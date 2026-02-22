Alianza Lima 1-0 San Martín EN VIVO HOY: partido por tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Primer set: Violento mate de Hart por el centro, aunque todavía sigue abajo en el marcador. San Martín se impone 12-10.

Primer set: El saque de Rivera complicó a Alianza Lima y San Martín está 20-19 sobre las ‘blanquiazules’.

Primer set: Funciona el bloque de Hart y Alianza Lima se pone 22-21 ante San Martín. Minutos de alta tensión.

¡Alianza Lima ganó el primer set! Las ‘blanquiazules’ estuvieron muy precisas en la parte final y lograron imponerse 25-22 ante San Martín en el Polideportivo de Villa El Salvador. 1-0 en sets.

¡Arrancó el segundo set! Alianza Lima buscará mantener el nivel para llevarse el juego. San Martín, por su lado, tendrá que mejorar muchísimo y no cometer errores no forzados para sorprender.

Segundo set: ‘Chavelita’ apareció por izquierda y logró puntazo para Alianza Lima, que tiene 3 sobre los 5 de San Martín.

Últimas noticias

Ignacio Buse cerró una gran semana en Río: ¿Qué torneo jugará ahora y cuándo vuelve a la cancha? La primera raqueta del Perú cerró su participación en Brasil con un importante ascenso en el ranking ATP y ya enfoca sus energías en el próximo reto del circuito

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo La jornada dominical está repleta de varios compromisos en las diversas ligas europeas, además de las de América, con la posible participación de jugadores peruanos en el exterior

Julieta Lazcano no piensa en el retiro tras embarazo y confesó su deseo de volver a Alianza Lima: “Superó mis expectativas” La central argentina ya trabaja para recuperar su mejor nivel físico tras dar a luz y aseguró que aún no ha tomado la decisión de retirarse

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín: juego por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 En lo que se supone que será un enfrentamiento muy disputado y reñido, las ‘íntimas’ y las ‘santas’ ofrecerán todo su potencial en la búsqueda por la medalla de bronce que confirme ingreso al podio