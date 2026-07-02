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Pamela López desmiente a Christian Cueva y asegura que no le pagó deuda a su madre: “Jamás le has pagado un sol”

La trujillana dejó en claro que su madre no ha recibido nada del dinero que alguna vez le entregó a su exyerno

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Pamela López aparece en un programa para hacer una declaración sobre Christian Cueva. Ella lo desmiente públicamente sobre el pago de una deuda a su madre, Betty Solórzano, indicando que jamás saldó el préstamo otorgado en diversas ocasiones.

Pamela López rechazó de manera pública la versión de Christian Cueva sobre una presunta deuda saldada con la madre de la trujillana. La exesposa del futbolista negó que su madre haya recibido el pago de los 80 mil soles que Cueva aseguró haber devuelto, reavivando el enfrentamiento familiar y cuestionando la versión del mediocampista. La controversia volvió a escena tras la participación de López en el programa Q Bochinche de Ric La Torre y Samuel Suárez en YouTube, donde profundizó en el tema después de su salida de La Granja VIP.

Durante la emisión, Pamela López fue categórica al desmentir a Christian Cueva y narró cómo su madre, Beatriz Solórzano, le prestó dinero en reiteradas ocasiones cuando la relación seguía vigente.

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“Christian Alberto Cueva Bravo, sé que toda tu vida se ha basado en mentiras, pero deja de ser mentiroso, sobre todo con estos temas”, declaró López ante los conductores, detallando que los préstamos se produjeron cuando Cueva enfrentaba problemas de liquidez o retrasos en los pagos de sus clubes. La empresaria remarcó que su madre funcionó como un “banco” para el futbolista, acudiendo a ella cada vez que necesitaba resolver gastos personales o familiares.

Imagen dividida muestra a Pamela López con un micrófono en un fondo naranja y a Christian Cueva en un fondo amarillo con patrón de cuadrícula
Pamela López interviene frente a un micrófono, mientras Christian Cueva aparece en una pantalla dividida, en el marco de declaraciones sobre una deuda a la madre de ella. (Q Bonchinche / Amor y Fuego)

López explicó que la deuda más relevante se originó cuando su madre prestó dinero para una construcción relacionada con el padre de Cueva.

“Uno de esos, el último banco, que fue mi mamá, fue para pagarle a tu papá una construcción, no sé, él sabrá de qué, de su empresa, y te lo dio camino a Huanchaco. Desde ahí tú jamás le has pagado un sol ni de la deuda, menos de los intereses”, sostuvo la exparticipante de La Granja VIP. Añadió que, a pesar de los compromisos, el futbolista nunca devolvió el dinero ni respondió a los mensajes o llamadas de Beatriz Solórzano.

Pamela López solicitó públicamente a Cueva y a sus asesores legales que se comuniquen con ella para resolver la deuda: “Deja de ser mitómano, deja de mentir y a tus asesores legales, por favor, que se comuniquen con mi mamá para que ver cómo puedan saldar esa cuenta, ya que tienes dinero y estás generando”.

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Tres personas sentadas en una mesa con micrófonos frente a una pantalla de televisión que muestra gráficos y el texto 'Pamela López se dirige a Christian Cueva'
Pamela López se dirige a los televidentes en un programa de espectáculos, abordando su desmentido a Christian Cueva sobre una deuda. (Q Bochinche)

¿Qué declaró Christian Cueva sobre el pago de la deuda?

En mayo de 2026, Christian Cueva abordó el tema en el programa Amor y Fuego, donde, acompañado de su abogado, negó tener una deuda pendiente con la madre de Pamela López.

“Se le pagó, Rodrigo, de la manera como me entregó el dinero. En efectivo, se lo di. Yo cumplí”, aseguró el futbolista ante Rodrigo González y Gigi Mitre. Cueva señaló que la devolución se realizó sin recibo y que se enteró del reclamo por los medios de comunicación: “Nunca recibí un recibo por la devolución, debido a que en ese momento todo pasaba por las manos de Pamela López”.

El futbolista Christian Cueva se defiende en una entrevista en 'Amor y Fuego' y asegura que ya le pagó el préstamo a la mamá de su aún esposa, Pamela López. Afirma que entregó el dinero en efectivo, pero los conductores lo cuestionan por la falta de pruebas. Video: TikTok @riclatorrez

El jugador señaló que no percibía su sueldo en el Perú, pero afirmó haber cumplido con la devolución. “Yo mi dinero o mi sueldo no lo percibí en Perú, pero yo sí cumplí”, insistió en la entrevista. A pesar de estas afirmaciones, Pamela López recalcó que su madre no ha recibido el monto y lo acusó de distorsionar la situación.

El conflicto permanece sin solución, con ambas partes manteniendo versiones opuestas sobre el destino del dinero. La familia de Pamela López pide la devolución del monto reclamado, mientras que Christian Cueva sostiene que la obligación fue saldada.

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