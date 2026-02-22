Alianza Lima 1-0 San Martín EN VIVO HOY: partido por tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Segundo set: Feliz logró el ‘huequito’ y Alianza Lima sigue descontando. Ahora cae 7-9 ante San Martín.
Segundo set: ‘Chavelita’ apareció por izquierda y logró puntazo para Alianza Lima, que tiene 3 sobre los 5 de San Martín.
Segundo set: San Martín arrancó con todo y sacó importante ventaja. Las ‘santas’ suman 4-0 ante Alianza Lima.
¡Arrancó el segundo set! Alianza Lima buscará mantener el nivel para llevarse el juego. San Martín, por su lado, tendrá que mejorar muchísimo y no cometer errores no forzados para sorprender.
¡Alianza Lima ganó el primer set! Las ‘blanquiazules’ estuvieron muy precisas en la parte final y lograron imponerse 25-22 ante San Martín en el Polideportivo de Villa El Salvador. 1-0 en sets.
Primer set: Funciona el bloque de Hart y Alianza Lima se pone 22-21 ante San Martín. Minutos de alta tensión.
Primer set: El saque de Rivera complicó a Alianza Lima y San Martín está 20-19 sobre las ‘blanquiazules’.
Primer set: Mate cruzado de Yllescas para el punto 19 de Alianza Lima. San Martín tiene 18. Cualquier cosa puede pasar.
Primer set: Error de Tomé y Alianza Lima remonta el marcador. Las ‘blanquiazules’ derrotan 15-13 a San Martín.
Primer set: Violento mate de Hart por el centro, aunque todavía sigue abajo en el marcador. San Martín se impone 12-10.