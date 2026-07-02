Keiko Fujimori busca acelerar la transferencia de mando y define prioridades para los primeros cien días

La virtual presidenta de Perú, Keiko Fujimori, avanza en la conformación de su equipo y estructura el traspaso de mando mientras espera la proclamación oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El proceso, coordinado inicialmente por el economista Marco Vinelli, contempla dos ejes prioritarios para los primeros cien días de gestión: “recuperar el orden” y acelerar obras de prevención frente al fenómeno de El Niño, previsto para los próximos seis meses, según ha declarado la propia Fujimori en entrevistas recientes.
El esquema de transferencia ya cuenta con una dimensión definida. Según fuentes cercanas a Fuerza Popular, el equipo requerirá al menos setenta personas distribuidas entre los diecinueve ministerios y entidades adscritas. El secretario general del partido, Luis Galarreta, explicó que ya disponen de la mayoría de los técnicos necesarios para esta tarea, y que el economista Marco Vinelli lidera la coordinación técnica. “Vinelli, coordinador del plan de gobierno, ya trabaja con los equipos de transferencia. Pero necesitamos la información real”, afirmó Galarreta en un programa televisivo.
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Marco Vinelli y los responsables sectoriales del traspaso
Marco Vinelli cuenta con experiencia en la gestión pública y privada. Se ha desempeñado como gerente general de Allpu, empresa de agroexportación, y director de la Escuela de Gobierno de ESAN. Además, ocupó cargos directivos en el Ministerio de Agricultura y Riego, así como en AGROIDEAS y AGRO RURAL. Su perfil técnico ha sido clave para el diseño del plan de gobierno y el armado de los equipos de transferencia, de acuerdo con fuentes partidarias.
Para los ministerios de Interior y Defensa, los senadores electos Marco Miyashiro y César Astudillo asumirán la conducción de la transferencia. Miyashiro fue director general de la Policía Nacional y participó en la captura de Abimael Guzmán. Astudillo, por su parte, lideró el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y fue comandante general del Ejército. También se considera a Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas, para la coordinación en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) o incluso para encabezar esa cartera o la Presidencia del Consejo de Ministros, según versiones recogidas por medios nacionales.
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Carranza figura entre los nombres evaluados para integrar el gabinete inicial. La estrategia de Fuerza Popular apunta a conformar un equipo técnico robusto, capaz de asumir funciones de inmediato en cuanto se formalice el relevo.
Estrategia frente al fenómeno de El Niño
La prevención ante el fenómeno de El Niño constituye el otro eje prioritario del equipo de la virtual presidenta. Fuentes del entorno de Fujimori señalan que se evalúa la creación de un comando especial para centralizar la licitación y ejecución de las obras asociadas a este evento climático. La propuesta busca unificar decisiones que actualmente se encuentran dispersas en distintos sectores del Estado, entre ellos los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Infraestructura.
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“La llegada de El Niño merece una atención especial. Los presupuestos están repartidos y se requiere de una unidad centralizada ante la premura. Se ha sugerido la creación de este comando y que se trabaje con contratos de gobierno a gobierno. Y que esa unidad articule de manera transversal con los ministerios”, explicaron fuentes partidarias.
Carlos Neuhaus, presidente del Partido Popular Cristiano, sería el principal candidato para liderar este comando. Dentro de las alternativas, no se descarta que asuma el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o alguna otra cartera vinculada a infraestructura e industrias, según versiones recogidas por la prensa nacional.
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Prioridades de gestión y declaraciones de Keiko Fujimori
En declaraciones públicas, Keiko Fujimori reiteró que la prevención ante El Niño será uno de los ejes inmediatos de su gestión. “En los próximos seis meses está llegando el Fenómeno de El Niño, que serán lluvias torrenciales, terribles, el Perú ha vivido estos episodios que se pueden transformar en grandes inundaciones y destruir tierras agrícolas. Desde el primer día tenemos que trabajar en prevención, sobre todo en las zonas que tienen mayor riesgo, como la costa norte”, afirmó en el pódcast “The Abundance Revolution”, conducido por el periodista Ismael Cala.
La virtual jefa de Estado adelantó que se limpiarán los cauces de los ríos y se fortalecerán los puentes en las zonas vulnerables. Tras el conteo al 100% de la ONPE, también señaló que el gobierno saliente “no ha hecho muchos trabajos de prevención” y que la nueva administración deberá actuar con “mucha velocidad y eficiencia”.
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El Ejecutivo actual permanece a la espera de la proclamación oficial del JNE para iniciar formalmente la transferencia. Fuentes oficiales indicaron que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mantiene su disposición para una transición “ordenada, transparente y en beneficio del país”. Además, una comisión multisectorial elabora un informe con recomendaciones y oportunidades de mejora para el próximo gobierno, incluyendo acciones conjuntas para enfrentar el fenómeno de El Niño y facilitar el proceso de acceso del Perú a la OCDE.
Reuniones políticas y llamado a la reconciliación
Paralelamente a la estructura técnica, Fujimori sostuvo reuniones en la sede central de Fuerza Popular con representantes de distintos sectores. Recibió a agricultores del Valle de Majes, al ex jefe del Gabinete Ministerial Yehude Simon y al expresidente del Congreso José Williams Zapata. Simon expresó que la lideresa transmitió su voluntad de gobernar “para todos” y de dialogar con adversarios políticos. “Tenemos que hacer el esfuerzo para la reconciliación y para trabajar por los hermanos del sur. Cuando termina un proceso electoral, tenemos que saber respetar [el resultado]”, declaró Simon a la prensa.
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Consultado sobre la intención de Juntos por el Perú de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impugnar el balotaje, Simon respondió que “ese es un problema” de su ex partido, subrayando que la ciudadanía demanda “paz, trabajo y generar confianza”.
Fujimori ha remarcado que su principal responsabilidad será liderar un proceso profundo de reconciliación y unidad nacional. “Van a ser solo cinco años. Mi objetivo es cumplir y hacer un buen mandato de cinco años y ya después de ello podré dedicarme a las conferencias”, declaró en un mensaje reciente.
Salud institucional y relaciones bilaterales
Entre la noche del lunes y la mañana del martes, la virtual presidenta respondió los saludos de mandatarios latinoamericanos. A Javier Milei, de Argentina, le agradeció sus palabras y afirmó que “el Perú inicia una nueva etapa”, con el objetivo de fortalecer los lazos bilaterales sobre la base del diálogo y una agenda común de desarrollo.
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Al presidente de Chile, José Antonio Kast, señaló la oportunidad de impulsar iniciativas de estabilidad y crecimiento. Al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, le expresó su confianza en concretar una agenda de trabajo conjunto entre Lima y Bogotá.
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