperable en la Línea 2 del Metro de Lima desde el 8 de julio.

Desde este miércoles 8 de julio, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) establecerá como obligatorio el uso de la tarjeta interoperable en la Línea 2 del Metro de Lima. Quienes no cuenten con este nuevo medio de pago no podrán acceder ni salir de las estaciones correspondientes a este sistema de transporte.

La tarjeta interoperable es un medio de pago diseñado para modernizar y unificar el acceso al transporte público en Lima. De acuerdo con lo detallado por la ATU, la venta de esta tarjeta ya comenzó en las estaciones de la Línea 2 (Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita).

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El precio establecido es de siete soles con cincuenta céntimos, y su adquisición resulta indispensable para todos los usuarios que requieran ingresar y salir del metro.

Además de la versión general, existen presentaciones personalizadas para estudiantes, personas con discapacidad, bomberos y policías. Estas variantes buscan facilitar el acceso y brindar beneficios específicos a distintos segmentos de la población, según explicó la autoridad a 24 Horas.

La tarjeta tiene un costo de S/7.50 y puede adquirirse en las cinco estaciones habilitadas de la Etapa 1A (Créditos: América Noticias).

Protección del saldo

Uno de los aspectos destacados de la nueva tarjeta interoperable es la posibilidad de personalización. Según la ATU, al personalizar la tarjeta, el saldo queda protegido porque se almacena en la nube.

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Frente a una eventual pérdida o robo, el usuario puede acudir a una estación, adquirir una nueva tarjeta y solicitar la transferencia del saldo anterior a la nueva, lo que ofrece una mayor seguridad al usuario.

Su saldo está en una nube donde si se te pierde o te roban la tarjeta, tú puedes venir y comprar otra tarjeta y reclamar el saldo para que sea incorporado a esta nueva tarjeta”, indicó un vocero de la ATU en declaraciones recogidas por 24 Horas.

Sistema antipassback

La tecnología implementada en la tarjeta interoperable incorpora un sistema antipassback, el cual impide el uso consecutivo de la tarjeta para acceder varias veces sin antes registrar la salida del sistema.

Además de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, se avanza en el desarrollo del tramo ferroviario Lima-Ica.
Además de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, se avanza en el desarrollo del tramo ferroviario Lima-Ica. Foto: difusión

Según detalló la ATU a 24 Horas, esta medida apunta a erradicar prácticas como la reventa de pasajes y las aglomeraciones en los accesos, problemáticas observadas en la Línea 1 del Metro.

Gracias a un sistema antipassback que solo pueda tener una validación de acceso, necesitaría la validación de salida para poder volverla a usar. Vamos a evitar los revendedores, las aglomeraciones en las puertas que se aprecian, por ejemplo, en el caso de Línea 1”, explicó un representante del organismo.

La interoperabilidad

La implementación de la tarjeta interoperable en la Línea 2 representa el primer paso hacia la integración total del sistema de transporte público en Lima. Según adelantó la ATU a 24 Horas, el objetivo es ampliar la interoperabilidad a la Línea 1, el Metropolitano y los corredores complementarios, replicando modelos presentes en otros países.

La Línea 2 del Metro de Lima
La Línea 2 del Metro de Lima. Foto: ComexPerú

Un usuario consultado por 24 Horas expresó: “Muy bien, excelente, porque nos ayuda en el ahorro del tiempo. Lo único que el tramo es bastante corto, prácticamente Santa Anita y Santa Anita, nos gustaría que pueda ampliarse más lo que es hasta siquiera hasta la municipalidad de Vitarte”.

Dónde y cómo adquirirla

Quienes aún no dispongan de una tarjeta interoperable pueden adquirirla tanto en las boleterías como en las máquinas expendedoras ubicadas dentro de las estaciones de la Línea 2.

Según remarcó 24 Horas en su reporte, la ATU recomienda a los pasajeros obtener la tarjeta antes del 8 de julio para evitar contratiempos en sus desplazamientos diarios.

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