Perú

“El Principito” llega a Lima en formato inmersivo: cómo será el recorrido inspirado en el clásico de Saint-Exupéry

La obra publicada en 1943, una de las más leídas y traducidas del mundo, tendrá una experiencia oficial en Perú con salas temáticas, proyecciones envolventes y espacios interactivos

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Una niña, un adulto fotografiando con un móvil, una figura iluminada del Principito, nubes de utilería y una pared azul con estrellas
La experiencia oficial de “El Principito” llegará por primera vez al Perú con un recorrido inspirado en los personajes y símbolos de la obra de Antoine de Saint-Exupéry.

Antes de convertirse en un fenómeno editorial global, “El Principito” fue una historia breve sobre un niño que viaja por distintos planetas y observa, con una mezcla de inocencia y lucidez, las contradicciones del mundo adulto. Publicado en 1943 por el escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, el libro trascendió su apariencia de relato infantil para instalarse como una de las obras más leídas del siglo XX.

La rosa, el zorro, el aviador y el pequeño príncipe forman parte de un imaginario que ha pasado por colegios, bibliotecas, adaptaciones teatrales, películas, ediciones ilustradas y lecturas familiares. Ahora, ese universo llegará a Lima en un formato distinto: una experiencia inmersiva oficial que busca trasladar parte del relato a un recorrido presencial con recursos visuales, audiovisuales e interactivos.

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Una imagen dividida muestra en blanco y negro a un hombre con camisa y corbata y, a la derecha, la portada azul del libro El Principito
Antoine de Saint-Exupéry publicó “El Principito” en 1943, una obra breve que trascendió la literatura infantil para convertirse en una reflexión universal sobre la amistad, la pérdida y la mirada de la infancia.

“El Principito L’Experience” se presentará por primera vez en el Perú desde el 3 de julio. La propuesta se desarrolla bajo licencia oficial de la Fundación Antoine de Saint-Exupéry y forma parte de una tendencia que ha ganado espacio en distintas ciudades: la adaptación de obras literarias, artísticas o culturales a montajes inmersivos pensados para públicos amplios.

Qué verá el público en el recorrido

Según la organización, el montaje contará con más de diez salas temáticas, proyecciones envolventes, espacios interactivos y actividades participativas. El recorrido estará inspirado en personajes, escenas y símbolos reconocibles del libro, con una puesta en escena que combina tecnología, escenografía y narrativa visual.

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Sala de exposición con recortes del Principito, paneles ilustrados de la obra, un extintor de incendios y una proyección de siluetas de un avión y el niño
La experiencia inmersiva "El Principito L’Experience" en Lima recrea el universo del libro de Antoine de Saint-Exupéry con salas temáticas y proyecciones interactivas para el público.

La propuesta no funciona como una exposición tradicional de objetos o documentos, sino como un circuito de ambientes diseñados para que el visitante atraviese distintas referencias del relato. En esa línea, el público encontrará espacios vinculados al pequeño príncipe, la rosa, el zorro y otros elementos centrales de la historia.

El formato apunta a distintos públicos: niños que se acercan por primera vez al libro, adolescentes que lo leyeron en etapa escolar y adultos que reconocen en la obra una lectura más vinculada a la memoria, la amistad, la pérdida y el paso del tiempo.

Un niño de perfil dibuja con un lápiz digital en una tableta horizontal sobre una mesa, mostrando un diseño de formas coloreadas en rojo, azul y verde
La experiencia propone un recorrido interactivo para públicos de distintas edades, con espacios diseñados a partir de personajes y símbolos de “El Principito”.

De Chile a Lima

La producción está a cargo de Live Up, empresa chilena dedicada al desarrollo de proyectos culturales y de entretenimiento. Antes de su llegada al Perú, la experiencia fue presentada en distintas ciudades y espacios de Chile.

“Estamos muy orgullosos de continuar la expansión de esta experiencia que ha sido un éxito en cada país donde se ha presentado. Llegar a Lima Sur representa un nuevo hito para nosotros. Hemos cuidado cada detalle para que el público pueda vivir El Principito de una forma única e inolvidable”, señaló Leonardo Labarca, CEO de Grupo UP.

La rosa es uno de los símbolos centrales de “El Principito”, la obra de Antoine de Saint-Exupéry que aborda temas como el vínculo, la pérdida, la infancia y la forma en que los adultos miran el mundo.
La rosa es uno de los símbolos centrales de “El Principito”, la obra de Antoine de Saint-Exupéry que aborda temas como el vínculo, la pérdida, la infancia y la forma en que los adultos miran el mundo.

La llegada de este montaje a la capital coincide con el inicio de las vacaciones escolares de medio año y la cercanía de Fiestas Patrias, una temporada en la que aumenta la búsqueda de actividades familiares en Lima.

Fecha, lugar y entradas

“El Principito L’Experience” abrirá sus puertas desde el 3 de julio en Mall del Sur. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.

El público podrá elegir entre la modalidad Full Pass, que permite ingresar cualquier día y horario con un único acceso, o entradas por función, seleccionando previamente la fecha y hora de visita.

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