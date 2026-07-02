Alianza Lima impulsa la candidatura de Lima para organizar el Sudamericano de Clubes de Vóley 2027: competirá con Río de Janeiro

Alianza Lima busca que Lima vuelva a ser la sede del Sudamericano de Clubes de Vóley. Crédito: Andina.

Alianza Lima no solo trabaja para consolidar un proyecto ganador dentro de la cancha, sino también para posicionar al Perú como uno de los principales escenarios del voleibol continental. El club de La Victoria presentó oficialmente su candidatura para que Lima sea la sede del Campeonato Sudamericano de Clubes Femenino 2027, torneo que reúne a los mejores equipos del continente y que otorgará plazas para el Mundial de Clubes.

La iniciativa busca que la capital peruana reciba el certamen por segundo año consecutivo, luego del éxito organizativo de la edición 2026, disputada en el Polideportivo de Villa El Salvador. Sin embargo, la postulación peruana no será la única sobre la mesa, ya que el poderoso Sesc RJ Flamengo también manifestó su interés para que Río de Janeiro albergue la competencia.

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La información fue difundida por el portal especializado 'Puro Vóley’, que reveló que la dirigencia ‘íntima’ ya remitió la documentación correspondiente a la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV).

Alianza Lima postula a la capital peruana para ser sede del Campeonato Sudamericano de Clubes. Crédito: Instagram Puro Vóley.

“Alianza Lima envió la solicitud formal a la CSV para que Lima sea considerada como sede del próximo Torneo Sudamericano de Clubes 2027. Sesc RJ Flamengo también habría solicitado la localía para esta edición”, informó el citado medio.

La candidatura refleja el crecimiento institucional de Alianza Lima en los últimos años. Además de convertirse en el gran dominador del voleibol peruano con tres títulos consecutivos de la Liga Peruana, el club ha elevado considerablemente su protagonismo en el ámbito internacional, convirtiéndose en un habitual animador de los torneos organizados por la CSV.

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Los buenos resultados deportivos también fortalecen la postulación. En las dos últimas ediciones del Sudamericano, Alianza Lima logró subir al podio. En 2025 alcanzó la histórica final del torneo y obtuvo la clasificación al Mundial de Clubes, mientras que en 2026 terminó en el tercer lugar tras vencer a la Universidad San Martín en el duelo por el bronce.

Las 'blanquiazules' se impusieron 25-20 y ganaron el encuentro. Además, se quedaron con el tercer puesto del torneo - Crédito: Latina.

En caso de que Lima vuelva a ser elegida como sede, el torneo reuniría nuevamente a los mejores clubes de la región. De acuerdo con el sistema de clasificación, participan los tres equipos mejor ubicados en la Liga Peruana de Vóley. Para la edición de 2027 ya aseguraron su presencia Alianza Lima y San Martín, mientras que Universitario de Deportes completaría la representación nacional.

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Alianza Lima, a la altura de las grandes citas

El prestigio internacional que hoy acompaña a Alianza Lima no es producto del azar. Durante los últimos años, el conjunto victoriano ha protagonizado actuaciones históricas que lo posicionaron entre los clubes más competitivos de Sudamérica.

Uno de los momentos más recordados llegó en el Campeonato Sudamericano de Clubes 2025. Bajo la dirección técnica del brasileño Paulo Milagres, las blanquiazules realizaron una campaña memorable que culminó con la clasificación a la gran final. El 10 de marzo derrotaron con autoridad a Estudiantes de La Plata por 3-0 (25-18, 25-19 y 25-9), resultado que no solo les permitió disputar el título continental, sino también asegurar un inédito boleto al Mundial de Clubes.

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Alianza Lima gana 3-1 a Zhetysu VC y sigue firme en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. | Latina

Aquella clasificación marcó un antes y un después para el voleibol peruano. Meses después, Alianza Lima volvió a hacer historia durante el Mundial de Clubes Femenino 2025 al convertirse en el primer equipo nacional en ganar un partido en esa competencia. El cuadro íntimo derrotó por 3-1 al Zhetysu VC de Kazajistán en el Mercado Livre Arena Pacaembu de São Paulo, una victoria que fue celebrada como uno de los mayores logros internacionales de un club peruano en este deporte.

La buena imagen también se mantuvo en el Sudamericano de Clubes 2026, certamen organizado precisamente en el Polideportivo de Villa El Salvador. Aunque no pudo repetir la clasificación a la final, el conjunto entonces dirigido por Facundo Morando cerró su participación en el podio tras imponerse por 3-1 a la Universidad San Martín en el partido por el tercer puesto.

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El encuentro entre los dos representantes peruanos fue uno de los más atractivos del campeonato. Después de caer en las semifinales, ambos equipos protagonizaron un intenso duelo por la medalla de bronce, que terminó con parciales de 25-22, 18-25, 25-16 y 25-20 a favor de las ‘blanquiazules’.